El insólito momento que vivió una luchadora de UFC durante el pesaje previo a una pelea

Angela Hill, una experimentada luchadora de UFC, protagonizó un momento desopilante en la previa al combate contra Iasmin Lucindo. Sucede que la deportista estadounidense pasó por la balanza para registrar su peso y antes de poner un pie en ella se percató que tenía las prótesis mamarias.

En ese mismo instante, un poco sonrojada por la situación, se las quitó y entregó al veedor, quien las colocó sobre un atril, mientras la luchadora no podía contener la risa por el momento que vivió ante el público.

La cómica mención de Angela Hill sobre su pesaje

Como si esto fuera poco, al veedor se le cayó una de las prótesis mamarias al suelo, lo que ocasionó que la luchadora se lleve sus manos a la cara, sin poder creer lo que estaba presenciando.

Ante esta escena surrealista, la mujer levantó sus brazos haciendo el gesto típico para mostrar sus músculos y recogió una de las prótesis que la llevó a su corpiño. El video, que recorrió todo el mundo, se hizo viral al ser un momento completamente insólito en un pesaje de boxeadores de la UFC.

El gesto de Angela Hill lo dice todo: la luchadora de UFC sintió vergüenza al sacarse sus prótesis mamarias antes de un pesaje

La propia Hill, en su cuenta de Instagram, bromeó con este momento y lo retrató de la siguiente manera: “Cómo perder 6 libras en dos segundos”.

Tras este hecho inusual, Hill peleó frente a Lucindo, de nacionalidad brasileña, y cayó por fallo unánime del jurado. Sin poder tener el control absoluto de la pelota, su rival, de 23 años, dominó la escena y sumó una victoria resonante para su carrera.