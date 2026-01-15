Joaquín Rodrigo Ibarra tenía 21 años. La madrugada del lunes, el joven tucumano fue asesinado por dos delincuentes menores de edad, quienes lo mataron a pesar de que no opuso resistencia durante un robo e incluso entregó todas sus pertenencias.

Junto a sus hermanas de 30 y 14 años, además de su mamá, abuelos y hasta su ahijada, Ibarra vivía en la ciudad de Banda de Río Salí, ubicada en el Departamento Cruz Alta en Tucumán.

Quería ser ingeniero y le gustaba juntarse con amigos, por eso es que el lunes por la madrugada, cuando fue sorprendido por los jóvenes delincuentes, caminó poco más de 10 cuadras hasta la casa de uno de ellos en el barrio Julio Abraham.

Tucuman: Le dispararon después de robarle y sin que la víctima se haya resistido

“Ayuden a que se haga justicia por mi sobrino. Fue baleado ayer para quitarle sus pertenencias. No se resistió, entregó todo y lo mismo le dispararon en la cabeza. Te amo, Joaquín”, fueron las palabras que le dedicó un familiar en redes.

Quién era Rodrigo Joaquín Ibarra, el joven asesinado a sangre fría por dos ladrones. captura de redes

El crimen

Ibarra murió el lunes por la madrugada luego de ser baleado en la ciudad tucumana de Alderetes por dos menores de 16 y 17 años que luego fueron detenidos. Sin oponer resistencia, levantó las manos y entregó sus pertenencias, pero la actitud no bastó para disuadir la decisión homicida de los adolescentes que le dispararon a sangre fría.

La víctima estaba esperando que su amigo le abriera la puerta de su casa cuando fue sorprendida por los delincuentes que circulaban en moto. Uno de los asaltantes descendió del vehículo y le exigió que entregara lo que llevaba. El sospechoso recogió una bolsa de tela que Joaquín dejó caer, se alejó para acercarse a su cómplice, luego volvió sobre sus pasos y lo golpeó con el arma en la cabeza. Entonces salió el disparo que mató al joven.

Quién era Rodrigo Joaquín Ibarra, el joven asesinado a sangre fría por dos ladrones. captura de redes

“En el mismo minuto que se llamó al 911, nosotros activamos al personal policial que teníamos por la zona haciendo operativos. Acudieron al lugar y se inició la investigación con el relevamiento de cámaras. Al ser un circuito pequeño, se logró determinar cómo habían ocurrido los sucesos. Los autores fueron identificados y posteriormente aprehendidos”, manifestó el comisario general Roque Yñigo, subjefe de la Policía de Tucumán.

Los menores, identificados con los alias “Thiaguito”, de 17 años, y “El Chuequito”, de 16, enfrentaron una audiencia por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter.