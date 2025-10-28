LA NACION

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del GobiernoLUIS ROBAYO - AFP

01:38 | Javier Milei, primero en la carrera de obstáculos

¿Apenas un interregno o cambio profundo de época? La pregunta que acompaña a Javier Milei desde su llegada al poder pasó el primer obstáculo, la tan mentada elección legislativa de octubre. ¿Qué significa Milei para el presente y el futuro de la Argentina? Quedó claro que el desembarco libertario de hace dos años no es una tormenta de verano condenada a pasar rápido. La política electoral le vuelve a dar a Milei aquello que la política legislativa le hizo imposible en los últimos meses: gobernabilidad política y económica y poder para implementar reformas.

Leé la nota completa acá

00:45 | Diego Santilli se rapó en vivo por una promesa que había hecho en campaña

Tras el inesperado triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli a la cabeza de esa lista, el candidato se rapó la cabeza. Lo hizo para cumplir con una promesa que había hecho durante la campaña y en vivo durante un programa de streaming oficialista.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
    1

    Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta

  2. Las figuras de una votación sorprendente
    2

    Ganadores y perdedores de una votación sorprendente

  3. Los resultados de las elecciones legislativas en todo el país
    3

    Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025

  4. Resultados: quién ganó las Elecciones 2025 en Córdoba
    4

    Resultados: quién ganó las Elecciones 2025 en Córdoba

Cargando banners ...