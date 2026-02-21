Residencia permanente en EE.UU.: el trámite obligatorio de 10 días para evitar el rechazo del Uscis en 2026

En medio de un escenario adverso para la migración en Estados Unidos, los extranjeros en ajuste de estatus deben prestar atención a la “regla de los diez días”. Esta norma, consignada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), señala que es necesario informar sobre cualquier cambio de dirección en el plazo mencionado. Las personas que ignoren la medida pueden perder sus avances y, en última instancia, su trámite.

Regla de los 10 días del Uscis: qué deben hacer los extranjeros en 2026

Todos los migrantes que estén en proceso de ajustar su estatus legal deben conocer la regla de los diez días. Esta normativa, según el sitio web del Uscis, requiere que el extranjero informe sobre un cambio de dirección dentro de los diez días posteriores a su mudanza.

La regla de los 10 días del Uscis aplica a casi todos los extranjeros en ajuste de estatus Freepik

La agencia remarca que es necesario hacerlo aunque el migrante tenga un trámite pendiente. Quien no cumpla puede enfrentar consecuencias como:

Pérdida de notificaciones del Uscis .

. Entrevistas perdidas .

. Solicitudes negadas por abandono.

En casos extremos, sanciones por violación de la ley migratoria.

Cómo reportar un cambio de dirección al Uscis en 2026

Para informar sobre un cambio de dirección, los extranjeros en ajuste de estatus tienen dos alternativas. El modo más sencillo y directo es realizar el proceso en línea:

Ingresar a la cuenta en línea del Uscis .

. Buscar la opción “Change of Address” o similar en el menú.

o similar en el menú. Colocar la nueva dirección (física o postal).

(física o postal). Incluir los números de recibo (receipt numbers) de los casos pendientes (por ejemplo, I-130, I-485, I-765, I-131) si corresponde. Esto permite actualizar cada caso pendiente.

La agencia indica en su sitio web oficial que notificar sobre la modificación del domicilio en línea permite que el caso continúe tramitándose sin interrupciones y que el migrante reciba toda la correspondencia y los beneficios sin demora.

Además, ayuda a los funcionarios a procesar el cambio casi de inmediato y elimina la necesidad de presentar por correo el Formulario AR-11 (Tarjeta de Cambio de Dirección de Extranjero).

La segunda manera de hacerlo es por correo, para lo que el extranjero debe:

Descargar e imprimir el Formulario AR-11 (Tarjeta de Cambio de Dirección de Extranjero).

Llenar el formulario con la información nueva.

Firmar el documento. El Uscis puede rechazarlo si no está firmado.

El Uscis puede rechazarlo si no está firmado. Enviarlo por correo a la dirección indicada en las instrucciones del formulario.

En determinados casos, algunas personas podrían necesitar seguir otros procedimientos del programa para cambiar su domicilio, señala el organismo.

Además, si el solicitante presentó una petición para un beneficiario y este se muda, es necesario que se comunique con el Centro de Contacto del Uscis o con la oficina que tenga jurisdicción sobre el caso.

Cómo verificar el estado de tu caso migratorio en el Uscis

Al margen de la regla de los diez días, los migrantes pueden corroborar el estado de su caso con una herramienta práctica de la agencia. La página permite consultar el estado del caso en línea. También existe la posibilidad de llamar al Centro de Contacto al 800-375-5283 para consultar el estado del Formulario I-485.

Los extranjeros en ajuste de estatus en 2026 pueden comprobar el estado de su caso en la página web del Uscis Freepik

En caso de que el migrante desee hacerlo en línea, es necesario que ingrese al sitio web y complete el campo con su número de recibo.

Este es un identificador único de 13 caracteres que se compone de tres letras y diez dígitos. Al ingresar el número, tiene que omitir los guiones, pero puede incluir todos los demás caracteres, incluidos los asteriscos, si aparecen en la notificación como parte del número.

Una vez que ingresa el número de recibo, se habilitará el botón de Verificación de Estado y el migrante podrá revisar en qué etapa se encuentra su caso.