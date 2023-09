Se dieron a conocer las nominaciones del prestigioso premio que otorga la publicación especializada Wine Enthusiast

En la tradicional cena de gala de los Wine Star Awards, que se realizará el 5 de febrero en Miami, se darán a conocer los ganadores de uno de los premios más codiciados por el mundo del vino. Y en esa cena, es probable que haya estatuillas para argentinos y argentinos. Una bodega y tres personalidades del mundo del vino local han sido nominados para los premios que otorga la prestigiosa revista especializada Wine Enthusiast.

“El estar nominado entre tantos enólogos del mundo es el resultado de un trabajo en equipo de hace muchos años. Es un orgullo y reafirma nuestra filosofía en la elaboración de vinos orgánicos y nuestro enfoque en desarrollar productos de alta calidad para liderar la vitivinicultura argentina sustentable” comentó Juan Pablo Murgia enólogo de las bodegas Otronia y Argento, que se encuentra nominado dentro de la terna “Enólogo del Año 2023”.

Juan Pablo Murgia, en Sarmiento, Chubut

Murgia hace vino en Mendoza, en Bodega Argento, pero también en Sarmiento, Chubut, en Otronia, considerada la bodega más austral del mundo. Ya en 2021 fue distinguido como “enólogo joven del año” por el crítico inglés Tim Atkin. El enólogo de 40 años compite por la estatuilla con el Italiano Alessio Planea, de la bodega Planeta Wine de Sicilia (Italia), con la australiana Vanya Cullen de la bodega Cullen Wines en Margaret River (Australia), con la norteamericana Kristen Barnhisel, de la bodega White Wines de California (Estados Unidos) y con, también de California, Theresa Heredia de la bodega Gary Farrell Vineyards & Winery (Estados Unidos).

Mujeres del año 2023

Otra de las figuras argentinas nominadas es Magdalena Pesce, gerenta general de Wines of Argentina (WOFA), institución dedicada a la promoción del vino argentino en el mundo, que recibió la postulación a “Persona del Año 2023″. Magdalena compite con Dina y Don Opici, directors de la distribuidora Opici Wines (EE.UU.); Isabel Guilisasti, vvicepresidenta de Viña Concha y Toro (Chile); John Sutton, CEO de Wine Group (EE.UU.); y con el enólogo y bodeguero Paul Hobbs (EE.UU.), destacadísimo californiano que hace vinos en su tierra, pero también en Francia, Armenia, España y Argentina (Viña Cobos).

Magdalena Pesce, gerente general de Wines of Argentina

“Como mujer profesional de la industria vitivinícola argentina, recibir la nominación a Persona del Año por Wine Enthusiast me llena de emoción. Este reconocimiento no solo destaca mi trabajo y el de mi equipo en Wines of Argentina, sino que también resalta nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Creo que el vino es una celebración de la vida y la tierra, y es nuestra responsabilidad comunicar no solo el terroir, sino también los valores de respeto y cuidado hacia todas las personas involucradas. Este honor es un testimonio del papel crucial que las mujeres desempeñamos en la vitivinicultura argentina”, comentó Magdalena Pesce.

Otra destacada mujer del mundo del vino argentino nominada este año para los Wine Star Awards es Patricia Ortiz, que se encuentra en la terna “Ejecutivo del Vino del Año 2023″. Propietaria de las bodegas Tapiz, Zolo and Wapisa, Ortiz fue la primera mujer en presidir Bodegas de Argentina. Ahora compite con sus pares: Christian Wylie, Managing Director de Bodega Garzón (Uruguay); Frederico Falcão, presidente de ViniPortugal (Portugal); Jesse Katz, fundador de Aperture Cellars (EE.UU.): y Marissa Lange, presidente de LangeTwins Family Winery (EE.UU.).

Patricia Ortiz, propietaria de la bodega mendocina Tapiz

“Estoy sorprendida y honrada por la nominación. En tiempos complejos como los que atraviesa la industria, este reconocimiento me inspira a seguir trabajando con dedicación y pasión”, comentó Ortiz, y agregó: “Es muy bueno para el vino argentino estas nominaciones”.

Bodega del Nuevo Mundo

Los Wine Star Awards no solo premian personas, sino también bodegas. Y justamente una de Argentina se encuentra nominada en la categoría “Bodega del Nuevo Mundo 2023″. Se trata de Antigal: “Propiedad de la familia Cartoni, la bodega Antigal en el Valle de Uco en Argentina está comprometida a elevar el perfil global de la región de Uco y al mismo tiempo crear nuevas oportunidades para los vinos argentinos en los Estados Unidos y otros mercados globales clave”, destacó Wine Enthusiast.

Antigal compite con Clos Henri, de Marlborough (Nueva Zelanda); Hamilton Russell Vineyards, de Hemel-en-Aarde (Sudáfrica); Matetic Vineyards, de Valle de Rosario (Chile); y The Sadie Family Wines PTY, de Swartland (Sudáfrica)

Cada año, la revista Wine Enthusiast honra a las personas y empresas que realizan contribuciones destacadas en el mundo del vino y las bebidas espirituosas a través de 13 categorías y distintos reconocimientos especiales. Por su prestigio, trayectoria e influencia de su panel de expertos, estos premios son considerados los más importantes de la industria del vino a nivel global.

Nicolas Catena Zapata al recibir el Lifetime Achivement gentileza

El año pasado, Nicolás Catena Zapata recibió uno de los premios especiales que otorga Wine Enthusiast, el Lifetime Achievement, que reconoce la trayectoria de figuras claves de la industria del vino. Fue el primer sudamericano en recibir esta distinción.

