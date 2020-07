Luis Majul: "¿Volvieron para ser mejores o para volvernos locos?"

El editorial del periodista en La Cornisa, por LN+ 19:00

Se están empezando a oír, cada vez más, frases que se escuchaban en diciembre de 2001: "Estos tipos nos están volviendo locos"; "si pudiera, me iría"; "a Uruguay, a Chile, a España, a Italia, a Estados Unidos, a donde sea"; "no queremos que nos enloquezcan más". Es probable que parte de la "locura" la explique la cuarentena. Pero solo una parte.

¿Cómo no te vas a enloquecer cuando un intendente del conurbano confiesa que tiene que "cubrir", para que no vayan presos, a trabajadores de la salud que usarían las ambulancias públicas en el traslado de falopa?

Mario Ishii: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias" 01:25

¿Cómo no te vas a volver loco con un Presidente que te dice una cosa distinta todos los días? Que el 19 de julio dice: "Francamente no creo en los planes económicos", y a los cinco días sostiene: "Hay gente que anda diciendo que no tenemos planes y los tenemos desde el primer día".

¿Cómo no te vas a agarrar la cabeza cuando te enterás que el mismo Presidente manda mensajitos con advertencias a periodistas?

¿Cómo no te vas a sorprender para mal cada vez que el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, hace pronósticos que casi siempre termina errando?

¿Cómo no van a aumentar tus ganas de irte a la miércoles cuando escuchás que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la autoridad que te tiene que cuidar, te dice que vivimos en un país al revés, al comentar el caso del jubilado Jorge Adolfo Ríos?

¿Cómo no se te va a partir la cabeza en cuatro, cuando vos te quedás en casa, y de repente ves, en las noticias, que el barra brava al que el jubilado le disparó es despedido con un cortejo fúnebre masivo, sin que a ninguna autoridad se le mueva un pelo?

¿Cómo no te vas a agarrar la cabeza con las internas entre los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia, y mientras donde el propio Sergio Berni te habla de endemia?

¿Por qué no soñarías con agarrar a tu familia y llevártela a un país un poco más normal después de ver que un asesor del Presidente, le dice borracha a la exministra de seguridad, solo porque ella se atreve a declarar que está a favor de las víctimas y no de los delincuentes?

¿Cómo no te vas a sobresaltar al confirmar que mientras vos pagas tus impuestos en tiempo y forma, mientras sostenés a tu Pyme con ATP o sin ATP, el Gobierno lanza un proyecto de moratoria a la medida de una empresa quebrada, cuyos dueños están acusados de evasión fraudulenta; le dejaron de pagar al Estado casi 1.000 millones de dólares, y que con parte de ese botín empezaron a comprar bancos y medios de comunicación que además usan como una herramienta de venganza e impunidad?

La diputada nacional Marcela Campagnoli lo explicó muy bien desde su cuenta de Twitter.

¿Cómo no te vas a terminar quemando el bocho, como en diciembre de 2001, si todos los economistas, de todos los signos ideológicos, te dicen que lo que viene será peor todavía, que aquel momento?

Y finalmente, porque la cultura política y la ética de la sociedad siempre se construyen desde arriba hacia abajo.

¿Cómo no te van a dar ganas de rajar cuando te levantás a la mañana y te encontrás con que la dirigente con más poder en la Argentina, Cristina Kirchner, no habla del Covid-19, no hace ni la más mínima referencia al asesinato de una persona que trabajó durante años muy cerca de ella, no menciona las causas abiertas de Lázaro Báez, socio del expresidente, y solo se dedica a hacer operaciones para lograr su impunidad a través de una reforma judicial y la ampliación de la corte?

¿Cómo no te vas a rayar, si encima pone el resto de su energía en pelearse con los senadores de la oposición?

¿Cómo no se te van a volar los pájaros cuando comprobás que mientras a vos la AFIP te cae encima sin piedad, la familia Kirchner va a declarar ante la Oficina Anticorrupción menos patrimonio del que realmente tiene, de acuerdo a los datos oficiales de los interventores de la causa Hotesur-Los Sauces?

A pesar de todo esto, tengo algo para sugerirte: aguantá, no te vayas a ningún lado. Para que nadie se lleve puesto el país, es indispensable que hagas lo mínimo para evitarlo.