Multas: dónde están los radares en la Ruta 2

Los turistas que deseen pasar las vacaciones de verano en la Costa Atlántica deben saber que existen trayectos en ambos sentidos donde se pueden tener multas por infracciones y es preciso conocer dónde están los radares en la Ruta 2, que miden la velocidad de los vehículos.

Las personas que este verano elijan alguno de los múltiples destinos de la Costa Atlántica deben considerar las velocidades máximas en los puntos de medición, donde hay radares en el trayecto de ida y de regreso.

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, existen distintos puntos que controlan la velocidad en la Ruta 2, y es precioso saber con exactitud su ubicación y los rangos de velocidad permitidos.

Dónde están los radares en la Ruta 2

La ruta que utiliza el grueso de la población para dirigirse a los diferentes destinos de veraneo de la Costa Atlántica, cuenta con radares ubicados en los siguientes puntos:

Municipio Kilometraje Velocidad máxima Castelli entre 177.5 y 182.9 80 km/h Chascomús entre 119 y 124 80 km/h Dolores entre 215 y 218 60 km/h Lezama 157 60 km/h Maipú entre 273 y 276 80 km/h

En tanto, dependiendo del destino al que se dirija cada conductor, será preciso, además, consultar los puntos de medición en la ruta provincial 11, en la ruta provincial 56 y en la ruta provincial 63.

Las velocidades máximas en los puntos de control de la ruta 2

De cuánto es la multa por circular sin la VTV

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular por la Argentina, cuyo control se intensifica en los meses de vacaciones y en las rutas más transitadas en esta época.

Por eso es importante saber que si en la Ciudad de Buenos Aires se detiene a un vehículo sin la verificación correspondiente, el Cuerpo de Agentes de Tránsito labrará una infracción de 400 Unidades Fijas (UF), equivalente a $319.404.

En cambio, si el control se realiza en territorio bonaerense, como ocurre habitualmente en la Ruta 2, circular sin la VTV constituye una infracción de $257.000 y la sanción contempla la retención de la licencia de conducir.

Cuál es el nivel de alcohol permitido, según la jurisdicción

Actualmente, son 18 las provincias que se adhirieron a la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Esta normativa rige en:

San Luis

Formosa

Neuquén

Santiago del Estero

Catamarca

Chubut

Córdoba

Entre Ríos

Jujuy

La Pampa

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Chaco

La Rioja

Provincia de Buenos Aires

En tanto, se mantiene vigente el límite máximo permitido de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre para conductores de autos particulares en.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Santa Fe (con excepción de Rosario y la Ciudad de Santa Fe, donde rige la ley de alcohol cero)

Mendoza

Misiones

Corrientes (salvo la capital, en la que se respeta la ley de alcohol cero)

San Juan