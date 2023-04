A Xavi Hernández le preguntaron por Messi y por Bruce Springsteen en la misma pregunta y su respuesta hizo reír a todos

escuchar

Las conferencias de prensa de Xavi Hernández se volvieron un tópico interesante para los medios que cubren deportes. Es que el entrenador del FC Barcelona suele expresar las variantes tácticas que empleará en el siguiente partido, sus quejas por algunas cuestiones referidas a la organización de la Liga, como así también algunas preguntas de los periodistas que lo descolocan.

En algo más parecido a un show que a una conferencia de prensa, Xavi se topó en la previa al duelo contra el Betis con una pregunta que lo confundió completamente. Un periodista que asistió al evento decidió mezclar dos temas que no tenían correlación y eso obligó al entrenador culé a repreguntar el sentido de las mismas.

“Primero, si irás a disfrutar de Bruce Springsteen y luego, si te imaginas a Leo Messi jugando acá (por el Barcelona) la temporada que viene”, lanzó el periodista, con micrófono en mano, mientras Xavi, con unos gestos muy elocuentes, no entendió la comparación entre el artista y el astro argentino.

Acto seguido, Xavi, expectante por poder contestar, retrucó: “No entiendo el símil”, para referirse, en primera instancia, a las dos preguntas. En orden invertido, el exjugador del Barcelona comenzó con la respuesta acerca de una posible vuelta de Messi al equipo, tras varios indicios que esperanzan al hincha.

Xavi Hernández protagonizó un curioso momento en conferencia de prensa

“El tema de Leo al final no sabemos si se va a dar o no. Ahora es muy pronto para hablar sobre ello, estamos centrados en el partido contra el Betis, en ganar la Liga. Los posibles fichajes se hablarán después de la finalización del certamen”, aseguró, contundente, Xavi en referencia a su excompañero, a quien intentan seducirlo para que al finalizar su contrato (30 de junio) en el PSG pegue la vuelta a España.

Por último, para darle un cierre a una escena cómica, Xavi se refirió al cantante estadounidense, quien dará un concierto por Barcelona en los próximos días y es de su agrado musical: “Lo de Bruce me gustaría ir, pero no tengo entradas, a ver si me consigues una”, soltó, con una tibia mueca de sonrisa.

La crítica de Xavi al campo de juego del Getafe

Las ruedas de prensa de Xavi Hernández son un evento importante para los medios de comunicación. En ellas, el ex mediocampista del conjunto culé suele mostrarse tal cual es y no esconde ningún enojo a la hora de expresarse sobre diferentes circunstancias que ocurren dentro de un campo de juego.

Así fue que después de empatar sin goles, en condición de visitante, contra Getafe, el entrenador cargó contra el estado del campo de juego: “A mí se me critica por todo. No me molesta nada. Por más memes que me hagan, el sol me molesta. El campo seco no nos beneficia. La pregunta es para Quique: ¿Por qué no regó el campo? ¿Por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie”, manifestó.

Y, cerró, visiblemente ofuscado: “En todos los deportes las hay. En el golf, si el césped está alto, se corta. Si Lebron tiene la pista mojada, se seca. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos... No me voy a callar”.

