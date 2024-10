Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

03.45 | Milei y el nuevo modelo de la violencia institucional

Por Luciana Vázquez

El presidente Javier Milei Anibal Greco

Shock fiscal. Shock verbal. Y shock de provocaciones. A poco de terminar su primer año de gobierno, la presidencia de Javier Milei ya encontró su forma: un triple shock aplicado en el plano de lo material y de lo intangible que busca dejar knockout primero al déficit fiscal y la inflación, segundo a la oposición y “castas” varias y tercero, al sentido común kirchnerista en particular y progresista en general. En la última semana, las batallas que llevan del CCK al Palacio Libertad Sarmiento, del Día del Respeto a la Diversidad Cultural al Día de la Raza, de la empatía universitaria del kirchnerismo y parte del radicalismo a la batalla universitaria del Gobierno veto en mano, consolidan esa forma. Detrás de la hiperacción retórica del gobierno de Milei y su decisionismo vertiginoso, funciona tácitamente un modelo propio de violencia institucional. El cambio de época de la Argentina kirchnerista a la Argentina de Milei puede sintetizarse en una confrontación de dos modelos de violencia institucional.

Leé la nota completa acá.

03.19 | El análisis de Mario Pergolini sobre los primeros diez meses del gobierno de Javier Milei y qué es lo que más le preocupa

El empresario y conductor Mario Pergolini realizó este lunes por la noche un balance de los diez primeros meses de Javier Milei como presidente de la Argentina. Desde el Parque de la Innovación en el barrio porteño de Núñez, donde inauguró junto a Jorge Macri la primera edición de la Tecweek, dijo que el período comprendido entre la asunción del mandatario y el pasado 10 de octubre fue una especie de “montaña rusa”. Habló de un gobierno “confrontativo” y una oposición “confundida”. Opinó que el oficialismo debería operar con más “calma y tranquilidad” y reveló qué es lo que más le preocupa del presente político del país.

“La verdad es que es todo una montaña rusa. Es todo tan fuerte, tan confrontativo. A veces [el Gobierno] saca el pie del acelerador. ¿Hay resultados? Sí. Pero de golpe te aparecen con cualquier cosa y te confunden. Es muy difícil evaluarlo en un todo porque es tan desparejo que me es difícil dar precisiones. ¿Estamos mejor? Los números de la macro parecería que sí. ¿Le llegó a la gente? Parece que no. ¿Están en las discusiones serias? A veces me parece que no. ¿Cumplen con los acuerdos? Me parece que no. ¿Van para adelante como caballo loco? ¿Era lo que necesitábamos? A veces parece que sí y muchas veces parece que no”, sostuvo el ex-CQC.

Leé la nota completa acá.

02.55 | El Gobierno intervino la Obra Social de Vareadores tras detectar una serie de irregularidades

A través del decreto 905/2024 publicado este martes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno dio un paso más en la fiscalización de la Obra Social de Vareadores y dispuso que fuera intervenida por un plazo de 180 días tras detectar una serie de irregularidades con los fondos que manejaba luego de llevarse a cabo una auditoria que había comenzado a fines de agosto de este año.

En agosto, una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSSN), también publicada en el Boletín Oficial, dispuso el comienzo de una auditoría en la mencionada obra social, con el doctor Alberto José Curci Castro como encargado de controlar su ejecución a raíz de haberse detectado “diferentes irregularidades” en el manejo, los fondos y la administración operativa.

Leé la nota completa acá.

02.14 | Javier Milei confirmó su presencia en el G20 de Brasil, donde Lula da Silva quiere anunciar el acuerdo con la Unión Europea

Por Jaime Rosemberg

En medio de la discusión sobre el impacto de una baja en las retenciones, posibles rebajas de impuestos o la posibilidad de subir la producción exportable argentina, los integrantes de la delegación de legisladores que llegaron a esta ciudad para participar de la cumbre AgroGlobal conocieron una noticia importante. El presidente Javier Milei asistirá, según también confirmaron a LA NACION desde la Cancillería, a la reunión del G20 que se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, en la que participará la mayoría de los presidentes de las principales potencias mundiales.

Leé la nota completa acá.

01.39 | Elecciones 2025: empezó la pelea por la lapicera

Por Carlos Pagni

Hay una realidad en la vida pública que generalmente está cifrada, como un ajedrez para expertos. Daría la impresión -cada vez más acentuada- de que esa realidad está separada del interés cotidiano, del interés inmediato de la ciudadanía. Estamos hablando de la disputa de poder en el seno de los partidos políticos, que luego se refleja en el espacio institucional, especialmente por lo que viviremos el próximo año: las elecciones legislativas a partir de las que se constituye el Congreso.

Más allá de las cuestiones que más nos inquietan —el empleo, la inflación, la seguridad, la corrupción—, hoy la política empieza a desarrollar una disputa clave: ¿quiénes serán las figuras determinantes en la configuración de las listas electorales?

Leé la nota completa acá.

01.00 | Ley Hojarasca: las seis razones que dio el Gobierno para derogar 70 normas

Por Delfina Celichini

El Poder Ejecutivo envió al Congreso el llamado proyecto de Ley Hojarasca, una iniciativa ideada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por la cual se pretende eliminar 70 leyes con el argumento de que quedaron obsoletas o bien afectan libertades individuales o implican costos inútiles para los contribuyentes.

“El proyecto de ley resulta de una revisión legislativa que apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales. Como dice el viejo adagio: ‘cuantas más leyes, menos justicia’, proverbio que pesa mucho más cuando las leyes no cumplen objetivos útiles para la sociedad”, plantea el Poder Ejecutivo en su iniciativa.

Leé la nota completa acá.

LA NACION