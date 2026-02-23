Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo
Cada signo que compone la rueda zodiacal oriental enfrentarán diferentes escenarios astrológicos en los próximos días; a continuación, la tendencia para cada uno
Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
La casa y la familia ocuparán la mente de la Rata. Podrás encontrar soluciones a viejas tensiones familiares y establecer un ambiente armonioso en el hogar. Se impone una nueva dinámica en la convivencia y en esta etapa habrá cambios en ese sentido. A su vez, el ámbito social, de las amistades y los sueños estará movilizado. Encontrarás el espacio para abrirte a nuevas personas, profundizar antiguos lazos y conectar con lo que más querés realizar. En tanto, podrás establecer prioridades y nuevas metas que te llenarán de entusiasmo. La influencia del momento promete acción y nuevos desafíos que encenderán la pasión.
- Tendencia: noticia agradable que mejora el humor y renueva la esperanza.
Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Será una semana muy bien aspectada para el Búfalo en cuanto a lo económico, en especial para realizar trámites importantes, solicitar créditos o resolver cuestiones financieras pendientes. Se consolidarán algunos proyectos y otros, los más ambiciosos, necesitarán algún ajuste. Pronto estará llegando una etapa de cambios novedosos que te permitirán organizar tu vida de un modo diferente. En el amor, podrías sentirte presionado a asumir un mayor compromiso o a dar un paso decisivo en la relación. Será propicio aclarar internamente tus sentimientos e intenciones y compartir tus necesidades para llegar a buenos acuerdos.
- Tendencia: vencer las propias resistencias.
Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Esta etapa motivará al Tigre a descubrir su verdadera pasión. En el ámbito laboral puede que haya que sortear algunos obstáculos. Algo se moviliza con respecto al trabajo y trae consigo la necesidad de algunos cambios. Vas a contar con las herramientas necesarias para suavizar cualquier dinámica tensa, al mejorar la comunicación con tu entorno y darle forma a un cierto orden en tu rutina. En este tiempo, ordenarse será la prioridad: mejoras en la alimentación, descanso suficiente y ejercicios físicos. Buscarás personas afines con quienes compartir proyectos y objetivos. Serán días para conquistar aquello que considerabas imposible.
- Tendencia: sueños que se construyen con los pies en la tierra.
Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Buenas novedades para el Gato en esta etapa que fomentará el autoconocimiento y serán propicios para reflexionar sobre tus valores y creencias, para luego tomar decisiones más alineadas con tu autenticidad. Se moviliza el sector de los recursos, por eso que es oportuno para redimensionar las propias necesidades, desarrollar el capital y conectar con la abundancia, en un sentido de calidad más que de cantidad, la que llegará por añadidura. En ese contexto, se pone en juego la valoración personal y favorece la creatividad, los recursos y el amor. Deberás aprovechar ,ya que se trata de un período benévolo y armonioso para tu signo.
- Tendencia: al sentirte merecedor, todo resultará más fácil.
Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
En este tiempo, el Dragón aprenderá a administrar mejor su poderosa energía y así poder concretar los proyectos iniciados, antes de emprender otros nuevos. Una actitud meditativa, analítica y de ordenamiento prevalecerá sobre la duda o la impaciencia. Darás un salto cuántico para ir en pos de aquello que realmente deseás y es acorde a tu naturaleza. Una actitud generosa y comprensiva te inclinará a ayudar y proteger a quienes te rodean. Asimismo, se activa la comunicación y habrá buena conexión con amigos y vida social en general. Es un momento ideal para iniciar romances que podrán ser duraderos y estables.
- Tendencia: posibilidad de desarrollar nuevas ideas.
Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
La poderosa y aguda intuición de la Serpiente estará en el estado más sublime de manifestación. Aprovechá el momento para explorar tus deseos y sueños más profundos, ya que de algún modo se manifestarán con fuerza en esta etapa. La influencia del momento puede hacerte sentir sensaciones intensas a nivel emocional que te lleven a la reflexión sobre cuestiones que podrías cambiar. Manifestarás tu personalidad de manera fuerte e influyente; recuperarás energía y no habrá problemas si no abusás de tus fuerzas. Le concederás gran importancia al amor al adoptar una actitud más abierta, confiada y de entrega.
- Tendencia: desarrollar tu lado más estético y creativo.
Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
El Caballo disfrutará de una buena etapa laboral y no tendrá por qué preocuparse en cuanto a la economía. Personas de confianza ayudarán a ampliar tus puntos de vista y elegir correctamente el camino a seguir. También es momento de ocuparte de tu persona. Será conveniente reservar tiempo para chequeos médicos, revisar hábitos y hacer algún ajuste en la alimentación y el descanso; así como iniciar actividades que te permitan relajar, estirar y fortalecer tus defensas. Una especial protección suavizará las tensiones y te alejará de cualquier riesgo. La necesidad de querer y sentir cariño estará ahora en primer plano.
- Tendencia: nuevas propuestas te llevarán a experimentar una intensa energía movilizadora.
Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
La Cabra sentirá el deseo de meditar y reflexionar sobre su situación actual. No será propicio dar comienzo a nada nuevo para evitar riesgos o cometer viejos errores. La prudencia y experiencia adquirida te ayudarán a actuar en el momento oportuno. Podrás sentir una especie de resistencia sobre aquello que deseás realizar. Sin embargo, sentirás una profunda intuición y podrás dar luz a ideas geniales y planificar los pasos para hacerlas factibles. Será un tiempo propicio para viajar, rendir exámenes y lucirte en toda cuestión académica. El amor te regalará excelentes momentos en esta etapa que promete ser a toda máquina.
- Tendencia: buscar momentos para leer, caminar y meditar.
Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Se dará un momento ideal para asentar proyectos sobre bases firmes y tomar decisiones bien pensadas que llevarán al progreso del Mono. Deberás resolver asuntos del pasado que no te permiten avanzar y dar paso a las nuevas oportunidades que surgirán en este tiempo. Será importante que te cuides de falsas promesas o calumnias. La moderación y la paciencia serán los mejores aliados cuando surjan dificultades. En este tiempo, dedicarás más tiempo a la vida privada, especialmente a ciertas exigencias del ámbito doméstico, como embellecer la casa o bien resolver viejos temas familiares. Habrá un giro alentador a favor de proyectos sentimentales.
- Tendencia: ayuda inesperada que contribuye a salvar una situación sensible.
Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Habrá un firme progreso para el Gallo en cuanto a profesión u ocupación. Es posible que puedas hacer frente a viejas deudas u obligaciones pendientes. Se da un período favorable para recibir un reconocimiento por lo hecho en el pasado. También es un buen momento para redefinir objetivos, desarrollar los recursos y conectar con la abundancia. Harás ciertos ajustes, ordenarás tus cuentas y te sentirás aliviado. En tanto, un proyecto importante dentro del hogar podrá tener lugar en estos días: planificar algún arreglo, reparación o renovación en la vivienda. Además, alguna novedad o logro importante de los hijos será motivo de celebración.
- Tendencia: emociones a flor de piel.
Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
La buena suerte estará del lado del Perro a través de premios y reconocimientos extras. Podrás vivenciar la abundancia sin dejar de soñar y trabajar para concretar tus ansiadas visiones. Las energías serán propicias en cuanto al trabajo y ocupaciones en general. Dedícate con esmero y verás multiplicar los logros. En cuanto a la salud, experimentarás un período de depuración tanto física como psicológica. En el amor pueden presentarse muchos cambios, pero a largo plazo éstos se traducirán en la consolidación del vínculo.
Tendencia: evita exigirte por demás y hacerte cargo de todo.
Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
El Chancho estará más extrovertido y seguro, por lo que buscará salir de la zona de confort. Contarás con mayores facilidades, iniciativa y buenas ideas para mejorar las condiciones laborales. Habrá nuevas perspectivas, pero deberás estar atento en caso de firmar contratos, asumir compromisos o realizar asociaciones, a fin de evitar engaños o desilusiones. Ante cualquier adversidad que se presente, desarrollarás paciencia y mayor dominio del carácter. Sentirás el deseo de realizar acciones en pos del progreso y el bienestar. En tanto, la amistad, el amor y las asociaciones ocuparán gran parte de tu vida; te permitirás confiar y expresarte libremente.
- Tendencia: protección, bienestar y buena salud.
|Signo
|Años correspondientes
Rata
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Búfalo / Buey
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Tigre
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Conejo / Gato
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Dragón
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
Serpiente
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
Caballo
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
Cabra
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
Mono
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
Gallo
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
Perro
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
Cerdo
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031
