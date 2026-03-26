Las ventajas de incorporar semillas de sésamo a tu dieta diaria

El sésamo es una semilla que proviene de la planta Sesamum indicum, cultivada desde hace miles de años en las regiones de África. Se estima que su consumo comenzó alrededor del año 3500 a.C., lo que la convierte en uno de los alimentos más antiguos incorporados en la alimentación.

Existen diversas variedades que cambian en color y tamaño según la región donde se cultiven. Pueden encontrarse semillas blancas, negras, amarillas, grises o cafés, cada una con ligeras variaciones en el sabor. Esta diversidad permite que se adapten fácilmente a recetas dulces y saladas, convirtiéndolas en un ingrediente muy usado dentro de la cocina.

El sésamo viene en varios colores (Foto: Freepik)

¿Cuáles son los beneficios de comer sésamo?

El sésamo, además de ser una semilla que aporta sabor y textura a las preparaciones, también tiene varios beneficios para la salud.

La nutricionista Karla Leal, en una publicación en el portal de divulgación científica y de salud Tua Saúde, explicó que el sésamo es una fuente importante de proteínas, ácidos grasos insaturados, calcio, magnesio, vitamina E y fibra; nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo.

En el mismo artículo, la nutricionista Leal enlistó varios beneficios de esta semilla, los cuales son:

Reducción del colesterol : su contenido de fibra soluble puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol “malo” (LDL) y triglicéridos en sangre.

: su contenido de fibra soluble puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol “malo” (LDL) y triglicéridos en sangre. Apoyo en el control de la presión arterial : gracias a sus grasas poliinsaturadas y antioxidantes, contribuye a la relajación de los vasos sanguíneos.

: gracias a sus grasas poliinsaturadas y antioxidantes, contribuye a la relajación de los vasos sanguíneos. Mejora del tránsito intestinal : la fibra favorece el movimiento intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento.

: la fibra favorece el movimiento intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Control de glucosa : su combinación de fibra y proteína puede ralentizar la digestión y evitar picos elevados de glucosa.

: su combinación de fibra y proteína puede ralentizar la digestión y evitar picos elevados de glucosa. Alivio de síntomas de la menopausia: los fitoestrógenos pueden apoyar el equilibrio hormonal en esta etapa.

El sésamo es uno de los alimentos más antiguos (Foto: Freepik)

¿Cómo puedo integrar el sésamo a mis comidas?

La revista El Poder del Consumidor sugiere incorporar la semilla de sésamo en una variedad de alimentos, según el tipo de plato que se desee preparar. Por ejemplo, puede añadirse a panes, galletas y otros productos dulces. También se puede utilizar en la preparación de jugos, licuados, yogur, salsas, sopas y ensaladas.

Otro uso no muy conocido del sésamo es que se puede utilizarse como un empanizador, ya que se pega a cualquier proteína, como el pollo o el pescado. Esta semilla también tiene su parte estética, pues es un ingrediente perfecto para la decoración de platos, como sucede con los panes para hamburguesa.