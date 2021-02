Tiempo de mosquitos: cómo combatirlos con métodos que no dañan el ambiente

Carlos Luis Boschi PARA LA NACION

Los mosquitos son insectos que, salvo en los casquetes polares, se encuentran en todo el mundo. Y con la primavera y el verano, se hacen presentes en jardines y parques generando molestias y, en algunos casos más serios, problemas sanitarios.

El combate se realiza comúnmente con insecticidas químicos, que es el método que más se utiliza. Sin embargo, al no ser insecticidas selectivos, ocasionan problemas ya que también eliminan insectos benéficos (abejas, predadores y parásitos de plagas) y contaminan el ambiente. Afortunadamente, existen métodos y productos alternativos , también denominados insecticidas, pero cuyos principios activos derivan de microorganismos, plantas o minerales.

Adulto hembra del mosquito de las casas (Culex pipiens), una de las especies comunes presentes en nuestro país. Es el que solemos tener en las habitaciones. Las hembras ponen los huevos en el agua. Cualquier depósito es un buen nido –desde llantas con agua hasta lagos y ríos–, pero prefieren aguas poco profundas y calurosas. Archivo Revista Jardín

Los métodos alternativos más utilizados

Aceite de Neem (azadirachtin)

Insecticida de amplio espectro, regulador del crecimiento de los insectos en todos sus estados larvarios, pero sin efectos sobre huevos ni adultos. Causa disrupción en el crecimiento y reproducción del insecto. Para el control de mosquitos, su uso está limitado a pulverización de superficies de aguas donde se observen las larvas. En esta modalidad de aplicación no hay daños colaterales. Hay preparados de venta libre.

Extracto alcohólico de ajo (alicina)

Actúa por ingestión y causa ciertos trastornos digestivos por los cuales el insecto deja de alimentarse. Es medianamente eficiente en larvas y adultos machos. Se pulveriza sobre el agua donde se ven larvas y sobre el follaje. Además, este extracto es repelente de adultos de lepidópteros, por lo que evita que ovipongan en estas plantas; por ello no se recomienda para plantas hospedantes en jardines para mariposas. No hay reportes de daño a abejas u otros insectos benéficos del jardín.

Hongos entomopatógenos

Uno de los hongos más importantes es Beauveria bassiana (Vuill.), que destruye la cutícula de los insectos y causa septicemia. Estudios recientes han confirmado su potencial adulticida, debido a que afectan la reproducción y progenie de mosquitos. Hay preparados de venta libre. No hay reportes de daño a abejas.

Piretroides

Estos insecticidas son formulados con principios activos análogos a los de la planta de piretro (Tanacetum cinerariifolium) y se caracterizan por tener algún efecto desfavorable en insectos y toxicidad muy baja en humanos y otros vertebrados. Los piretroides afectan el sistema nervioso del insecto, causan parálisis, excitación y muerte.

Bacillus thuringiensis

Viene en concentraciones líquidas o sólidas de esporas de esta bacteria, que es tóxica para las larvas. Se agrega al agua de estanques o fuentes de agua y es totalmente inocua para mamíferos y letal para insectos. Actúa causando un desequilibrio en el balance osmótico y abrasión de la pared intestinal del insecto. Los preparados sólidos son pastillas de unos 5 cm de diámetro, las cuales se introducen en los estanques, cascadas u otra fuente de agua. Estas se diluyen lentamente liberando esporas del bacilo, y las larvas mueren inmediatamente en contacto con ellas. Los preparados líquidos se pulverizan sobre el follaje de las plantas, donde se refugian los adultos. También afecta a larvas de lepidópteros, tanto las plagas como las orugas de mariposas ornamentales, por ello se recomienda no pulverizar sobre las plantas hospederas de orugas (por ejemplo, Asclepia curassavica) en los jardines para mariposas (monarca, argentina, etc.). A la fecha no hay reportes que indiquen daño en abejas u otros insectos. Hay preparados de venta libre.

Plantas con esencias que repelen

Cedrón del monte (izquierda) y marcela (derecha), dos plantas aromáticas que crecen en nuestro país y tienen buenos resultados como repelentes para mosquitos. Archivo Revista Jardín

Desde hace una década se están desarrollando repelentes basados en aceites esenciales de diversas plantas como una alternativa al principio activo de los actuales repelentes químicos (N, N-dietil-3-metilbenzamida), que son eficientes contra los mosquitos, pulgas y garrapatas, pero que tienen desventajas que incluyen reacciones tóxicas y daño al plástico y tejidos sintéticos. Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) estudiaron la repelencia contra Aedes aegypti de aceites esenciales de plantas aromáticas que crecen en nuestro país y encontraron resultados positivos en: tomillo, marcela, cedrón, muña, romero, Anemia tomentosa, Baccharis spartioides, Chenopodium ambrosioides, Eucalyptus saligna, Hyptis mutabilis, Tagetes minuta y Tagetes pusilla. El hecho de tener estas plantas en el jardín ya es una herramienta positiva, que además puede aprovecharse haciendo extractos de ellas para utilizarlos como repelentes saludables.

Romero (izquierda) y tomillo (derecha), otras dos plantas aromáticas de las que se pueden realizar extractos para repeler mosquitos. Archivo Revista Jardín

Cómo hacer un extracto casero para repeler mosquitos

Distintos métodos de extraer aceites esenciales de las plantas aromáticas permiten controlar los mosquitos de manera más natural, sin requerir químicos que dañen a insectos benéficos. Archivo Revista Jardín

Existe una amplia variedad de métodos para la extracción de aceites esenciales de plantas aromáticas; sin embargo, para hacerlo de forma hogareña, el más práctico (ya que no requiere de instrumental específico) es el siguiente:

Tomar aproximadamente un kilo de hojas de la planta seleccionada , guardar en el freezer hasta su completo congelamiento.

, guardar en el freezer hasta su completo congelamiento. Luego, en un bol, colocar 750 cm³ de alcohol de cereal (de no conseguir, el alcohol 96° también sirve) e introducir en una olla con agua caliente (baño maría).

(de no conseguir, el alcohol 96° también sirve) e introducir en una olla con agua caliente (baño maría). Cuando el alcohol está a unos 50° C, introducir las hojas freezadas en un colador y sumergir dentro del alcohol. Se agita lentamente durante 10 a 15 minutos, hasta observar una marcada coloración oscura en el líquido.

Retirar el colador y mantener a baño maría, revolviendo esporádicamente, durante unas dos horas, hasta notar una fuerte reducción de la solución (en esta instancia el alcohol se habrá evaporado íntegramente). Se verá un líquido pastoso, oscuro, que es el aceite esencial .

. Colar. Pueden hacerse cremas o líquidos, diluyéndolo un 12% (por ejemplo 12% del aceite y 88% de glicerina).