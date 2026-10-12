Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: “Nos unimos en oración por su salud”, dijo el Presidente por la operación del Papa
El minuto a minuto de las decisiones del mandatario, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
La Corte frenó a los jueces que recortan los honorarios de los abogados y debaten posibles sanciones en el Consejo
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto dos decisiones judiciales que habían reducido los honorarios de abogados por debajo de los mínimos establecidos por la ley y fijó un criterio que los jueces inferiores deberán tener en cuenta al regular el trabajo profesional.
Los casos se dan en medio de una disputa abierta en el Consejo de la Magistratura, entre la abogacía y un sector de los jueces, por un expediente en trámite contra un magistrado debido a cómo reguló honorarios.
El mensaje de Milei al Papa tras el anuncio de su problema de salud: “Toda la Argentina lo acompaña”
El presidente Javier Milei le envió un mensaje al Papa León XIV tras el anuncio de que el Sumo Pontífice deberá ser intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar. “Mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el mandatario.
“Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, agregó Milei en un posteo subido a sus redes sociales.
Martín Menem alertó sobre la sesión para rechazar el DNU 70/23: “Quieren sembrar el caos”
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó este domingo la sesión convocada por la oposición para el jueves 15 de octubre, en la que buscará rechazar el DNU 70/23, y señaló que lo único que quiere la oposición es “generar algún tipo de caos”. Durante una entrevista en La Cornisa con Luis Majul, por LN+, sostuvo que la discusión por la Ley de Tierras perdió sustento tras una nueva resolución judicial de la Corte Suprema y advirtió sobre las consecuencias de un eventual rechazo al decreto, que ya fue descartado por el Senado.