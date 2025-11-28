LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

¿Cuánto habrá que pagar? El Gobierno cambió el esquema de subsidios para la luz y el gas, y habrá aumentos

Sofía Diamante

A partir del 1° de enero, el Gobierno implementará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad, gas y garrafas. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios -no se precisó cuánto- y pérdida de bonificaciones.

Leé la nota completa acá

En medio del conflicto con AFA, Milei no viajará a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026

En medio del escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las críticas a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno anunció que Javier Milei no viajará a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial 2026, que tiene fecha para el próximo viernes 5 de diciembre y donde la selección argentina conocerá a sus rivales. Fuentes de Casa Rosada deslizaron a LA NACION que la cancelación tuvo que ver con los últimos movimientos de la entidad madre del fútbol argentino, como la premiación a Rosario Central y la sanción a Estudiantes de La Plata.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei
    1

    El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei

  2. María Eugenia Vidal cuestionó el presupuesto bonaerense en debate y criticó la gestión de Kicillof
    2

    María Eugenia Vidal cuestionó el presupuesto bonaerense en debate y dijo que Kicillof está “totalmente bochado”

  3. Uno de los jueces del caso de los Cuadernos pidió ser suplente en otro tribunal oral
    3

    Uno de los jueces del caso de los Cuadernos pidió ser suplente en otro tribunal oral

  4. Lula quiere sellar el acuerdo comercial con la Unión Europea, pero la Argentina y Paraguay se resisten
    4

    Mercosur: Lula quiere sellar el acuerdo comercial con la Unión Europea, pero la Argentina y Paraguay se resisten

Cargando banners ...