Green card y ciudadanía americana: la nueva regla del Uscis sobre las fotos en los trámites migratorios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció una nueva regla acerca de las fotos que son requeridas para ciertos trámites migratorios. La política busca prevenir el fraude mediante una verificación de identidad mejorada.

Nueva regla del Uscis: antigüedad de las fotos en los trámites migratorios

El pasado 12 de diciembre, la agencia publicó una nueva guía que limita a un máximo de tres años la antigüedad de las fotografías de extranjeros que se pueden usar para crear documentos de inmigración. Esta actualización entró en vigor a partir de la fecha de difusión.

Esta política se aplica a todas las solicitudes de beneficios de inmigración, con algunas excepciones Uscis

La medida limita el uso de fotos a aquellas tomadas dentro de los tres años posteriores a la fecha en que una persona presenta un formulario al Uscis. Además, solo se utilizarán aquellas tomadas por la dependencia u otras entidades autorizadas.

“Con efecto inmediato, si su foto registrada en el Uscis tiene más de tres años al momento de presentar un nuevo formulario de inmigración, le programaremos una cita para tomarle una nueva”, señaló la agencia en redes sociales.

“Esto garantiza que todas las fotos utilizadas en un documento seguro sean recientes, precisas y confiables, requisitos clave para prevenir el fraude y el robo de identidad”, indicó el organismo en un comunicado.

Estos son los puntos clave de los cambios en la nueva guía sobre fotos:

Establece que Uscis solo puede reutilizar una fotografía de cita de servicios biométricos recopilada previamente si, al momento de la presentación, no han transcurrido más de 36 meses (tres años) desde la fecha en que la fotografía fue tomada.

solo puede reutilizar una fotografía de recopilada previamente si, al momento de la presentación, desde la fecha en que la fue tomada. Aclara que la agencia tiene la discreción de requerir una nueva foto de los solicitantes en lugar de reutilizar una existente.

de los solicitantes en lugar de reutilizar una existente. Elimina el requisito de calcular tanto la antigüedad de la fotografía como el plazo de validez del documento seguro.

como el plazo de validez del documento seguro. Establece que la dependencia no utilizará ni reutilizará fotos enviadas por el propio solicitante.

¿Por qué el Uscis actualizó su regla sobre las fotos?

La guía explica que durante la pandemia, el Uscis permitió reutilizar fotografías previamente recopiladas para evitar que los solicitantes acudieran en persona a los Centros de Apoyo de Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la medida provocó la emisión de documentos con imágenes que podían tener hasta 22 años de antigüedad, lo que generó riesgos para la verificación de identidad.

En septiembre de 2024, la dependencia modificó su política para modernizar y reforzar la seguridad de los documentos de identidad.

El reciente cambio, de diciembre 2025, responde a la necesidad de fortalecer los procesos de selección e investigación antes mencionados, ya que la prolongación de las flexibilidades pandémicas afectó la capacidad de Uscis para identificar y evaluar adecuadamente a los solicitantes.

Esta nueva guía entró en vigor de inmediato y se aplica a las solicitudes de beneficios presentadas en o después de la fecha de publicación

Los formularios impactados por la nueva política de fotos

La comunicación de la dependencia también señala que la política de reutilización de los 36 meses se aplica a todas las solicitudes de beneficios de inmigración, con la excepción de estos formularios, los cuales siempre requieren la toma de nuevos datos biométricos, incluida una nueva fotografía.