Juan Grabois y la ministra de Seguridad se cruzaron con dureza en las redes: “Garca, inepta, tiragases”

El diputado y dirigente social Juan Grabois protagonizó este jueves un fuerte cruce con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en relación a los incendios en la Patagonia. La funcionaria de la gestión libertaria reaccionó ante una convocatoria que hizo Grabois para una marcha hacia la Oficina de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Seguridad, y recibió una cruda respuesta del dirigente: “Dejá de mentir, garca inepta tiragases”.

La urgencia motivó a los gobernadores patagónicos a hacer un pedido directo al Congreso para que se sancione una ley de Emergencia ígnea en las sesiones extraordinarias de febrero. Su pedido fue acompañado por la oposición.

Sin embargo, la magnitud de los incendios causó que se eleve el pedido a la Casa Rosada, debido a que se requieren herramientas y recursos extraordinarios para combatirlos. Los gobernadores hablaron con el ministro del Interior, Diego Santilli. Tras ello es que el Gobierno le transfirió $100.000 millones a los Bomberos Voluntarios para afrontar los incendios.

El incendio forestal avanza en distintos frentes entre el Parque Nacional Los Alerces y la zona de Epuyén, impulsado por fuertes vientos Gentileza Turismo Esquel

Sin embargo, antes de que la gestión libertaria anunciara su última medida, Grabois anunció la marcha hasta la Oficina de Manejo del Fuego en reclamo por “el abandono y la desidia, por la emergencia ígnea y la ayuda urgente para las zonas afectadas por el fuego”. “Basta de indiferencia. Defendamos nuestra Patria”, escribió en X.

Poco después recibió la respuesta de Monteoliva, quien le recomendó que deje de “hacer política con los piquetes y la emergencia” y recordó que la gestión libertaria creó la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

“La Agencia está desde el día 1 coordinando el despliegue de brigadistas, Bomberos Voluntarios y las Fuerzas de Seguridad, y colaborando con el enorme esfuerzo de las provincias, en el territorio y con los que están arriesgando su vida. Toda la información del despliegue, el estado actual y la ayuda enviada está documentada y publicada”, señaló.

Y arremetió: “No intentes tomarle el pelo a la gente desde la comodidad de Recoleta, porque hay héroes apagando incendios y asistiendo a la población afectada, mientras vos llamas a un piquete”. La ministra advirtió que desde el Ministerio aplicarán el Protocolo Antipiquetes a quienes se presenten en la marcha. “La emergencia no se tuitea. Se enfrenta con trabajo y presencia”, cerró.

Dejá de mentir, garca inepta tiragases.



LO QUE IMPORTA Y LO QUE EXIGIMOS ES QUE DECLAREN Y CUMPLAN LA EMERGENCIA ÍGNEA PORQUE NO ESTÁN HACIENDO LO QUE DEBEN. ESTÁN ABANDONANDO A LOS BRIGADISTAS Y A LOS POBLADORES. NO ESTÁN PONIENDO LOS RECURSOS. LO DICE LA GENTE, LO DICEN LOS… — Juan Grabois (@JuanGrabois) January 29, 2026

Grabois no tardó en responder con fuertes chicanas: “Dejá de mentir, garca inepta tiragases”. “Lo que importa y lo que exigimos es que declaren y cumplan la emergencia ígnea porque no están haciendo lo que deben. Están abandonando a los brigadistas y a los pobladores, no están poniendo los recursos. Lo dice la gente, lo dicen los gobernadores, es evidente”, sumó.

El dirigente insistió en que el Congreso declare la emergencia ígnea y también afirmó que ya se encuentra en viaje para asistir en los incendios.

“Primero, declaren la Emergencia Ígnea y dejen de cagar a la gente. Segundo, nosotros vamos al territorio a poner el cuerpo, la burócrata vividora del Estado que se esconde en su guardia ministerial de Recoleta sos vos. Tercero, los héroes son mis compañeros de las brigadas comunitarias, ustedes son unos chorritos de cuarta”, enumeró.

Incendios en Chubut: hay mas de 40 mil hectareas afectadas

Y continuó: “Cuarto, estoy viajando para hacerle el aguante a esos héroes que ustedes ningunean, para llevar un poco de la ayuda que ustedes no mandan y para acompañar a la familia de Ángel Reyes en su homenaje, otro héroe que murió combatiendo el fuego, intentando salvar su casa y sus animales, haciendo lo que ustedes no hacen porque están pelotudeando en la Derecha Fest. Ustedes son el Estado y el Estado es responsable... La que tiene que dejar de twittear sos vos. ¿Tantos recursos tenés para reprimir jubilados y perseguir opositores y tan pocos para llevar la Patagonia que arde donde los necesita la gente?“.

Críticas

Los incendios en la Patagonia, más concretamente en Chubut, continúan en una situación crítica y mantienen en vilo a la población. Desde hace semanas, nuevos focos de incendios forestales afectan al Parque Nacional Los Alerces, y se ven potenciados por las altas temperaturas, la fuerte sequía por falta de lluvias y los vientos intensos. Ya se quemaron 230.000 hectáreas en la región: 168.000 en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz.

La gestión libertaria recibió fuertes críticas en los últimos días, en particular por el accionar del presidente Javier Milei. El martes por la noche, la oposición arremetió contra el mandatario por estar en La Derecha Fest, en Mar del Plata, y cantar junto a Fátima Florez en su show en el Teatro Roxy. El cruce entre Grabois y Monteoliva se suma a las críticas ya esbozadas.