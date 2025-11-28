Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

En medio del escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las críticas a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno anunció que Javier Milei no viajará a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial 2026, que tiene fecha para el próximo viernes 5 de diciembre y donde la selección argentina conocerá a sus rivales. Fuentes de Casa Rosada deslizaron a LA NACION que la cancelación tuvo que ver con los últimos movimientos de la entidad madre del fútbol argentino, como la premiación a Rosario Central y la sanción a Estudiantes de La Plata.