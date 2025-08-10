El insólito momento que vivió una luchadora de UFC durante el pesaje previo a una pelea
La luchadora Angela Hill se quitó sus prótesis mamarias para no sumar peso adicional, pero no pudo contener la risa ante las cámaras
- 2 minutos de lectura'
Angela Hill, una experimentada luchadora de UFC, protagonizó un momento desopilante en la previa al combate contra Iasmin Lucindo. Sucede que la deportista estadounidense pasó por la balanza para registrar su peso y antes de poner un pie en ella se percató que tenía las prótesis mamarias.
En ese mismo instante, un poco sonrojada por la situación, se las quitó y entregó al veedor, quien las colocó sobre un atril, mientras la luchadora no podía contener la risa por el momento que vivió ante el público.
Como si esto fuera poco, al veedor se le cayó una de las prótesis mamarias al suelo, lo que ocasionó que la luchadora se lleve sus manos a la cara, sin poder creer lo que estaba presenciando.
Ante esta escena surrealista, la mujer levantó sus brazos haciendo el gesto típico para mostrar sus músculos y recogió una de las prótesis que la llevó a su corpiño. El video, que recorrió todo el mundo, se hizo viral al ser un momento completamente insólito en un pesaje de boxeadores de la UFC.
La propia Hill, en su cuenta de Instagram, bromeó con este momento y lo retrató de la siguiente manera: “Cómo perder 6 libras en dos segundos”.
Tras este hecho inusual, Hill peleó frente a Lucindo, de nacionalidad brasileña, y cayó por fallo unánime del jurado. Sin poder tener el control absoluto de la pelota, su rival, de 23 años, dominó la escena y sumó una victoria resonante para su carrera.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Virales
Misterio revelado. No se parecía a nadie de la familia, revisaron una foto antigua y descubrieron la verdad
Puertas secretas y más. Mostró la impresionante “fun house” de su hermano en Las Vegas y se volvió viral
Tecnología innovadora. Cómo funciona la manta refrescante que se volvió viral en TikTok
- 1
Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League
- 2
Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje
- 3
Dos boxeadores japoneses que pelearon la misma noche murieron con horas de diferencia
- 4
Cómo se movió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos