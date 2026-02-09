Día de la pizza: el secreto para hacer la mejor fugazzetta en casa y quedar como un maestro

Este 9 de febrero se celebra el Día Internacional de la Pizza, un evento que se creó para conmemorar a este plato identitario de la gastronomía italiana y para contar cómo se adaptó en cada país donde la diáspora se volvió preponderante. Así como existe el tipo neoyorkino, Buenos Aires tiene el propio: la fugazzetta. Aprendé cómo hacerla a continuación como lo haría un maestro pizzaiolo y conquistá el paladar de todos.

La famosa fugazzetta nació en 1932 en el barrio porteño de La Boca. Su creador fue Agustín Banchero, quien tenía el restaurante que llevaba su nombre. De ahí que usara sus conocimientos gastronómicos y fusionara el método genovés (región de donde provenía) con las materias primas argentinas. La característica es su grosor, el relleno de mozzarella y la superficie cubierta de cebolla.

La fugazzeta rellena es de origen porteño y se convirtió en identitaria de Buenos Aires y la Argentina Gentileza Prensa

Rápidamente, se volvió furor entre la comunidad italiana de Buenos Aires y poco a poco conquistó al resto del país, tornándose identitaria de la Ciudad, pero también de una parte cultural que conforma a esta región del país.

Al mejor estilo ítaloargentino: la receta definitiva de la fugazzetta rellena

Ingredientes:

Para la masa

500 g de harina 00.

15 g de sal.

1 cucharadita de azúcar.

300 ml de agua tibia.

20 g de levadura fresca.

¼ de aceite de oliva virgen extra.

Para el relleno y la superficie

500 g de mozzarella fresca.

½ cebolla morada.

½ cebolla blanca.

Orégano a gusto.

Sal c/n.

1 chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Paso a paso:

1 Fermento

En un recipiente mediano, colocá dos cucharadas de harina, la cucharadita de azúcar y la levadura. Verté una taza de agua tibia y disolvé la preparación.

Dejá reposar 15 minutos hasta que se active la levadura.

2 Formación del bollo

En un bol grande, agregá el resto de la harina y dejá el centro hueco.

Espolvoreá la sal y verté el aceite de oliva en el centro.

Poco a poco añadí la levadura fermentada.

Comenzá a mezclar todo. A medida que necesites agua, agregá más.

Formá un bollo liso y dejalo descansar por 1 hora hasta que doble su tamaño.

3 Armá la pizza

Dividí el bollo en dos.

Mientras precalentá el horno a 190 °C y pincelá con aceite el molde redondo de pizza.

Estirá sobre la mesada cada bollo y formá dos discos.

Al mismo tiempo, corta las cebollas en juliana y sofreílas en aceite de oliva hasta que se doren.

Colocá un disco de masa en la base de la pizzera y agregá 250 g de mozzarella bien esparcida.

Cubrí con el segundo disco.

Poné la mozzarella encima, sumá la cebolla caramelizada y el orégano. Añadí sal al gusto.

Dejá reposar 15 minutos y cociná.

Servir.

Receta de la fugazzetta rellena

Tiempo de cocción: de 15 a 20 minutos según el horno.

Tiempo de elaboración: 2 horas.