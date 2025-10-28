Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

01:38 | Javier Milei, primero en la carrera de obstáculos

¿Apenas un interregno o cambio profundo de época? La pregunta que acompaña a Javier Milei desde su llegada al poder pasó el primer obstáculo, la tan mentada elección legislativa de octubre. ¿Qué significa Milei para el presente y el futuro de la Argentina? Quedó claro que el desembarco libertario de hace dos años no es una tormenta de verano condenada a pasar rápido. La política electoral le vuelve a dar a Milei aquello que la política legislativa le hizo imposible en los últimos meses: gobernabilidad política y económica y poder para implementar reformas.

00:45 | Diego Santilli se rapó en vivo por una promesa que había hecho en campaña

Tras el inesperado triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli a la cabeza de esa lista, el candidato se rapó la cabeza. Lo hizo para cumplir con una promesa que había hecho durante la campaña y en vivo durante un programa de streaming oficialista.