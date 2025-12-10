Compró un calendario de Adviento por una cifra millonaria y cuando lo abrió quedó completamente decepcionada

El Adviento, un período fundamental del calendario litúrgico, tiene sus orígenes en la Alemania protestante. Derivado del latín Adventus, esta etapa abarca las cuatro semanas previas al 24 de diciembre, simbolizando la espera y el nacimiento de Cristo.

Tradicionalmente, este tiempo se dedicaba a la reflexión, el arrepentimiento y el perdón, práctica que se acompañaba, históricamente, con el reparto de velas entre los niños.

La influencer con su calendario de Adviento: gastó 500 mil pesos

Con el paso del tiempo, el consumo excesivo y las redes sociales cambiaron el eje de la cuestión. La tradición se convirtió en un objeto de lujo y el calendario de Adviento se transformó en una caja que contiene de 12 a 24 regalos o sorpresas diarias que pueden escalar a una cifra sideral de 8000 dólares.

A raíz de esta tendencia, una usuaria grabó un video de TikTok al recibir este calendario de Adviento en su casa. Durante el unboxing, la mujer aclaró que gastó 540 mil pesos, lo que despertó cierta sospecha en sus seguidores.

Durante el inicio del desempaquetado, la mujer recibió una cartera negra, lo que aventuraba un buen porvenir. Sin embargo, lo que siguió, la dejó sin palabras.

El descargo de un influncer acerca de la compra del calendario de Adviento por 500 mil pesos

Mientras abría cada compartimento de las cajas, encontró un llavero, una lapicera, una libreta de notas, una botella de plástico, un monedero, entre otros elementos, que lejos estaba de satisfacer sus necesidades.

La gota que rebasó el vaso fue cuando encontró una prenda de ropa interior, la cual no podía usar por el talle. “No es una prenda que podés mandar con talle único”, lanzó, indignada.

Por último, un llavero con sus iniciales “SG” colmó la paciencia de la tiktoker, quien dejó entrever la mala calidad de los productos. Suspirando ante cámara, incrédula por el unboxing, la influencer cargó contra quienes comercializan estos productos y dejó abierta la puerta a que muchos especialistas armen videos sobre cómo puede fallar la estrategia de marketing que no se adapta a la necesidad del consumidor.

Así es el calendario de Adviento de Dior que cuesta ocho mil dólares

La casa de moda francesa Dior lanzó una colección exclusiva y limitada para aquellos fanáticos de la marca. Se trata del calendario de Adviento, compuesto por 24 mini productos, uno para cada día. Desde su publicación revolucionó las plataformas digitales por el costo del kit: 8200 dólares.

El calendario de Adviento de Dior para este año superó los ocho mil dólares y ya se vendieron todos los ejemplares (Fuente: Instagram/@diorbeauty)

El contenido es de lo más variado del mercado y consiste en este extenso catalogo:

6 eaux de parfum de La Collection Privée Christian Dior con formato de 100 ml: Bois Talisman, Rose Star, Gris Dior, Jasmin des Anges, Ambre Nuit y Oud Ispahan.

4 esprits de parfum con formato de 80 ml: Gris Dior, Oud Ispahan, Bois d’Argent y Rouge Trafalgar.

4 brumas perfumadas para el cabello de La Collection Privée Christian Dior con formato de 40 ml: Gris Dior, Rose Kabuki, Jasmin des Anges y Oud Rosewood.

1 vela perfumada con un motivo en edición limitada con formato de 250 g.

3 accesorios para vela: tapa, base y apagavelas.

2 conjuntos de adornos para el árbol de Navidad.

1 estrella de metal dorado para adornar la rama más alta de su árbol de Navidad.

2 accesorios de La Collection Privée Christian Dior: 1 tapón couture de pata de gallo de perfume y 1 vaporizador compacto.

2 piezas couture: un Mitzah de pata de gallo y un par de pendientes.

1 bola de nieve Dior exclusiva.