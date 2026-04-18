Un departamento lleno soluciones ingeniosas que aprovecha el espacio con recursos tomados del diseño náutico

Línea Neta intervino el departamento 303 de Remeros Beach con los muebles en materiales nobles que los caracterizan, aprovechando el espacio con soluciones brillantes
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Carolina Tencaioli y Leandro Abate, además de ser socios de vida, lo son también en Línea Neta, empresa de interiorismo con una marcada tendencia mediterránea y moderna. Juntos, llegan a Experiencia Living con “Crucero”, un departamento pensado para Ana -amante de la naturaleza-, Gabriel -geólogo del norte argentino y enamorado de la náutica- y su bebé, que tardó años en llegar y transformó para siempre sus vidas.
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Aprovechar el espacio
Los creadores de Línea Neta tienen un barco con el que navegan por el Delta. Su afición los llevó a extremar la funcionalidad que ahora aplican a los ambientes que diseñan, como esta cocina.
Cada elemento se pensó al detalle. Un ejemplo es la superficie circular y giratoria de la barra, perfecta para ahorrar espacio a la hora de servir la comida.
El mueble de cocina suma transparencias e iluminación interna para poder visualizar fácilmente lo que se almacena.
“Son mucho más lindas las mesadas cuando están despejadas. Transmiten tranquilidad visual”, explica Tencaioli. Buscando este efecto, incorporaron un dispositivo elevable para ocultar objetos como electrodomésticos. En este caso, funciona como contenedor de vinos y copas.
Lavadero bien resuelto
Con las cocinas abiertas e integradas suele surgir la pregunta sobre el lavadero: acá está resuelto con elegancia y practicidad, con el lavarropas a una buena altura y una tabla de planchar rebatible incorporada.
Clara calidez
Todos los muebles del proyecto son de Línea Neta. La empresa se caracteriza por trabajar con maderas macizas -como petiribí, paraíso e incienso- y la esterilla natural de ratán, especialmente el tejido americano.
El departamento tiene una paleta dominada por los tonos claros, como los arenas, con toques sutiles en negro o chocolate para dar estructura.
En esta unidad trabajamos un espacio cálido, con mucho vínculo con la náutica. Y, por la llegada del bebé, buscamos el contacto con lo natural, la luz y la calma.”
— Arquitecta Carolina Tencaioli
“Los fuegos aportan ese toque de hogar que transforma el ambiente”, señala Abate. En el espacio, se sumó una chimenea de vapor de agua (Biohogares).
La iluminación escenográfica y los fondos de piedra enfatizan la verticalidad de los cristaleros, elevando la experiencia del espacio.
Como en un camarote
Para “Crucero”, el Estudio llevó el diseño al límite curvando la melamina, un proceso casi imposible, que requirió fresas específicas traídas de São Paulo para realizar calados precisos, además de aplicar calor.
“Crear para Experiencia Living un cuarto diseñado cual camarote es mostrarle al público cómo dormimos cada fin de semana: la medida de la cama y la estética general son exactamente iguales a las de nuestro barco”.
La esterilla vuelve a brillar, en combinación con la melamina (Faplac), que retoma las curvas presentes en todo el proyecto, logrando un respaldo de cama que suma calidez y texturas al espacio.
Para Tencaioli, la belleza reside en la textura y en el “error” humano: el nudo de la madera, la mancha del cuero, el martillazo que revela el estado de ánimo del artesano.
En el baño principal, el blanco marca el pulso, generando un espacio elegante, cómodo y que emana calma.
Espacio deseado
Deseado por años y felizmente materializado, el cuarto del bebé se presenta como un refugio luminoso, con una atmósfera que abraza con suavidad.
Como recurso visual, se enmarcó el empapelado -un ploteo personalizado por Línea Neta- con madera, generando pequeñas ventanas de diseño lúdico.
Para comer al aire libre
Para compartir comidas al aire libre, se armó un comedor exterior en el balcón. La mesa, en Pura Prima “Alpinus White”, suma un contenedor que funciona como frapera.
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