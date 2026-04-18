Un departamento lleno soluciones ingeniosas que aprovecha el espacio con recursos tomados del diseño náutico

Línea Neta intervino el departamento 303 de Remeros Beach con los muebles en materiales nobles que los caracterizan, aprovechando el espacio con soluciones brillantes

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Carolina Tencaioli y Leandro Abate, además de ser socios de vida, lo son también en Línea Neta, empresa de interiorismo con una marcada tendencia mediterránea y moderna. Juntos, llegan a Experiencia Living con “Crucero”, un departamento pensado para Ana -amante de la naturaleza-, Gabriel -geólogo del norte argentino y enamorado de la náutica- y su bebé, que tardó años en llegar y transformó para siempre sus vidas.

El piso general se revistió en “Pietra Nocturna Grey”, con terminación “Natural Feel Pro” (San Lorenzo Design). Santiago Ciuffo

Recorrido en Video

El departamento de Línea Neta en Experiencia Living.mp4

Aprovechar el espacio

Los creadores de Línea Neta tienen un barco con el que navegan por el Delta. Su afición los llevó a extremar la funcionalidad que ahora aplican a los ambientes que diseñan, como esta cocina.

Mueble en melamina diseño “Ceniza”, línea “Lisos” (Faplac). Horno (Tekka). Mesada y alzada en Prima “Toscana Vena”. Santiago Ciuffo

Cada elemento se pensó al detalle. Un ejemplo es la superficie circular y giratoria de la barra, perfecta para ahorrar espacio a la hora de servir la comida.

La superficie giratoria se hizo en Paraíso MDF enchapado con lustre poliuretano en color nogal. Santiago Ciuffo

El mueble de cocina suma transparencias e iluminación interna para poder visualizar fácilmente lo que se almacena.

El dispositivo elevable se hizo en melamina diseño "Nogal Terracota", línea "Nature" (Faplac). Santiago Ciuffo

“Son mucho más lindas las mesadas cuando están despejadas. Transmiten tranquilidad visual”, explica Tencaioli. Buscando este efecto, incorporaron un dispositivo elevable para ocultar objetos como electrodomésticos. En este caso, funciona como contenedor de vinos y copas.

Lavadero bien resuelto

El mueble se hizo en melamina (Faplac) a la que se le sumó el material estrella del estudio: la esterilla. Santiago Ciuffo

Con las cocinas abiertas e integradas suele surgir la pregunta sobre el lavadero: acá está resuelto con elegancia y practicidad, con el lavarropas a una buena altura y una tabla de planchar rebatible incorporada.

Clara calidez

Se incorporó un cortinado tradicional en lino con cabezal sinusoidal, pensado para potenciar la luz natural y acompañar la estética fluida, liviana y en movimiento del espacio (Cerrini Cortinas). Santiago Ciuffo

Todos los muebles del proyecto son de Línea Neta. La empresa se caracteriza por trabajar con maderas macizas -como petiribí, paraíso e incienso- y la esterilla natural de ratán, especialmente el tejido americano.

Como la dueña de casa necesita el contacto con la naturaleza, se colocaron potus colgantes sobre estantes en altura. Santiago Ciuffo

El departamento tiene una paleta dominada por los tonos claros, como los arenas, con toques sutiles en negro o chocolate para dar estructura.

Lámpara colgante sobre la mesa (IDEA). Santiago Ciuffo

En esta unidad trabajamos un espacio cálido, con mucho vínculo con la náutica. Y, por la llegada del bebé, buscamos el contacto con lo natural, la luz y la calma.” — Arquitecta Carolina Tencaioli

Obra (Diderot.art). Santiago Ciuffo

“Los fuegos aportan ese toque de hogar que transforma el ambiente”, señala Abate. En el espacio, se sumó una chimenea de vapor de agua (Biohogares).

El cristalero se hizo en melamina “Nogal Terracota” (Faplac), con puertas de aluminio y vidrio (Mundo Cima) con interior iluminado con perfilería LED. Santiago Ciuffo

La iluminación escenográfica y los fondos de piedra enfatizan la verticalidad de los cristaleros, elevando la experiencia del espacio.

En el toilette, espejo (Reflejar Espejos), grifería de la línea “Cilindra” y accesorios “Clip” en negro mate (FV). Bacha “Mola” (Ferrum). Mesada en “Negro Grafito” con terminación “Leather” (De Stefano). Santiago Ciuffo

Como en un camarote

Para “Crucero”, el Estudio llevó el diseño al límite curvando la melamina, un proceso casi imposible, que requirió fresas específicas traídas de São Paulo para realizar calados precisos, además de aplicar calor.

Cortina "Duettes Top Down - Bottom Up" motorizadas (Cerrini Cortinas). Santiago Ciuffo

“Crear para Experiencia Living un cuarto diseñado cual camarote es mostrarle al público cómo dormimos cada fin de semana: la medida de la cama y la estética general son exactamente iguales a las de nuestro barco”.

Obra “Raíces”, de Diego Cossettini (Diderot.art). Santiago Ciuffo

La esterilla vuelve a brillar, en combinación con la melamina (Faplac), que retoma las curvas presentes en todo el proyecto, logrando un respaldo de cama que suma calidez y texturas al espacio.

El Estudio equipó el departamento con un vestidor con puertas que permiten ver lo que hay en su interior. Santiago Ciuffo

Para Tencaioli, la belleza reside en la textura y en el “error” humano: el nudo de la madera, la mancha del cuero, el martillazo que revela el estado de ánimo del artesano.

Espejo (Reflejar Espejos). Bañera “Khios” y lavatorio “Milos” (todo de Ferrum). Grifería “Epuyén” en cromo (FV). Santiago Ciuffo

En el baño principal, el blanco marca el pulso, generando un espacio elegante, cómodo y que emana calma.

Espacio deseado

La cuna del cuarto pensado para el bebé incorpora cajones de guardado, recurso súper útil para tener todo lo que se necesita a mano. Santiago Ciuffo

Deseado por años y felizmente materializado, el cuarto del bebé se presenta como un refugio luminoso, con una atmósfera que abraza con suavidad.

Acá se juega la apuesta de color, con paredes pintadas en verde (Colorín). Santiago Ciuffo

Santiago Ciuffo

Como recurso visual, se enmarcó el empapelado -un ploteo personalizado por Línea Neta- con madera, generando pequeñas ventanas de diseño lúdico.

Para comer al aire libre

Vajilla (Barro Alfarería). Santiago Ciuffo

Para compartir comidas al aire libre, se armó un comedor exterior en el balcón. La mesa, en Pura Prima “Alpinus White”, suma un contenedor que funciona como frapera.