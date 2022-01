¿Darío Benedetto o Edinson Cavani? La pregunta que desató un intenso debate entre los periodistas de F12

El Mundo Boca espera con gran ilusión al delantero Darío Benedetto, de exitoso paso por el club entre 2016 y 2019. Con Luis Vázquez y Nicolás Orsini como únicas variantes, “Pipa” viene sin embargo a llenar ese vacío que él mismo dejó cuando migró al Olympique de Marsella para, entre otros sueños, jugar la Champions League.

En tanto, otro de los nombres que había sonado para vestir la camiseta azul y oro en el futuro próximo era el del delantero uruguayo Edinson Cavani, tres veces mundialista y máximo goleador en la historia del PSG. Sin embargo, ese deseo quedó trunco cuando el jugador charrúa decidió renovar su contrato con Manchester United en enero. Como disparador de debate, en el programa F12 (ESPN), la conductora Luciana Rubinska les preguntó a sus compañeros qué refuerzo es mejor para Boca: si el ex Arsenal, cuyo promedio en su primer ciclo en el conjunto xeneize es de 0,60, o “El Matador”, que permanece en la elite del fútbol mundial desde hace más de diez años.

Como era de esperar, la pregunta de Rubinska generó una gran polémica entre los periodistas del ciclo. “Benedetto, para este Boca, ¿es mejor refuerzo que Cavani? Benedetto, ¿mata Cavani?”, les consultó concretamente Luciana a sus colegas, en el segmento del programa donde hablaban sobre el equipo de La Ribera. Augusto César, cronista que cubre la actualidad diaria del equipo, respondió afirmativamente y puso en valor su pasado con la camiseta azul y oro. “Sí, claro, obviamente, si ya jugó acá. Fue el goleador más importante después de (Martín) Palermo”, respondió. Otros columnistas, como Leo Paradizo, contestaron irónicamente, sugiriendo que no existe comparación posible entre ambos delanteros: “No, bueno, está bien, chau, me voy a levantar y me voy a ir. Dale, Augusto”, le recriminó el columnista a su compañero. En tanto, Leo Gabes se limitó a decir: “En esta, vale el silencio”, dando a entender que no existía comparación posible entre los dos atacantes.

Por su lado, Juan Simón, panelista del envío y exfutbolista de Boca, dijo que Darío es mejor refuerzo que Edinson porque conoce el “mundo Boca” y ya jugó en el fútbol argentino. “Benedetto ya demostró. Sobre Cavani, vos tenés que ver cómo se adapta al fútbol argentino. En ese sentido, Benedetto tiene una pequeña ventaja. Por supuesto, yo no voy a desconocer lo que es Cavani. Es un monstruo”, admitió el exdefensor de la selección argentina. Además, argumentó que “Edi” nunca jugó contra los defensores de la liga local, mientras que Benedetto sí.

Acto seguido, Gabes salió al cruce de Simón: “Poco más, estás diciendo que Cavani no puede jugar en el fútbol argentino, ¡por favor! Cavani conoce a todos los defensores del mundo”. Asimismo, le hizo una advertencia al exfutbolista acerca de sus polémicos dichos: “Te estas exponiendo, Juan. Esto va a recorrer el mundo”.

¿Benedetto o Cavani? La pregunta que desató un intenso debate en "F12"

Por su lado, Paradizo dijo: “Cavani es uruguayo, no finlandés” en relación a la hipótesis de Simón, y le pidió a los periodistas dejar de discutir sobre el tema porque no tenía sentido: “¿Pueden salir de esta comparación que es absurda? De verdad lo digo. Estamos al aire. ¿Cómo van a comparar a Cavani con Benedetto?”.

Después, Simón reiteró que Cavani “es más que Benedetto futbolísticamente, pero tiene el plus de conocer el mundo Boca”. Sin embargo, este argumento no le convenció a Paradizo, quien incluso dudó sobre la actualidad deportiva del atacante de 31 años que proviene del Elche. “Tiene que demostrar aun conociendo el mundo Boca, porque ya paso varias temporadas desde que vistió la camiseta de Boca. Su presente no es bueno. Por eso vuelve a la Argentina. Si no, se queda allá”. Firme en su posición, Augusto Cesar concluyó resignado y con un guiño a Simón: “No lo van a entender Juan. No conocen el mundo Boca”.