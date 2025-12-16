Qué pasa si envío un documento al Uscis con una foto tomada hace más de tres años: últimas actualizaciones de migración

Una nueva política del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) modificó la vigencia de las imágenes que se utilizan para el proceso de un beneficio migratorio. Con estas últimas actualizaciones, esto pasa si se manda un documento con una foto tomada hace más de tres años.

Última actualización: la nueva política del Uscis sobre las fotos y su antigüedad

El Uscis anunció, el pasado 12 de diciembre, una modificación en su Manual de Políticas. Ahora, la agencia solo puede reutilizar una foto previamente obtenida si, al momento de la presentación, no han transcurrido más de 36 meses (tres años) desde la fecha en que se tomó en una cita de servicios biométricos.

El Uscis modificó su política de reutilización de fotografías y lo que respecta a la antigüedad de las mismas Wilfredo Lee - AP

“Esta actualización mejora la seguridad nacional y previene el fraude de identidad”, señaló la dependencia en un comunicado.

Con vigencia inmediata, la nueva guía también determina que ya no se aceptarán fotos presentadas por el solicitante y solo se utilizarán aquellas tomadas por el Uscis u otras entidades autorizadas.

“Esto garantiza que todas las fotos utilizadas en un documento seguro sean recientes, precisas y confiables, requisitos clave para prevenir el fraude y el robo de identidad”, añadió la agencia.

Esto pasa si se manda al Uscis una foto tomada hace más de tres años

La nueva política se aplica a las solicitudes de beneficios presentadas a partir de la fecha de publicación (12 de diciembre de 2025), por lo que la agencia advirtió sobre el proceso en sus redes sociales.

Al respecto, escribió en X: “Con efecto inmediato, si su foto registrada en el Uscis tiene más de tres años al momento de presentar un nuevo formulario de inmigración, le programaremos una cita para tomarle una nueva foto”.

El Uscis también dio a conocer la nueva política a través de sus redes sociales X @USCIS - X @USCIS

Si el solicitante envía un documento o formulario con una fotografía que no cumple con la antigüedad requerida, o que fue tomada por el mismo peticionario, generalmente no cumplirá con los requisitos para ser utilizada en el trámite.

La guía también aclara que la dependencia tiene la discreción de exigir una nueva foto a los solicitantes en lugar de reutilizar una existente.

Asimismo, indica que no se permite la reutilización de fotografías para estos formularios, ya que requieren de la recopilación de datos biométricos actualizados, incluida una nueva imagen:

Formulario I-90 , Solicitud de Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente.

, Solicitud de Reemplazo de Tarjeta de Residente Permanente. Formulario I-485 , Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus.

, Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus. Formulario N-400 , Solicitud de Naturalización.

, Solicitud de Naturalización. Formulario N-600, Solicitud de Certificado de Ciudadanía.

Por qué el Uscis pide una foto para los trámites migratorios

La agencia explica que en circunstancias limitadas y sujeto a las instrucciones del formulario correspondiente, se puede exigir la presentación de una foto junto con una solicitud para producir un documento seguro, incluso cuando no exista un requisito asociado de toma de datos biométricos para dicha petición.

El Uscis ya no se aceptará fotos presentadas por el solicitante Punyada - Freepik

Las flexibilidades impuestas durante la pandemia de Covid-19, que permitieron la reutilización de fotos hasta por diez años, incluso si la apariencia de una persona cambiaba significativamente, se mantuvieron vigentes hasta hace un tiempo, pero debieron cambiar “para verificar, identificar y evaluar adecuadamente a los extranjeros”.

Esta actualización de la política también se alinea con las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para modernizar los procesos de selección y verificación y abordar las vulnerabilidades en los documentos de identidad.