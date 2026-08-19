Caso Cerimedo, EN VIVO: qué se sabe de la investigación al exasesor de Milei que está detenido en Bolivia

La fiscal boliviana Yolanda Aguilera investiga al exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo como el presunto autor intelectual del ataque a balazos a la activista Nadia Beller, que era su pareja. “Fue sindicado directamente por ella y es el único acusado”, dijo a LA NACION una fuente oficial de Santa Cruz de la Sierra que trabaja en la investigación, en alusión a la autoría intelectual.

Los autores materiales quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel de la zona del Canal Isuto, donde fue el ataque. Según dijo Beller -tanto públicamente como ante la fiscalía-, ella fue citada allí por un supuesto denunciante de Evo Morales que le iba a dar información. Beller relató a LA NACION que Cerimedo la había incentivado a que fuera y contó que estaba hablando con él por teléfono cuando le dispararon.