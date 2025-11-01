Para qué sirve pasar los huevos por agua fría, según el truco viral de Gordon Ramsay

Gordon Ramsay, el chef que se ha convertido en una estrella de la televisión, tanto en EE.UU. como a nivel internacional, ha compartido algunos de sus trucos de cocina más cotizados. En un video publicado en redes sociales, mostró cómo conseguir un huevo duro perfecto al pasarlo por agua fría.

El truco de Gordon Ramsay para lograr un huevo duro perfecto

Aunque el clip tiene unos años de publicación, sigue como un referente cuando se trata de consejos de cocción para un huevo hervido. En la publicación de TikTok, en la cuenta @gordonramsayofficial, el chef mostró a sus millones de seguidores el método para que la yema no se endurezca y tenga la forma ideal.

Un huevo duro o cocido puede ser el complemento perfecto para muchos platillos Freepik - Freepik

Ramsay comienza la preparación en una olla con agua hirviendo, luego introduce los huevos con cuidado con la ayuda de una cuchara. Después, lleva el agua a ebullición, pero “no los hiervas a borbotones”, aconseja, esto debido a que la yema podría quedar con un anillo oscuro o verdoso.

El tiempo exacto son seis minutos en el agua, para después sacarlos con una cuchara y colocarlos inmediatamente en un recipiente con agua fría. Ahí está el truco del famoso chef de televisión, ya que al contacto con el líquido a una temperatura más baja, la cocción se detendrá.

Una vez que toquen el agua fría se deben sacar y cascar en un extremo sobre una superficie plana para volver a pasarlos por el mismo recipiente.

Cuando se vayan a servir los huevos, para sacarlos de la cáscara rápidamente y sin dañarlos, Ramsay recomienda soplar sobre el cascarón ya abierto para separarlo y así obtener un huevo bien pelado. Aunque este método ha sido un tanto criticado por sus seguidores.

Consejo de Ramsay para cocinar huevos revueltos

El consejo del chef Ramsay para cocinar huevos revueltos perfectos solo requiere cuatro minutos, señalan en MasterClass, sitio que ofrece clases especializadas en línea.

Para obtener unos huevos revueltos tiernos, el cocinero experto prefiere cocinarlos a fuego medio, y retirar el sartén de la estufa tan pronto como los grumos comienzan a espesar. Así, permite que sigan en cocción fuera de la fuente de calor durante 20 segundos antes de volver a colocarlos a fuego medio durante otros 90 segundos.

Además, añade una cucharada de crema fresca justo antes de que los huevos estén listos para evitar que el calor residual los cocine en exceso. Este truco hará que el platillo quede esponjoso y con mejor sabor.

Ramsay compartió su método para preparar deliciosos huevos revueltos Freepik - Freepik

El tip del chef Ramsay para unos huevos fritos perfectos

Otro truco que se ha hecho famoso de Ramsay es el de los huevos fritos, ya que comienza la cocción con un chorrito de aceite, pero hacia el final añade trocitos de mantequilla alrededor del borde.

A medida que la mantequilla se derrite y forma espuma alrededor del huevo, se puede extender o verter con una cuchara para darle un acabado dorado. El chef sazona los huevos con sal y pimienta, y a veces agrega una pizca de hojuelas de chile.

De acuerdo con Food & Wine este método, de aceite para freír y mantequilla para revolver, permite que la mantequilla no se queme.