Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
¿Cuánto habrá que pagar? El Gobierno cambió el esquema de subsidios para la luz y el gas, y habrá aumentos
A partir del 1° de enero, el Gobierno implementará un nuevo esquema de subsidios para los usuarios residenciales de electricidad, gas y garrafas. El nuevo régimen implicará aumentos finales en las facturas de esos servicios -no se precisó cuánto- y pérdida de bonificaciones.
En medio del conflicto con AFA, Milei no viajará a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026
En medio del escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las críticas a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, el Gobierno anunció que Javier Milei no viajará a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial 2026, que tiene fecha para el próximo viernes 5 de diciembre y donde la selección argentina conocerá a sus rivales. Fuentes de Casa Rosada deslizaron a LA NACION que la cancelación tuvo que ver con los últimos movimientos de la entidad madre del fútbol argentino, como la premiación a Rosario Central y la sanción a Estudiantes de La Plata.
Seguí leyendo
Respaldo a Estudiantes. En medio del conflicto con AFA, Milei no viajará a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026
Tras la sanción a Estudiantes. Patricia Bullrich respaldó a Verón y cargó contra Tapia: “Está con la mafia”
Libro. Presentaron “El último liberal”, una indagación con perspectiva histórica sobre el juicio a las Juntas
- 1
El terremoto de Trump replica en el gobierno de Milei
- 2
María Eugenia Vidal cuestionó el presupuesto bonaerense en debate y dijo que Kicillof está “totalmente bochado”
- 3
Uno de los jueces del caso de los Cuadernos pidió ser suplente en otro tribunal oral
- 4
Mercosur: Lula quiere sellar el acuerdo comercial con la Unión Europea, pero la Argentina y Paraguay se resisten