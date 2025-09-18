Es mexicana, le rechazaron la visa americana y solo le hicieron cuatro preguntas: “Di todo para que me la dieran”

Alba Joseline, una joven mexicana, compartió en sus redes sociales la experiencia que vivió en el consulado de Estados Unidos en Nogales, Sonora, a donde viajó para asistir a la entrevista para obtener su visa. Explicó que solo le hicieron cuatro preguntas y que la funcionaria rechazó su solicitud casi en el acto y sin explicarle los motivos. “No entiendo”, comentó con frustración.

Entrevista de visa en Nogales, Sonora: preguntas que le hicieron y cómo terminó en negativa

La joven publicó en su cuenta de TikTok un video en el que contó en qué consistió su cita para tramitar la visa estadounidense. El trámite terminó con su solicitud denegada y la dejó con muchas dudas, ya que nunca le dijeron cuáles habían sido los motivos de ese rechazo.

Mexicana contó que le rechazaron la visa para EEUU

Según su relato, el trámite fue breve y la funcionaria consular solamente le hizo cuatro consultas referidas a su estado civil y a los viajes previos de su esposo a Estados Unidos. “La primera fue si estaba casada”, contó. A lo que respondió que sí, que contrajo matrimonio en abril con su pareja desde hace una década.

La segunda pregunta giró en torno a su marido. La oficial quiso saber si su esposo tenía visa. “Le dije que sí, que traía la copia, si la quería ver. Me dijo que no”, comentó.

Acto seguido, la funcionaria consultó si su pareja ya había visitado Estados Unidos y ella respondió afirmativamente. La mujer la interrogó sobre qué estados había recorrido su marido, pero ella no supo contestar. “Le dije que había visitado Estados Unidos cuando él era muy chiquito, que éramos solteros los dos, entonces desconocía a dónde había ido”, recordó.

La última pregunta y la notificación de negativa: qué papel entregan y por qué no explican más

Después de haberla interrogado sobre su estado civil y las visitas previas de su esposo al país norteamericano, la oficial le hizo una pregunta clave: cuál era el motivo de su viaje a EE.UU. Alba explicó que el motivo estaba vinculado a su empleo: “Le dije que Pfizer me había invitado a una reunión, la cual se iba a llevar a cabo en octubre y que si quería ver la carta donde mencionaba que Pfizer iba a cubrir todos los gastos".

No hizo falta nada más. La funcionaria le dijo que no necesitaba más información. “Me pasó un papelito que decía que mi visa había sido rechazada, y listo”, detalló.

Luego de pocas preguntas, la cónsul rechazó su trámite Freepik

La joven no ocultó la impotencia que le generó esa negativa. “Ya lloré, ya berreé, ya todo”, afirmó. Y se mostró frustrada porque en ningún momento le dieron los motivos del rechazo de su trámite. “No entiendo”, se quejó.

Alba aseguró que sintió enojo por recibir la negativa sin mayores explicaciones, sobre todo porque viajó hasta el consulado para el trámite. “Es un superviaje hasta Nogales. Lo di todo para que me dieran la visa”, protestó.

También cuestionó que le hayan preguntado qué lugares había visitado en EE.UU. su marido. “Mi novio tenía ocho años cuando viajó. La verdad, ni siquiera pensábamos que me iban a hacer esa pregunta”, dijo.

La joven se quejó por la falta de explicaciones luego de que le negaran la visa Shutterstock

Un viaje laboral a Estados Unidos que quedó trunco

La joven relató que su solicitud de visa estaba motivada por un evento profesional. “Trabajo remoto desde México, en Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina”, contó. Y agregó que es era la primera vez desde que trabajaba para Pfizer que la invitaban a "un congreso en el extranjero”, donde iba a conocer a sus compañeros de trabajo en persona.

Más allá de lo laboral, también estaba emocionada por una actividad especial: la habían seleccionado para que presentara una actividad recreativa. Sin embargo, nada de eso podrá concretarse ahora.

Con tristeza, Alba pidió a las autoridades consulares que sean más comprensivas y que expliquen con claridad las razones. “Estoy llorando de coraje, solo más feedback para Estados Unidos. Si rechazan, por favor, sean más amables y digan por qué“, expresó.

También señaló que hubiera querido que le preguntaran más cosas o que solicitaran algún documento de respaldo que había llevado a la entrevista. “De verdad, estaba muy ilusionada por ver a todos mis compañeritos”, concluyó.