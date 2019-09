Cuáles son los teléfonos que se actualizarán a Android 10

Nokia fue una de las pocas compañías que confirmó de forma detallada el cronograma de actualización de los equipos equipados con Android One, una edición que también utiliza Motorola para algunos de sus modelos de smartphones

La nueva actualización de Android 10 deja de lado los nombres de postres por orden alfabético y suma nuevas funciones, como el modo oscuro, el emoji del mate (entre muchos otros) y gestos en pantalla para navegar dentro de las pantallas y menús del sistema operativo móvil de Google , entre muchas otras características. Este cambio estará disponible a un grupo de teléfonos, que comenzó por todos los modelos de smartphones Pixel de Google desde el 3 de septiembre.

A su vez, Essential Phone, el smartphone creado por la compañía liderada por Andy Rubin, es otro de los equipos que ya pueden actaulizarse a Android 10.

¿Qué pasará con la actualización a Android 10 en el resto de los fabricantes de teléfonos móviles? Salvo Essential, cada compañía por fuera de Google se encarga de desarrollar y poner a disposición la actualización del sistema operativo.

Nokia

HMD fue la firma que más detalles brindó sobre la actualización a Android 10. Se realizará de forma paulatina, primero en los teléfonos tope de gama, como los Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 y Nokia 7.1, entre octubre y diciembre de este año.

Luego, a comienzos de 2020 llegará a los modelos Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus y Nokia 6, para luego continuar con el resto de los modelos de su catálogo.

Samsung

La compañía surcoreana no confirmó fechas de actualización a Android 10, pero se espera que el Galaxy Note 10, su lanzamiento más reciente, sea el primero de los teléfonos que reciba el nuevo sistema operativo de Google. Lo mismo se espera para el Galaxy Note 9 y los modelos Galaxy S10 y S9 , con una fecha estimada para enero de 2020.

Motorola

Se espera que las actualizaciones a Android 10 primero lleguen a los teléfonos que utilizan Android One, como los modelos Motorola One y Motorola One Vision. Para el resto de los equipos (la serie G7, Z4 y Z3 y E6) se rumorea la llegada de Android 10 para fines de este año.

LG

La compañía surcoreana formó parte del programa de evaluación de la versión beta con el LG G8 ThinQ, así nque se espera que este modelo reciba antes de fin de año la edición final de Android 10.

Huawei

Más allá de los conflictos generados por la guerra comercial entre EEUU y China que involucraron a Huawei, la firma china confirmó la disponibilidad de Android 10 en varios de sus equipos. Esta actualización estará disponible desde EMUI 10, la versión adaptada de Android que utiliza la compañía china en sus teléfonos.

De esta forma, se espera que Android 10 llegue desde el 8 de septiembre a los siguientes equipos mediante la actualización de EMUI 10

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate P30

Huawei Mate P30 Pro

Huawei Mate P30 Lite

Honor V20

Honor Magic 2

Asus

El ZenFone 5Z fue uno de los modelos que participaron del programa de desarrolladores con la versión beta de Android 10. Se espera que este modelo, al igual que el Zenfone 6 de Asus también reciban la actualización, pero no hay una fecha concreta de la disponibilidad de la versión final.

OnePlus

La firma china anunció que los modelos OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro formarán parte del programa de evaluación de la versión beta abierta de Android, una medida que anticipa la disponibilidad de la actualización en el corto plazo, pero sin fecha estimada de disponibilidad. Se especula que los modelos 5, 5T, 6 y 6T puedan recibir la actualización a Android 10 para fin de año.

Xiaomi

Redmi K20 Pro es el primer teléfono de la firma china que recibirá Android 10, pero por el momento es una actualización que está disponible solo en China.