El pedido desesperado de la tía del joven que está preso en África desde mayo por tener el pasaporte vencido: “Que me garanticen que está bien”

Nicolás Bossié es argentino, tiene 32 años, y hace una década que se dedica a viajar por el mundo. En el mes de mayo, mientras recorría África, el joven cruzó la frontera de Senegal a Mali y, en este último país, fue detenido por llevar el pasaporte vencido. A partir de el 19 de mayo, Nicolás se encuentra recluido e incomunicado en una prisión de la ciudad maliense de Kayes. Una pesadilla que ya lleva cinco meses y que desespera a su familia, que busca la manera de brindarle asistencia legal al joven y saber también en qué condición se encuentra.

Además, la situación de Nicolás se ve agravada por el hecho de que la Argentina no tiene embajada en Mali y Cancillería debe actuar desde su sede diplomática en Nigeria, o en Argelia, con lo que todo se lleva adelante de una manera muy lenta. La última información es que Cancillería organiza una misión de asistencia para viajar al país africano donde está detenido el joven la semana próxima.

“Nicolás estaba desde diciembre de 2021 en África. Empezó en Marruecos, fue bordeando la costa hasta llegar a Senegal y en mayo fue la última vez que me comuniqué con él y me dijo que iba a cruzar a Mali”, cuenta a LA NACION Karina Lombardo, tía de Bossié y quien se puso al hombro la tarea de poder hacer algo por su sobrino, que se encuentra preso en la mencionada Kayes, ciudad del oeste del país africano que es, para colmo, el punto habitado más caluroso de África, donde llega a hacer hasta 46° en su tórrido verano.

Nicolás Bossié viajaba por el mundo hacía diez años, y África era el último continente que le restaba visitar, algo que comenzó a hacer desde diciembre del año pasado Gentileza Karina Lombardo

“Él viaja hace muchos años, conoce muchos países y nunca tuvo problemas”, añade la tía del joven, que dice que ella no sabía que él estaba con el pasaporte vencido. Lombardo cuenta luego que se enteraron de la detención de Nicolás a través de una carta documento que envió cancillería al padre del joven a fines de mayo, donde le pedían que se comunique con la embajada de Nigeria.

“Quiero que me garanticen que está bien”

“Según la Cancillería, la carátula por la que está detenido Nicolás es ‘indocumentado’ y ‘vagabundeo’”, describe la tía del joven, que es oriundo de la localidad bonaerense de Mercedes y que, según cuenta ella, es un “viajero”, que va conociendo “culturas, lugares y gente” y que trabaja en cada lugar que visita para poder seguir viajando. Así, ya recorrió toda América, Europa, Asia, Australia, y le quedaba África como último continente a visitar.

“En esos primeros meses Cancillería se ocupó de la situación de Nicolás -continua su relato Lombardo-. Le pedían documentación porque él iba a tener audiencia con un abogado de Mali oficio el 2 de agosto, pero después no la tuvo. Nunca supimos por qué y nunca se reprogramó”.

“Después se cortó la comunicación, por lo que dicen en Cancillería, entre la embajada argentina de Nigeria y Mali, pero no sabemos por qué, si es por la situación política que está atravesando el país”, agrega la mujer, que desde que se enteró de la detención de su sobrino busca la forma de ayudarlo. A través de Cancillería, de organizaciones como la Cruz Roja y también, a través de los medios de comunicación. “Quiero que me ayuden a solucionar el tema. No estoy pidiendo que el Estado pague el abogado, quiero que lo asistan, que alguien vaya a visitarlo y ver si las condiciones son dignas donde él está, que me garanticen que él está bien”, dice.

Por su empeño en la búsqueda de ayuda, Karina Lombardo logró contactarse con un asistente social que se trabaja en la cárcel de Kayes donde está detenido Nicolás. Gracias a él, la familia del joven mercedino pudo saber que él se encuentra bien. “Con esa persona tengo contacto permanente, es mi único vínculo desde lo humanitario que tengo con Nicolás. Me dice que él está física y moralmente bien, pero ansioso, que se adapta bien al entorno”.

Nicolás Bossié había viajado por África desde Marruecos, por la costa del Atlántico, hasta Senegal, y desde allí cruzó la frontera hacia Mali, donde fue detenido

Además, este asistente también transmite al joven detenido mensajes de su familia: “Él es la única forma que tenemos de hacerle saber a Nicolás que esté tranquilo, que desde afuera hacemos todo lo necesario para que salga. Cuando fue su cumple -llegó a los 32 en prisión-, le mandé videos, que se los hice llegar al asistente subtitulados para que viera que eran mensajes familiares”.

También, a través de la Cruz Roja, que la vinculó con una ONG que trabaja en Kayes, otra persona pudo contactar a Nicolás y confirmar que estaba bien. “Esa persona me hizo llegar a través del responsable de Cruz Roja en Mali que Nicolás estaba bien y me dijo que iba a procurar un abogado, pero no tuvimos más noticias de ella. Eso fue hace tres semanas”.

La situación en Mali

Lombardo cuenta también que es muy difícil encontrar un abogado en Kayes y que ella se contactó con uno en Bamako, capital de Mali, pero le dijo que trasladarse hasta la ciudad donde está detenido Nicolás, distante unos 600 kilómetros es “complicado y costoso”.

Por ello, la tía de Nicolás agradece al asistente social y a la Cruz Roja que en una situación “supercompleja”, ellos “siempre contestan, le buscan la vuelta a la situación y la entienden, porque hay una falta de empatía total por parte del estado de Mali”.

Nicolás Bossié, de 32 años y oriundo de Mercedes, es definido por su tía Karina como un viajero al que le gusta conocer personas, culturas y lugares Gza. Karina Lombardo

Mali actualmente se encuentra bajo un régimen de facto conducido por el coronel Assimi Goita, cuyo gobierno, supuestamente de transición que asumió en 2020, se prolongó por un decreto por dos años más este año. Por esto, lo que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) destinó una serie de sanciones contra esa nación, algo que afecta la ya de por sí situación política y económica del lugar.

Además, según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Mali está en el puesto 175 en el índice de Desarrollo Humano, con más de la mitad de la población viviendo bajo la línea de pobreza y con tazas de desnutrición aguda por problemas de acceso a alimentos básicos, agua y salud.

Además, existe en el país presencia de grupos armados y del terrorismo yihadista en el territorio maliense, y hay tensiones separatistas que son fuente constante de mayor inestabilidad política. En línea con esto, Lombardo señala: “Para nosotros, estando en otra cultura, es difícil entender por qué una persona indocumentada tiene que estar privada de la libertad, pero el asistente social me dice que las leyes allá son así, me dice que hay tanta inseguridad que una persona que entra sin papeles y no dice para qué fue entienden que es terrorismo”.

Cancillería anuncia una misión diplomática

Con respecto a la información oficial, un informe de la agencia Télam indicó que existe una “misión diplomática” organizada por Cancillería para ir a brindar asistencia legal a Nicolás Bossié que se llevará adelante esta semana que comienza. Lombardo se enteró de esta iniciativa a través de esa información de la agencia estatal de noticias. “Esperemos que algo suceda pronto porque la última vez que hablamos con Cancillería evaluaban la posibilidad de que en noviembre se acerque una persona de la embajada de Argelia, que era menos costoso que enviar a alguien de Nigeria”.

Nicolás Bossié está "física y moralmente bien, pero ansioso", le dijo a su tía un asistente social que trabaja en la prisión de Kayes y que tuvo contacto con el joven Gza. Karina Lombardo

“La embajada argentina en Nigeria tiene jurisprudencia sobre Mali, pero por motivos logísticos decidieron que vaya alguien de Argelia”, expresa la tía de Nicolás, que, a fuerza de luchar e insistir para ayudar a su sobrino, ya parece ser especialista en temas de relaciones internacionales.

Finalmente, Karina Lombardo cuenta cómo se encuentra su hermana Janet que es la mamá de Nicolás. “Ella lo padece mucho más que yo, por supuesto. No saber nada de cómo está su hijo no le hace tener sentimientos positivos, son bastante negativos, por cosas que a lo mejor si pone a googlear, y por el nivel de precariedad que hay, por un montón de cosas”.

“Yo soy más optimista porque lo conozco a él y sé que es una persona muy fuerte. Tiene mundo. No me preocupa tanto eso, me preocupa su estado psicológico. Que no lo afecte psicológicamente el hecho de estar privado de la libertad y no poder tener contacto con el exterior. Con su mamá, con su papá. Que no tenga contención. No se merece no tener contención”, dice la tía de Nicolás y agrega por qué decidió acudir a los medios: “Creo que con esto van a aparecer personas que van a poder ayudarlo, o que el Estado pueda poner un poco más de atención en el caso, que creo que se trata de eso, nada más”.