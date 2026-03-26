“Stream room”: el proyecto de la TV Pública que creció con Adorni y emitió programas de figuras vinculadas a La Libertad Avanza

“Durante 2023 la TV Pública, Radio Nacional y Télam (que tienen en total 3189 empleados) perderán por día unos $82 millones (algo así como $57.000 por minuto). Hay que cerrar todo y obsequiárselos a sus empleados para que lo exploten, sin subsidios ni aportes del Estado. Fin”. Así se expresaba a principios de 2023 Manuel Adorni, quien pasó de pedir el cierre del canal estatal en redes sociales a relanzar y robustecer uno de sus proyectos.

Antes de llegar a la Casa Rosada, el jefe de Gabinete solía apuntar críticas contra la TV Pública y exigía su cierre o privatización. Hoy ninguna de esas dos alternativas parecieran estar sobre la mesa. Y, mientras el Gobierno argumenta que no está habilitado por ley para vender el canal, en los últimos años fortaleció una estructura que estaba en plena formación con su llegada: el "stream room", un espacio donde recalaron, entre tantas otras, algunas figuras vinculadas al mundo libertario.

Durante 2023 la TV Pública, Radio Nacional y Télam (que tienen en total 3.189 empleados) perderán por día unos $82 millones (algo así como $57.000 por minuto). Hay que cerrar todo y obsequiárselos a sus empleados para que lo exploten, sin subsidios ni aportes del Estado. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) January 4, 2023

El caso más ilustrativo es el de Marcelo Grandio, el periodista deportivo y amigo de Adorni que lo acompañó en un vuelo privado a Punta del Este. Pero no es el único. Como indicó LA NACION, Grandio conducía desde el 10 de febrero de este año, Gritalo Mundial -un programa de análisis y debate futbolístico- que se emite todos los martes de 17 a 19 en el canal de streaming de la TV Pública.

Como contó LA NACION, en las últimas emisiones, el amigo de Adorni dejó de mostrarse al frente de ese programa. Su imagen también desapareció de la gráfica de los episodios publicados en Youtube.

El cambio en la gráfica de uno de los programas de streaming de la productora del hijo de Grandio Captura

Aunque no es una estructura nueva, el “stream room” de la señal estatal se habría robustecido luego de que los medios públicos pasaran a estar bajo la órbita del ahora jefe de Gabinete en junio de 2024. Según señalaron dos fuentes al tanto de la actividad de la TV Pública a LA NACION, el proyecto se lanzó en 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, pero adquirió mayor impulso con la nueva administración nacional.

El 18 de junio de 2024, cuando ejercía como vocero presidencial, Manuel Adorni confirmó que se haría cargo de los medios públicos Vocería Presidencial - Vocería Presidencial

“Los streaming tuvieron un inicio en el albertismo, pero prácticamente experimental. Hubo tres o cuatro programas, creo. Con esta gestión explotaron", explicó uno de los consultados. Según señaló, actualmente el streaming de la TV Pública cuenta con una grilla vespertina de lunes a viernes compuesta por un total de diez programas.

Entre ellos, destacan programas cuyos protagonistas mantienen algún vínculo con el oficialismo nacional. Además de Gritalo Mundial, otro ejemplo es Pura Vida, un ciclo que se emite todos los miércoles de 14 a 16 bajo la conducción de Claudio Zin. El 5 de noviembre del año pasado, el médico celebró la designación de Adorni como jefe de Gabinete con un posteo en Instagram en el que se refiere al funcionario como un “querido amigo”.

“Felicitaciones mi querido amigo! La mejor suerte del mundo que capacidad te sobra. Fin.”, decía el pie de la foto en las que se los ve juntos en el Salón Blanco de la Casa Rosada. En tanto, en su cuenta de X (exTwitter), Zin suele compartir mensajes o publicaciones difundidas por el propio Adorni, el medio oficialista La Derecha Diario y tuiteros libertarios como @elTrumpista y @TraductorTeAma.

En 2023, tras el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje contra Sergio Massa, el nombre del médico era uno de los que se barajaba para asumir al frente del Ministerio de Salud. Meses antes, Zin se había acercado a la política de la mano de Patricia Bullrich cuando se sumó a La Fuerza del Cambio, un equipo que acompañaba a la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio que ahora milita en las filas del Presidente.

En 2023, Patricia Bullrich anunció que Claudio Zin se sumaba a su equipo La Fuerza del Cambio Linkedin Patricia Bullrich

Por el canal de streaming de la TV Pública también se emite La Sala, un programa dedicado a “difundir el talento musical”. Sale al aire todos los lunes entre las 16:30 y las 18 y cuenta con la conducción de Facundo Grandio, que -según consignaron dos fuentes consultadas por separado- es hijo del periodista deportivo amigo de Adorni.

Como contó LA NACION, el programa cultural es producido por la empresa Imhouse, creada hace diez años por Marcelo Grandio. Imhouse es la que pagó un tramo del viaje de Adorni a Punta del Este, según surge de la causa judicial en curso.

De acuerdo a registros del Boletín Oficial, Grandio ejerció como presidente de la entidad entre 2016 y 2020, año en que cedió la conducción a su socio fundador Horacio Silva y su hijo Juan Grandio.

El conductor de Gritalo sigue figurando, de todos modos, asociado en su perfil de Instagram a la firma que también produce Giros en línea recta, un ciclo de entrevistas que también se estrenó en septiembre de 2024 en la TV Pública y que tuvo a Adorni como uno de sus primeros invitados. Según pudo saber LA NACION, este proyecto no saldrá al aire este año.

Gritalo Mundial es uno de los programas del stream room de la TV Pública y que conduce Marcelo Grandio Youtube TV Pública

Hay un tercer proyecto que vinculaba a Grandio con el streaming de la TV Pública. Se trata de Enredados, un programa que duró apenas unos meses. Según la página web del canal estatal, se estrenó el 25 de agosto de 2025 y su última edición publicada en una lista de reproducción de Youtube que lleva su nombre corresponde a diciembre pasado.

El periodista deportivo estaba a cargo de la conducción de ese proyecto, del que también participaba -en algunas ediciones- Manuel Vidal Iraola. Éste último pertenece al equipo de la productora Imhouse, de acuerdo a la información publicada en el sitio web de la empresa.