Quiénes son los 10 personajes más buscados en noviembre 2025

Noviembre fue un mes cargado de eventos de alto impacto en la agenda informativa: estrenos de películas, recitales internacionales, shows de TV y ventas millonarias de empresas. Cada acontecimiento despertó curiosidad entre los usuarios, que suelen buscar a sus protagonistas para saber quiénes son.

La plataforma Google Trends permite identificar a las personas más buscadas en este período. Al introducir el término “quién es”, aparecen los principales resultados de los últimos 30 días. El incremento se puede dar por dos motivos:

La gente quiere saber quién es tal persona . Por más de que la “Reini” sea muy popular en un segmento de la población, seguramente hay otro gran porcentaje que no sabe y se le despertó la curiosidad.

. Por más de que la “Reini” sea muy popular en un segmento de la población, seguramente hay otro gran porcentaje que no sabe y se le despertó la curiosidad. Google sugiere determinado tipo de búsquedas y, por ejemplo, si un internauta busca información sobre el Martín Fierro, tal vez haga clic en el resultado sugerido de “quién es”.

Google Trends permite ver cuáles fueron los nombres más buscados en noviembre 2025

Sea por una vía o por la otra, esta herramienta permite medir en qué personajes se posó la atención de los argentinos. Desde Dua Lipa, pasando por figuras de MasterChef Celebrity, hasta el nuevo dueño de Telefe, esta es la lista de los protagonistas del mes.

Quién es Dua Lipa

La cantante británica fue tendencia en noviembre tras realizar dos shows en el Estadio Monumental los días 7 y 8 de noviembre, en el marco de su gira Radical Optimism Tour. Las entradas se agotaron rápidamente y la artista brindó un espectáculo inolvidable para sus fans argentinos.

Dua Lipa mostró cómo fue su experiencia en La Bombonera durante el superclásico

La autora de “Houdini” no solo interpretó dos temas nacionales (“Música Ligera”, de Soda Stereo, y “Tu misterioso alguien”, de Miranda!), sino que además buscó sumergirse en la cultura local: asistió al Superclásico en La Bombonera, visitó bodegones y recorrió el Malba. Los numerosos videos virales explican su presencia entre los más buscados del mes.

Quién Sofi “La Reini” Gonet

Sofía Gonet, conocida como La Reini, es una de las influencers argentinas más populares actualmente. Con más de un millón de seguidores en TikTok, su contenido combina lujo, humor y moda. Su apodo nació de su saludo característico: “Hola, Reinis”.

Sofía "La Reini" Gonet participa del programa MasterChef Celebrity conducido por Wanda Nara Adrian Diaz Bernini

Nacida en Ramos Mejía, se hizo viral por sus reseñas de restaurantes y hoteles de alta gama. En las últimas semanas lanzó una colaboración de galletitas con The NYC Cookie que tuvo gran repercusión. Además, desde octubre participa del reality MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara.

Quién es el Papa León XIV

El recientemente elegido Sumo Pontífice también aparece entre los más buscados. Robert Francis Prevost, su nombre de nacimiento, fue elegido como el 267° Papa de la Iglesia Católica en mayo de este año. Fue arzobispo de Chicago y trabajó varios años en Perú como misionero y obispo de Chiclayo antes de llegar a Roma para dirigir el Dicasterio para los Obispos.

León XIV ya llegó a Turquía: así fue su primer vuelo papal

En noviembre fue protagonista de varias noticias relacionadas con el Vaticano. La principal fue el rechazo doctrinal al título de “corredentora” para la Virgen María. Además, inició su primer viaje internacional como Papa, con destino a Turquía y Líbano.

Quién es “Walas”

Guillermo Cidade, más conocido como Walas, es el líder y cantante de la banda de rock alternativo Massacre. Nació en Almagro y creció rodeado de música: su padre, José Vicente Cidade, y su tío, Ramón Ayala, fueron reconocidos cantautores.

Guillermo Cicade, más conocido como "Walas", es el líder de la banda Massacre Adrian Diaz Bernini

Conformó su banda Massacre junto a compañeros del secundario y esta creció hasta realizar giras internacionales. Walas también incursionó en la actuación e interpretó al Rey en la versión teatral de El Principito. En noviembre volvió a ser noticia por su incorporación a MasterChef Celebrity 2025, en reemplazo de Pablo Lescano, aunque fue eliminado poco después.

Quién es Andy Chango

Andrés Fejerman es su verdadero nombre y es un compositor, cantante, actor y escritor argentino. Fundó la banda Superchango en 1995 y grabó su primer disco homónimo al año siguiente. Además, participó de ciclos como El Intermedio y Duro de Domar e incluso publicó su propio libro “Indianápolis”.

El divertido cruce de Wanda Nara, Maxi López y Andy Chango

Se trata de otro de los participantes de MasterChef Celebrity, programa donde ganó notoriedad por su amistad con la influencer Momi Giardina y por su actitud tranquila frente al frenesí de la competencia.

Quién es Gustavo Scaglione

Gustavo Scaglione es el nuevo dueño de Telefe y el titular de GSS Group

Gustavo Scaglione es un empresario de medios rosarino e influyente figura del sector. Inició su camino con la compra de Televisión Litoral en Rosario y luego se expandió a otras provincias como Salta y Tucumán. Su crecimiento en el rubro le valió el apodo de “El Pulpo”. En los últimos días su nombre resonó por la compra de Telefe y por haber sido mencionado en la denuncia que Juanita Tinelli presentó ante la Justicia por amenazas.

Quién es Frankenstein (Jacob Elordi)

Jacob Elordi como Frankenstein en la nueva película de Guillermo del Toro

El clásico personaje creado por Mary Shelley revivió en las búsquedas gracias a la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro. Frankenstein se estrenó el 7 de noviembre en Netflix y rápidamente se ubicó entre las películas más vistas del mes. La cuidada estética y las actuaciones recibieron elogios en general, pero lo que más sorprendió fue la impactante transformación física de Jacob Elordi para interpretar a la icónica criatura.

Quién es Martín Migueles

Martín Migueles es el empresario vinculado amorosamente a Wanda Nara

Martín Migueles es un empresario de Nordelta y la nueva pareja de Wanda Nara. La conductora oficializó la relación con una historia de Instagram donde se lo ve junto a Maxi López y sus hijos. Según trascendió, ambos se habrían conocido a través de una persona apodada “El Tano”, amigo de Damián, el peluquero de la mediática. Por otro lado, Migueles aparece mencionado junto a Elías Piccirillo en una investigación del Banco Central por una operatoria millonaria.

Quién es Ian Lucas

El influencer Ian Lucas es uno de los participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity (Foto: @masterchefargentina)

Ian Lucas de Mendonça es actor, cantante y creador de contenido. Nacido en Banfield, comenzó a publicar sus videos en las redes sociales a los 13 años y se viralizó respondiendo preguntas en Ask.fm. Creció hasta alcanzar 37,4 millones de seguidores en YouTube y 5,5 millones en Instagram. Actuó en series infantiles y lanzó varias canciones virales. También es uno de los participantes de MasterChef Celebrity que recuperaron notoriedad este mes.

Quién fue Martín Fierro

El Martín Fierro se convirtió en la obra más importante de la literatura gaucha.

El personaje creado por José Hernández volvió a ser tendencia en noviembre, probablemente por el Día de la Tradición, que se celebra el 10 en conmemoración al nacimiento del autor. Esta fecha busca promover la identidad y las costumbres argentinas. En la obra, Martín Fierro es un gaucho que enfrenta injusticias sociales, es reclutado por el ejército y se ve obligado a huir de la ley.