Multas: dónde están los radares en la Ruta 2
Los conductores que utilicen esta vía que va hacia los diferentes destinos de veraneo tienen que considerar la velocidad máxima en algunos puntos del trayecto
- 3 minutos de lectura'
Los turistas que deseen pasar las vacaciones de verano en la Costa Atlántica deben saber que existen trayectos en ambos sentidos donde se pueden tener multas por infracciones y es preciso conocer dónde están los radares en la Ruta 2, que miden la velocidad de los vehículos.
Las personas que este verano elijan alguno de los múltiples destinos de la Costa Atlántica deben considerar las velocidades máximas en los puntos de medición, donde hay radares en el trayecto de ida y de regreso.
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, existen distintos puntos que controlan la velocidad en la Ruta 2, y es precioso saber con exactitud su ubicación y los rangos de velocidad permitidos.
Dónde están los radares en la Ruta 2
La ruta que utiliza el grueso de la población para dirigirse a los diferentes destinos de veraneo de la Costa Atlántica, cuenta con radares ubicados en los siguientes puntos:
|Municipio
|Kilometraje
|Velocidad máxima
Castelli
entre 177.5 y 182.9
80 km/h
Chascomús
entre 119 y 124
80 km/h
Dolores
entre 215 y 218
60 km/h
Lezama
157
60 km/h
Maipú
entre 273 y 276
80 km/h
En tanto, dependiendo del destino al que se dirija cada conductor, será preciso, además, consultar los puntos de medición en la ruta provincial 11, en la ruta provincial 56 y en la ruta provincial 63.
De cuánto es la multa por circular sin la VTV
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular por la Argentina, cuyo control se intensifica en los meses de vacaciones y en las rutas más transitadas en esta época.
Por eso es importante saber que si en la Ciudad de Buenos Aires se detiene a un vehículo sin la verificación correspondiente, el Cuerpo de Agentes de Tránsito labrará una infracción de 400 Unidades Fijas (UF), equivalente a $319.404.
En cambio, si el control se realiza en territorio bonaerense, como ocurre habitualmente en la Ruta 2, circular sin la VTV constituye una infracción de $257.000 y la sanción contempla la retención de la licencia de conducir.
Cuál es el nivel de alcohol permitido, según la jurisdicción
Actualmente, son 18 las provincias que se adhirieron a la Ley de Alcohol Cero al Volante.
Esta normativa rige en:
- San Luis
- Formosa
- Neuquén
- Santiago del Estero
- Catamarca
- Chubut
- Córdoba
- Entre Ríos
- Jujuy
- La Pampa
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
- Chaco
- La Rioja
- Provincia de Buenos Aires
En tanto, se mantiene vigente el límite máximo permitido de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de autos particulares en.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Santa Fe (con excepción de Rosario y la Ciudad de Santa Fe, donde rige la ley de alcohol cero)
- Mendoza
- Misiones
- Corrientes (salvo la capital, en la que se respeta la ley de alcohol cero)
- San Juan
- 1
Olor nauseabundo y largas filas de autos: por un derrame cloacal, cortaron el tránsito en la ruta 11 en el ingreso a Pinamar
- 2
Reivindicar “a los perseguidos por los nazis”. Un país europeo facilita reconocer la nacionalidad a sus descendientes
- 3
Imágenes impactantes: el fuego en Chubut avanza incluso con viento en contra y hay alerta también en Bariloche y El Bolsón
- 4
Tienen entre 60 y 70 años: veteranos de Malvinas argentinos e ingleses se unen en una gesta inédita a la cima del Aconcagua