Caso Cerimedo, EN VIVO: qué se sabe de la investigación al exasesor de Milei que está detenido en Bolivia
El exasesor de Javier Milei fue detenido por el ataque a balazos a su expareja, una abogada y activista boliviana; tras su detención se negó a declarar
La fiscalía investiga a Cerimedo como el autor intelectual del ataque a su pareja en Bolivia y él se negó a declarar
La fiscal boliviana Yolanda Aguilera investiga al exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo como el presunto autor intelectual del ataque a balazos a la activista Nadia Beller, que era su pareja. “Fue sindicado directamente por ella y es el único acusado”, dijo a LA NACION una fuente oficial de Santa Cruz de la Sierra que trabaja en la investigación, en alusión a la autoría intelectual.
Los autores materiales quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel de la zona del Canal Isuto, donde fue el ataque. Según dijo Beller -tanto públicamente como ante la fiscalía-, ella fue citada allí por un supuesto denunciante de Evo Morales que le iba a dar información. Beller relató a LA NACION que Cerimedo la había incentivado a que fuera y contó que estaba hablando con él por teléfono cuando le dispararon.
Cerimedo, que está detenido y este martes se negó a declarar, es “asesor personal” del actual presidente, Rodrigo Paz, confirmó el gobierno boliviano.
Quién es Fernando Cerimedo
Cerimedo es fundador y accionista (al menos hasta marzo de este año) de La Derecha Diario, medio afín al gobierno libertario y parte del engranaje comunicacional de La Libertad Avanza. También es CEO de Numen Publicidad. Actualmente no tiene ningún cargo oficial en la gestión mileísta, según informaron fuentes gubernamentales a LA NACION. “Estaba hace tiempo distanciado del Presidente”, dijeron desde la Casa Rosada.
El rol de Cerimedo fue central en la campaña presidencial de Milei: admitió haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y, durante un tramo de la campaña, el hoy Presidente le delegó la fiscalización de los votos, tarea de la que después fue apartado. Llegó a integrar la mesa chica de Milei y fue uno de los intermediarios para la entrevista que le hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson.
El ataque
Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, según publicó El Deber.
Detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia: investigan al exasesor de Milei por el atentado a una activista política
El exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo fue detenido el martes por la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, investigado tras un ataque a balazos contra una abogada y activista boliviana, Nadia Beller, señalada por los medios como su expareja.
Según consignaron los diarios locales La Razón y El Deber, Cerimedo fue interceptado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
- 1
Javier Milei reapareció en el homenaje a San Martín con un discurso de tono electoral y gestos hacia el Pro
- 2
Apareció la palabra prohibida
- 3
Milei dio un discurso en homenaje a San Martín: “Hay algunos que quieren volver al pasado”
- 4
La Libertad Avanza se suma al acuerdo entre Pro y el PJ por cargos en organismos de la Ciudad de Buenos Aires