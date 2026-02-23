Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 23 de febrero al 1° de marzo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La casa y la familia ocuparán la mente de la Rata. Podrás encontrar soluciones a viejas tensiones familiares y establecer un ambiente armonioso en el hogar. Se impone una nueva dinámica en la convivencia y en esta etapa habrá cambios en ese sentido. A su vez, el ámbito social, de las amistades y los sueños estará movilizado. Encontrarás el espacio para abrirte a nuevas personas, profundizar antiguos lazos y conectar con lo que más querés realizar. En tanto, podrás establecer prioridades y nuevas metas que te llenarán de entusiasmo. La influencia del momento promete acción y nuevos desafíos que encenderán la pasión.

Tendencia : noticia agradable que mejora el humor y renueva la esperanza.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Será una semana muy bien aspectada para el Búfalo en cuanto a lo económico, en especial para realizar trámites importantes, solicitar créditos o resolver cuestiones financieras pendientes. Se consolidarán algunos proyectos y otros, los más ambiciosos, necesitarán algún ajuste. Pronto estará llegando una etapa de cambios novedosos que te permitirán organizar tu vida de un modo diferente. En el amor, podrías sentirte presionado a asumir un mayor compromiso o a dar un paso decisivo en la relación. Será propicio aclarar internamente tus sentimientos e intenciones y compartir tus necesidades para llegar a buenos acuerdos.

Tendencia : vencer las propias resistencias.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta etapa motivará al Tigre a descubrir su verdadera pasión. En el ámbito laboral puede que haya que sortear algunos obstáculos. Algo se moviliza con respecto al trabajo y trae consigo la necesidad de algunos cambios. Vas a contar con las herramientas necesarias para suavizar cualquier dinámica tensa, al mejorar la comunicación con tu entorno y darle forma a un cierto orden en tu rutina. En este tiempo, ordenarse será la prioridad: mejoras en la alimentación, descanso suficiente y ejercicios físicos. Buscarás personas afines con quienes compartir proyectos y objetivos. Serán días para conquistar aquello que considerabas imposible.

Tendencia : sueños que se construyen con los pies en la tierra.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Buenas novedades para el Gato en esta etapa que fomentará el autoconocimiento y serán propicios para reflexionar sobre tus valores y creencias, para luego tomar decisiones más alineadas con tu autenticidad. Se moviliza el sector de los recursos, por eso que es oportuno para redimensionar las propias necesidades, desarrollar el capital y conectar con la abundancia, en un sentido de calidad más que de cantidad, la que llegará por añadidura. En ese contexto, se pone en juego la valoración personal y favorece la creatividad, los recursos y el amor. Deberás aprovechar ,ya que se trata de un período benévolo y armonioso para tu signo.

Tendencia : al sentirte merecedor, todo resultará más fácil.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

En este tiempo, el Dragón aprenderá a administrar mejor su poderosa energía y así poder concretar los proyectos iniciados, antes de emprender otros nuevos. Una actitud meditativa, analítica y de ordenamiento prevalecerá sobre la duda o la impaciencia. Darás un salto cuántico para ir en pos de aquello que realmente deseás y es acorde a tu naturaleza. Una actitud generosa y comprensiva te inclinará a ayudar y proteger a quienes te rodean. Asimismo, se activa la comunicación y habrá buena conexión con amigos y vida social en general. Es un momento ideal para iniciar romances que podrán ser duraderos y estables.

Tendencia : posibilidad de desarrollar nuevas ideas.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La poderosa y aguda intuición de la Serpiente estará en el estado más sublime de manifestación. Aprovechá el momento para explorar tus deseos y sueños más profundos, ya que de algún modo se manifestarán con fuerza en esta etapa. La influencia del momento puede hacerte sentir sensaciones intensas a nivel emocional que te lleven a la reflexión sobre cuestiones que podrías cambiar. Manifestarás tu personalidad de manera fuerte e influyente; recuperarás energía y no habrá problemas si no abusás de tus fuerzas. Le concederás gran importancia al amor al adoptar una actitud más abierta, confiada y de entrega.

Tendencia : desarrollar tu lado más estético y creativo.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo disfrutará de una buena etapa laboral y no tendrá por qué preocuparse en cuanto a la economía. Personas de confianza ayudarán a ampliar tus puntos de vista y elegir correctamente el camino a seguir. También es momento de ocuparte de tu persona. Será conveniente reservar tiempo para chequeos médicos, revisar hábitos y hacer algún ajuste en la alimentación y el descanso; así como iniciar actividades que te permitan relajar, estirar y fortalecer tus defensas. Una especial protección suavizará las tensiones y te alejará de cualquier riesgo. La necesidad de querer y sentir cariño estará ahora en primer plano.

Tendencia : nuevas propuestas te llevarán a experimentar una intensa energía movilizadora.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra sentirá el deseo de meditar y reflexionar sobre su situación actual. No será propicio dar comienzo a nada nuevo para evitar riesgos o cometer viejos errores. La prudencia y experiencia adquirida te ayudarán a actuar en el momento oportuno. Podrás sentir una especie de resistencia sobre aquello que deseás realizar. Sin embargo, sentirás una profunda intuición y podrás dar luz a ideas geniales y planificar los pasos para hacerlas factibles. Será un tiempo propicio para viajar, rendir exámenes y lucirte en toda cuestión académica. El amor te regalará excelentes momentos en esta etapa que promete ser a toda máquina.

Tendencia : buscar momentos para leer, caminar y meditar.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Se dará un momento ideal para asentar proyectos sobre bases firmes y tomar decisiones bien pensadas que llevarán al progreso del Mono. Deberás resolver asuntos del pasado que no te permiten avanzar y dar paso a las nuevas oportunidades que surgirán en este tiempo. Será importante que te cuides de falsas promesas o calumnias. La moderación y la paciencia serán los mejores aliados cuando surjan dificultades. En este tiempo, dedicarás más tiempo a la vida privada, especialmente a ciertas exigencias del ámbito doméstico, como embellecer la casa o bien resolver viejos temas familiares. Habrá un giro alentador a favor de proyectos sentimentales.

Tendencia : ayuda inesperada que contribuye a salvar una situación sensible.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Habrá un firme progreso para el Gallo en cuanto a profesión u ocupación. Es posible que puedas hacer frente a viejas deudas u obligaciones pendientes. Se da un período favorable para recibir un reconocimiento por lo hecho en el pasado. También es un buen momento para redefinir objetivos, desarrollar los recursos y conectar con la abundancia. Harás ciertos ajustes, ordenarás tus cuentas y te sentirás aliviado. En tanto, un proyecto importante dentro del hogar podrá tener lugar en estos días: planificar algún arreglo, reparación o renovación en la vivienda. Además, alguna novedad o logro importante de los hijos será motivo de celebración.

Tendencia : emociones a flor de piel.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La buena suerte estará del lado del Perro a través de premios y reconocimientos extras. Podrás vivenciar la abundancia sin dejar de soñar y trabajar para concretar tus ansiadas visiones. Las energías serán propicias en cuanto al trabajo y ocupaciones en general. Dedícate con esmero y verás multiplicar los logros. En cuanto a la salud, experimentarás un período de depuración tanto física como psicológica. En el amor pueden presentarse muchos cambios, pero a largo plazo éstos se traducirán en la consolidación del vínculo.

Tendencia : evita exigirte por demás y hacerte cargo de todo.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho estará más extrovertido y seguro, por lo que buscará salir de la zona de confort. Contarás con mayores facilidades, iniciativa y buenas ideas para mejorar las condiciones laborales. Habrá nuevas perspectivas, pero deberás estar atento en caso de firmar contratos, asumir compromisos o realizar asociaciones, a fin de evitar engaños o desilusiones. Ante cualquier adversidad que se presente, desarrollarás paciencia y mayor dominio del carácter. Sentirás el deseo de realizar acciones en pos del progreso y el bienestar. En tanto, la amistad, el amor y las asociaciones ocuparán gran parte de tu vida; te permitirás confiar y expresarte libremente.

Tendencia : protección, bienestar y buena salud.