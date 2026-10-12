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Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “Nos unimos en oración por su salud”, dijo el Presidente por la operación del Papa

El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

MILEI CERRÓ EN PARÍS LA ARGENTINA WEEK, CON ANUNCIOS DE INVERSIÓN POR MÁS DE USD 27.000 MILLONES Imágenes de la gala realizada en el primer nivel de la Torre Eiffel, en el marco de la Argentina Week en París : https://acortar.link/w6CMaK El presidente Javier Milei cerró en París la Argentina Week, un encuentro que reunió a autoridades nacionales y provinciales, empresarios argentinos y líderes de compañías francesas y europeas. En ese marco, mantuvo una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, y participó de encuentros con empresarios, inversores y gobernadores argentinos. La iniciativa permitió presentar el potencial del país ante inversores y empresas europeas, fortalecer vínculos comerciales y promover nuevos proyectos en energía, minería, agro, tecnología, salud, biotecnología e infraestructura. La agenda reunió a 13 gobernadores, empresarios argentinos y representantes de compañías francesas y europeas, con encuentros orientados a promover inversiones y oportunidades para el país.
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “Nos unimos en oración por su salud”, dijo el Presidente por la operación del PapaPresidencia

La Corte frenó a los jueces que recortan los honorarios de los abogados y debaten posibles sanciones en el Consejo

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto dos decisiones judiciales que habían reducido los honorarios de abogados por debajo de los mínimos establecidos por la ley y fijó un criterio que los jueces inferiores deberán tener en cuenta al regular el trabajo profesional.

Los casos se dan en medio de una disputa abierta en el Consejo de la Magistratura, entre la abogacía y un sector de los jueces, por un expediente en trámite contra un magistrado debido a cómo reguló honorarios.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema
Horacio Rosatti, presidente de la Corte SupremaNicolás Suárez

El mensaje de Milei al Papa tras el anuncio de su problema de salud: “Toda la Argentina lo acompaña”

El presidente Javier Milei le envió un mensaje al Papa León XIV tras el anuncio de que el Sumo Pontífice deberá ser intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar. “Mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario.

“Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, agregó Milei en un posteo subido a sus redes sociales.

El mensaje de Milei al Papa tras el anuncio de su problema de salud
El mensaje de Milei al Papa tras el anuncio de su problema de saludvatican media

Martín Menem alertó sobre la sesión para rechazar el DNU 70/23: “Quieren sembrar el caos”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó este domingo la sesión convocada por la oposición para el jueves 15 de octubre, en la que buscará rechazar el DNU 70/23, y señaló que lo único que quiere la oposición es “generar algún tipo de caos”. Durante una entrevista en La Cornisa con Luis Majul, por LN+, sostuvo que la discusión por la Ley de Tierras perdió sustento tras una nueva resolución judicial de la Corte Suprema y advirtió sobre las consecuencias de un eventual rechazo al decreto, que ya fue descartado por el Senado.

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