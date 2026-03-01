¿Cuánto cuesta obtener el pasaporte de EE.UU. en marzo de 2026?

El pasaporte estadounidense es un documento indispensable para hacer viajes internacionales y trámites oficiales fuera del país. Para 2026, se mantienen vigentes las tarifas establecidas por el Departamento de Estado de EE.UU. para quienes lo solicitan por primera vez o deben renovarlo, con montos diferenciados según la edad del solicitante y el tipo de documento requerido.

¿Cuánto cuesta sacar el pasaporte de EE.UU. en 2026?

Para los adultos que tramiten por primera vez la libreta de pasaporte, el costo es de US$130 (tarifa de solicitud) más US$35 (tarifa de aceptación), lo que da un total de US$165. Si se solicita únicamente la tarjeta de pasaporte, el total es de US$65.

La libreta de pasaporte es la más tramitada porque sirve para hacer viajes internacionales (Web/Freepik)

El precio dependerá de la edad del solicitante, el tipo de documento requerido (libreta o tarjeta) y de la rapidez con la que se necesite el trámite, entre otros factores.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., las tarifas base son las siguientes:

Libreta de pasaporte

Adultos

Aplicación: US$130 | Tasa de aceptación: US$35 | Total: US$165

Menores de 16 años

Aplicación: US$100 | Tasa de aceptación: US$35 | Total: US$135

Tarjeta de pasaporte

Adultos

Aplicación: US$30 | Tasa de aceptación: US$35 | Total: US$65.

Menores

Aplicación: US$15 | Tasa de aceptación: US$35 | Total: US$50.

El servicio acelerado tiene un costo adicional de US$60 y reduce el tiempo de procesamiento de la solicitud.

La entrega rápida tiene un costo aproximado de US$22 adicionales y permite recibir el pasaporte en un plazo de uno a dos días hábiles después de su emisión.

En la página oficial del Departamento de Estado de EE.UU. se puede encontrar una calculadora de tarifas en la que quienes deseen tramitar por primera vez o renovar su pasaporte pueden responder una serie de preguntas, según su caso, para conocer el monto exacto a pagar por el documento.

¿Cuál es la diferencia entre libreta y tarjeta de pasaporte de EE.UU.?

La diferencia entre la libreta de pasaporte y la tarjeta de pasaporte de Estados Unidos radica principalmente en su uso y validez para viajar.

Diferencias entre la libreta y la tarjeta de pasaporte (Instagram/@travelgov)

Libreta de pasaporte: es prueba de identificación y ciudadanía estadounidense y puede utilizarse para viajes internacionales por aire, mar o tierra.

Tarjeta de pasaporte: los ciudadanos estadounidenses pueden solicitarla además de la libreta tradicional; sin embargo, no puede utilizarse para viajes aéreos internacionales. Solo puede usarse para ingresar a Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México o las Bermudas.

¿Quién puede sacar el pasaporte de EE.UU. y qué documentos se necesitan?

Solo los ciudadanos estadounidenses por nacimiento o naturalización pueden solicitar el pasaporte. Para ello se requieren los siguientes documentos:

Formulario DS-11 - Solicitud para pasaporte nuevo : puede descargarse e imprimirse desde el sitio oficial del Departamento de Estado de EE.UU. o completarse en línea y luego imprimirse. Debe firmarse únicamente frente al funcionario que revisará el expediente.

: puede descargarse e imprimirse desde el sitio oficial del Departamento de Estado de EE.UU. o completarse en línea y luego imprimirse. Debe firmarse únicamente frente al funcionario que revisará el expediente. Prueba original de ciudadanía estadounidense : acta de nacimiento en EE.UU. o certificado de naturalización o ciudadanía.

: acta de nacimiento en EE.UU. o certificado de naturalización o ciudadanía. Identificación con fotografía : licencia de conducir de EE.UU., identificación militar o estatal válida.

: licencia de conducir de EE.UU., identificación militar o estatal válida. Copia legible de la prueba de ciudadanía y de la identificación con fotografía .

. Fotografía reciente tipo pasaporte, tomada dentro de los últimos seis meses, en color, tamaño 2×2 pulgadas (5×5 centímetros) y con fondo claro y uniforme.

¿Dónde entregar la solicitud para tramitar el pasaporte?

La solicitud debe presentarse en persona en oficinas postales de EE.UU. (USPS), oficinas de gobierno local, algunas bibliotecas u otras dependencias gubernamentales autorizadas. Algunos lugares requieren cita previa para la entrega de solicitudes.

Para la expedición de pasaporte, se tiene que llenar el formulario DS-11 y, si es renovación, el DS-82 (Instagram/@travelgov)

El servicio rutinario tarda entre cuatro y seis semanas. En caso de solicitar el servicio acelerado (“expedited”), el tiempo estimado es de dos a tres semanas. Estos plazos no incluyen el tiempo de envío por correo.

Cómo renovar el pasaporte y cuánto cuesta

En caso de renovación de pasaporte, se debe completar el formulario DS-82 y enviar la solicitud por correo o realizar el trámite en línea. En estos casos solo se paga la tarifa de solicitud (US$130 por la libreta y US$30 por la tarjeta). No se cobra la tarifa de aceptación, ya que la renovación no se presenta en persona ante un agente.

Para agilizar el trámite y el envío del pasaporte, se tiene que pagar un costo adicional (Instagram/@travelgov)

No es posible renovar el pasaporte en los siguientes casos, por lo que se deberá tramitar uno nuevo: