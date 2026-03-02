Vuelta al cole: tres viandas nutritivas para que los chicos lleven a la escuela

Volvieron las clases y muchos padres se enfrentan a una dicotomía común: “¿Cómo preparar la vianda para mi hijo? ¿Qué alimentos incluir?”. Por ese motivo, si no tenés muchas ideas al respecto, a continuación te sugerimos tres recetas que pueden servir de ayuda y transformarse en una buena comida para los chicos.

En un principio, hay que tener en cuenta que una buena alimentación es la base de todo. Adquirir nutrientes necesarios es el puntapié para un desarrollo sostenido del organismo y proveer al cerebro de los elementos vitales para la etapa de aprendizaje de los niños, como el almacenamiento de recuerdos y la solución de problemas, entre otras funciones.

Las ensaladas son una de las opciones más comunes y nutritivas para que tus hijos lleven al colegio como viandas (Fuente: Pexels)

Si sos de aquellos que se considera ajeno a la cocina, pero que desea participar e influir de manera adecuada en la alimentación responsable de su hijo, a continuación te sugerimos una lista de tres opciones como su menú diario. Estas incluyen verduras, frutas, legumbres y frutos secos.

Vianda 1:

Salpicón de ave

Ingredientes:

1 pechuga desmenuzada.

90 g de lentejas.

½ zanahoria.

1 tomate redondo.

1 huevo cocido.

1 papa mediana cocida.

Paso a paso:

1 Preparación de las verduras

Dejá en remojo las lentejas por una noche y al día siguiente hervirlas.

Herví la papa y la zanahoria juntas.

Una vez cocidas y ya frías, cortalas en cubitos pequeños.

Cortá el tomate en cubos pequeños.

2 Armado de la ensalada

En un bol mezclá las verduras y el tomate. Añadí las lentejas cocidas.

Agregá la pechuga desmenuzada y el huevo duro picado.

Homogeneizá todo.

Conservá en un tupper, preferentemente de vidrio y en la heladera.

Condimentar el mismo día del consumo.

Receta salpicón de ave

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de elaboración total: 30 minutos.

Tips adicionales: Como postre, tu hijo puede combinar esta ensalada con una banana. Además, recordá que es más saludable que lleve agua en lugar de jugo de carácter industrial o gaseosa.

Vianda 2:

Wrap de pollo y vegetales

Ingredientes:

2 panqueques muy finos, en lo posible de harina integral y sin sal.

1 pechuga de pollo grillada en tiras.

1 zanahoria rallada.

1 atado de espinaca fresca.

1 tomate cortado en tiras.

50 g de nueces picadas.

Paso a paso:

1 Armado del wrap

En un bol, mezclá la pechuga de pollo grillada, la zanahoria rallada, la espinaca cocida y el tomate en tiras.

Añadí la nuez picada.

Si lo deseás, podés condimentar el relleno o añadir una pizca de sal.

Sobre los panqueques integrales repartí el relleno.

Doblalos por la mitad.

Cubrilos con papel manteca y luego papel aluminio para que se conserven mejor.

Conservarlos en la heladera hasta el momento en que tu hijo deba ir al colegio.

Receta wrap integral de pollo

Tiempo de cocción de la pechuga, la espinaca y los panqueques: 30 minutos.

Tiempo de elaboración total: 40 minutos.

Tip adicional: Como postre, tu hijo puede llevar una fruta de estación, en este caso una manzana, que es fácil de comer en el colegio.

Vianda 3:

Hamburguesas de carne y lentejas con mini bastones de zanahoria

Ingredientes:

200 g de carne picada magra.

90 g de lentejas procesadas.

1 cebolla rallada.

2 huevos y avena instantánea para el rebozado.

1 cucharadita de orégano.

1 zanahoria.

Paso a paso:

1 Preparación de la hamburguesa

En un bol, mezcla la carne picada con la cebolla rallada.

Agregá las lentejas procesadas y homogeneizá todo.

Mezclá el huevo e incorporá la avena c/n.

Formá las hamburguesas con tu mano y colocalas en una bandeja para horno.

2 Preparación de los bastones

Pelá y cortá la zanahoria en pequeños bastones.

Embebelas en el huevo restante y rebozalas en avena. Añadí una pizca de sal.

Repetí ese paso dos veces para que la avena no se despegue en el horno.

Colocá los bastones en un recipiente distinto a las hamburguesas.

3 Cocción

Llevá al horno las hamburguesas y los bastones de zanahoria mini.

Cociná hasta que quede todo bien dorado y llamativo.

Una vez listas, envolver las hamburguesas en papel de servilleta y lo mismo con los bastones de zanahoria. Conservarlos en un contenedor de plástico hasta el día siguiente.

Receta de bastones de zanahoria

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo de elaboración total: 35 minutos.

Tip adicional: Combiná esta vianda con un puñado de arándanos como postre.