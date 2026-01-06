Toma de posesión en Virginia: cuándo asume la nueva gobernadora y qué día inicia su mandato en 2026

La gobernadora electa de Virginia, Abigail Spanberger, miembro del Partido Demócrata, fue elegida por los votantes el pasado 4 de noviembre y tomará posesión del cargo el sábado 17 de enero.

El día que asume la nueva gobernadora de Virgnia

La fecha de inicio del mandato de Spanberger está determinada por una regla fija escrita directamente en la Constitución de Virginia.

Según el Artículo V, Sección 1, cada gobernador comienza su mandato de cuatro años y la toma de posesión se celebra el sábado siguiente al segundo miércoles de enero.

Abigail Spanberger fue elegida como la 75 gobernadora de la Mancomunidad de Virginia WIN MCNAMEE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Es así que la ceremonia de inauguración de la demócrata se llevará a cabo el sábado 17 de enero de 2026. Su mandato comenzará en ese momento.

El sitio de la Asamblea General de Virginia indica que muchas de las actividades de las inauguraciones de gobernadores incluyen: recepciones en la Mansión Ejecutiva; un desfile con bandas y organizaciones; el desayuno de oración del gobernador electo; la transferencia de llaves, y un discurso inaugural.

¿Cómo asistir a la toma de posesión de Abigail Spanberger en Virginia?

La toma de posesión de Spanberger en Virginia será un evento abierto al público, según se indica en la página oficial del Comité Inaugural. Sin embargo, debido al aforo limitado, se requieren boletos para asistir.

Si se desea acudir, es necesario hacer un registro en este enlace: rsvp.zkipster.com/ceremonyinterest, para participar en el sorteo de boletos.

Una vez dentro, se debe proporcionar nombre, correo electrónico, organización (si corresponde), número de teléfono y dirección postal.

Completar el formulario de interés no garantiza la entrada a la ceremonia inaugural Comité Inaugural de Abigail Spanberger - Comité Inaugural de Abigail Spanberger

La ceremonia de investidura en Virginia será el sábado 17 de enero de 2026 y comenzará al mediodía (hora local). Se celebrará en Richmond, en el pórtico sur del Capitolio del Estado.

Para aquellos que no puedan asistir en persona, la ceremonia se televisará localmente y se transmitirá en línea.

Spanberger se prepara: así será la ceremonia de inauguración

A un mes de ser elegida en elecciones, Spanberger comentó a News4 que ya trabajaba en su discurso inaugural. “En definitiva, mi mensaje a los votantes de Virginia es que tengo prioridades”.

En ese sentido, agregó: “Estas incluyen equilibrar nuestro presupuesto, lo cual es un requisito constitucional, mantener la calificación AAA de nuestros bonos e invertir en la salud, educación y seguridad de nuestras comunidades de Virginia”.

La Ceremonia de Inauguración de Abigail Spanberger se llevará a cabo el sábado 17 de enero de 2026 a las 12 hs WIN MCNAMEE� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Por su parte, el Comité Inaugural anunció que más de 25 grupos y organizaciones de todo el estado participarán en el Desfile Inaugural de 2026 en Capitol Square en Richmond. Comenzará inmediatamente después de la Ceremonia de Investidura.

Los participantes representan el lema de la Investidura: “Unidos por el Futuro de Virginia”. Al respecto, Spanberger comentó: “Una muestra del impresionante talento y la belleza de cada rincón de Virginia, nuestro desfile inaugural será una celebración de todo lo que fortalece a nuestra Mancomunidad”.

Añadió que se siente emocionada por los asistentes en las gradas de la Plaza del Capitolio y las familias que observarán la toma de posesión y el desfile desde casa, quienes podrán “ver esta increíble muestra de orgullo virginiano”.