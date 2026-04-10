Maitena: la Justicia investiga el camino desde su escuela en Merlo hasta General Las Heras

La investigación detrás de la trágica muerte de Maitena continúa en la Justicia. La adolescente de 14 años había desaparecido el miércoles por la mañana, cuando decidió no ingresar a su escuela en Merlo. Desde ese momento, las cámaras de seguridad y relatos de testigos ayudaron a reconstruir el recorrido que llevó a la joven a General Las Heras, donde fue hallada muerta en un descampado.

La noticia conmocionó a la comunidad del partido bonaerense, donde la joven era conocida por ser una persona muy amable, sociable y activa. La mayoría de sus allegados manifestaron en testimonios públicos que no esperaban el trágico resultado.

Sin embargo, la Justicia todavía analiza los detalles que llevaron a la joven a la decisión y busca en la cronología de sus pasos alguna evidencia. Todo comenzó el pasado miércoles, cuando Gabriela, madre de Maitena, fue a buscarla al colegio y se enteró que su hija nunca había ingresado.

Maitena, la chica hallada muerta en Las Heras

Al regresar al hogar, había encontrado nueve cartas escritas por la joven, dedicadas a su familia y amigos. Junto a ellas, había dejado su celular con la clave anotada a un costado, y su computadora. Al desbloquear el último dispositivo, encontraron mails para sus allegados, programados para que lleguen en distintos momentos de sus vidas. Además, había dejado un video, donde estaba deprimida. En las cartas advertía que quería dirigirse a “un lugar tranquilo” para poner fin a su vida.

Tras ello, llamaron a la Policía y efectivos de la Policía Bonaerense comenzaron la búsqueda de la joven junto con el fiscal Nicolás Filippini de la UFI N°8 de Morón, que dispuso el protocolo de averiguación de paradero.

El recorrido de Maitena

La adolescente vivía junto a su madre, de 47 años, y su hermana mayor, de 17. Caminaba todos los días a la Escuela Secundaria Media N°16, donde cursaba el tercer año, junto a su hermana, que también asistía a la institución. Sin embargo, al llegar a las inmediaciones a las 7.10 del miércoles, Maitena se excusó: dijo que iba a saludar a unas compañeras y dejó que su hermana ingresara a la escuela sin que pudiera notar su ausencia.

Maitena desapareció en Merlo el miércoles por la mañana

Fue entonces que partió desde el colegio en Jujuy y Juan Manuel de Rosas y comenzó su recorrido hasta General Las Heras. Las cámaras de seguridad de la zona mostraron que la joven de tez blanca y ojos celestes tenía un pantalón de jean azul claro degastado, un buzo color verde oliva, una campera negra y zapatillas blancas y negras. Portaba una mochila cuadrada color beige.

El relevamiento de cámaras, con colaboración del Centro de Monitoreo Merlo, la mostraron caminando normalmente en las calles Bicentenario y Maipú. En paralelo, una de las profesoras de Sagrado Corazón de Jesús, el grupo de scout al que pertenecía Maitena en la unidad de Merlo, afirmó a la Policía haberla visto en esa dirección a las 8.15.

Nuevas imágenes: Maitena cruza una calle en Merlo mientras se dirigía a Las Heras

Tenía en sus manos dinero efectivo, aproximadamente $40.000, y una SUBE registrada, que permitió a los investigadores seguir su rastro por el territorio bonaerense. La joven continuó su recorrido hasta la estación del Kilómetro 34,5 de la línea Sarmiento, donde fue vista a las 9.03. A las 9.15 tomó el tren del ramal Merlo-Lobos.

Una vecina aseguró que su hija menor vio a Maitena cerca de las 12 en la estación de Marcos Paz. Luego, Maitena descendió del tren en General Las Heras. Allí fue encontrada en un descampado el pasado jueves por la tarde.

Maitena había desaparecido de camino al colegio

Conmoción en Merlo

En Merlo, familia y amigos de la joven había convocado a una marcha y habían pegado carteles a lo largo de la localidad. Durante la tarde, pidieron repetidas veces por la aparición de la adolescente, y cantaron “busquen a Maitena”.

Una vez que se conoció la noticia de su fallecimiento, varios de ellos se quedaron en la zona. Varios adolescentes, compañeros del grupo scout al que pertenecía Maitena, se sentaron en el piso, se tomaron de las manos y se balancearon mientras lloraban juntos. Los jóvenes se juntaron alrededor de una bandera en la que se leía: “Buscamos a Maitena!!”.

El video que subió el grupo scout al que pertenecía Maitena

“Ella era muy sociable. Siempre se animaba a aparecer en los videos que subíamos en las redes sociales. Era un amor de persona. Siempre estaba contenta, con ganas de venir todos los sábados”, señaló Matías, un compañero del grupo de Maitena, en diálogo con LN+. Detalló que la vio por última vez el sábado pasado, en una de las reuniones de los scout. “La vimos en actividad. Estaba muy bien. Es por eso que me impactó bastante la noticia”, expresó.

María, su maestra particular de dibujo, contó que la adolescente siempre “estaba muy contenta y con muchos proyectos”. “[En Semana Santa] vendió huevos de Pascua para poder pagar sus torneos de patín. Hacía muchas actividades. Era una chica muy divertida, comprometida y artística. Tenía proyección a futuro”, expresó en conversación con A24.