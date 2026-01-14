General Paz: volcó un camión que transportaba desechos de una obra

El habitualmente congestionado tráfico de la General Paz se convirtió en una pesadilla por un incidente vial esta tarde, cuando un un camión que transportaba desechos de una obra volcó a la altura de la avenida Cabildo, mano al Riachuelo.

El conductor fue atendido por el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). El hecho tuvo lugar en el carril para circulación de transportes pesados. El tránsito se colapsó por el desvío de vehículos hacia el carril exclusivo para livianos.

El incidente habría tenido lugar a partir de la conducción temeraria de un automovilista que, intentando sobrepasar al camión, que trasladaba un volquete con hierros provenientes de una construcción, lo habría embestido en la parte trasera, impactando en la parte de la carga y provocando que el conductor perdiera el control del vehículo y volcara.

Alejandro Escobar, de 63 años, iba al volante del camión. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, presentaba heridas superficiales, sin riesgo de vida. Fue atendido en el lugar por personal de una ambulancia del SAME.

La Policía de la Ciudad montó un operativo en la zona del incidente. Se reportaron demoras con filas de cuatro kilómetros en la autopista de circunvalación porteño en dirección oeste. El conductor del auto involucrado en el siniestro se retiró luego de que las autoridades le tomaran los datos bajo constancia de lo sucedido.

Personal de Autopistas Urbanas (AUSA) y bomberos se hicieron presentes y se encargaron de remover el camión, el volquete y los residuos con una grúa.

El periodista especializado en tránsito Ernesto Arriaga indicó, en diálogo con LN+, que el camión volcado tiene atrás “dos gomas que no tienen buen trazado”, lo que puede explicar la pérdida de control y posterior vuelco a pesar de no llevar una carga pesada; también señaló que no tiene la oblea de “la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en el vidrio”.

Según Arriaga, el accidente pudo deberse al mal estado del camión. “La mayoría de los camiones que transportan volquetes son de segunda línea. Son camiones viejos y en mal estado que no tienen la Verificación Técnica Vehicular, y por lo tanto no están en condiciones”, advirtió.