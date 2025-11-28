Estudiantes evalúa apelar la polémica sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA tras el pasillo a Rosario Central

El vicepresidente de Estudiantes de la Plata, Martín Gorostegui, aseguró este viernes que el club evalúa una apelación sobre el fallo dictado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) que sanciona el “espaldazo” a Rosario Central. “Seguramente iremos por una apelación en el sentido amplio”, sostuvo en diálogo con los medios.

Gorostegui aclaró que continúan analizando los detalles de la decisión del Tribunal que suspendió por dos fechas en el próximo torneo a los once jugadores que le dieron la espalda a sus compañeros del club santafesino en octavos de final del Clausura y al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, por seis meses.

La sanción aplica sobre Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. También le quita la capitanía a Núñez por tres meses y establece una multa económica de 4.000 v.e. (valor entrada) por “conducta ofensiva” y violación de los principios del juego limpio.

El “espaldazo” del Pincha llegó luego de que la AFA coronara sorpresivamente a Central como campeón del año por haber terminado primero en la Tabla Anual. La decisión despertó controversias y destapó un escándalo luego de que Estudiantes afirmara a través de un comunicado en sus redes sociales no hubo ninguna votación al respecto en la reunión.

Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central y fue sancionado por la AFA Captura ESPN Premium

Sostuvieron que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, había hablado de un “reconocimiento” a Central, pero que nunca se había aclarado que se trataba de un título. Varios clubes de primera división sintieron la misma confusión, aunque no la manifestaron públicamente.

“Simplemente nos manifestamos ante una situación que no había sido ideal, que fue el reconocimiento que luego derivó en un título para Rosario Central. La reacción inicial fue hacer un comunicado. No fue en contra de nadie, y Carolina Cristinziano [vicepresidenta primera] y Gonzalo Belloso [presidente] saben, porque nos conocemos desde hace mucho, que no tenemos absolutamente nada contra Rosario Central”, señaló Gorostegui.

Incluso remarcó que los jugadores del equipo de La Plata le comentaron a sus compañeros del Canalla que iban a realizar el “espaldazo” antes de salir a la cancha.

“Les aclararon de manera educada que no era contra ellos, y eso lo queremos ratificar. Luego recibimos el oficio del Tribunal, al cual respondimos en cada uno de sus puntos, y ahora nos sentamos con nuestro grupo de abogados y evaluamos las cuestiones del fallo para tomar una decisión. Filosóficamente no estamos de acuerdo con lo que el Tribunal ha fallado y respetamos las instancias jurisdiccionales. Es nuestro derecho evaluar los pasos a seguir”, detalló.

La reacción de Estudiantes tras las sanciones que AFA le impuso a Verón y sus jugadores: “Respaldo absoluto”

Gorostegui cuestionó que la Liga Profesional haya forzado a Estudiantes a realizar un pasillo para Central: “Creemos que un homenaje de estas características tiene que partir de la voluntad de quien homenajea, y nosotros habíamos manifestado previamente nuestra posición del pasillo. Entonces quizás es algo que podemos hacer como ejercicio puertas adentro: evaluar si el homenaje obligatorio tiene sentido. En 2015 le hicimos un pasillo a River cuando salió campeón de la Copa Libertadores y surgió de nosotros. Me parece que tenemos que dar un debate respetuoso”.

Ante la consulta de si el club se sentía respaldado por el Gobierno Nacional, sostuvo que “la política es accesoria”. “No nos apalancamos ni esperamos nada, nuestro objetivo siempre fue dejar clara nuestra postura, que no es contra nadie, no es una disputa”, sumó.

También se refirió a la falta de posicionamiento de otros clubes: “No nos detenemos a pensar por qué los demás actúan de la manera que actúan. Nos basta con la tranquilidad de saber que estamos haciendo lo que nuestra conciencia dicta”.

Gorostegui remarcó que se preparan para el partido contra Central Córdoba por cuartos de final del Clausura, que se jugará mañana a las 21.30 en Santiago del Estero.

Verón: “Esto termina siendo una dictadura”

En la mañana de este viernes el presidente del club platense habló por primera vez tras el fallo del Tribunal. “Es un atropello a una institución tan importante como Estudiantes, previo a ser amenazado y estar atentos a lo que podía pasar. No me sorprende en nada. Muchas veces sentar posición y hacer un comentario trae este tipo de consecuencias”, comenzó su alocución en diálogo con LN+.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata Hernan Zenteno - La Nacion

El exfutbolista de la selección argentina remarcó que Chiqui Tapia nunca lo llamó para hablar del tema. “No tengo ningún tipo de aspiración ni alguna circunstancia que me lleve a creerme que puedo ser presidente [de AFA], la realidad es que no es algo a lo que aspiro, para nada, nunca. Posiblemente se crea que sí porque he opinado de manera contraria a lo que pasa en el futbol argentino y quizás al lado contrario a lo que hoy es la gestión. Yo no tengo ningún tipo de problema con Tapia, nunca tuve un intercambio de nada con Tapia; sí quiero un futbol mejor”, dijo.

Y añadió: “No me pueden arrastrar a darle un campeonato a un equipo, ¿por qué lo tengo que validar? No se votó, no se hizo nada. Ante eso tenemos que responder al socio. No es personal con alguien; posiblemente alguien tenga algo personal conmigo, se ve que es así. Pero sobre esto tengo que responder al socio, si no, cómo quedo parado”, justificó. Y mostró sus temores por la decisión: “La realidad es que la amenaza estuvo. Y está, es un dato fáctico. Me hace pensar que vamos a tener que tener mucho cuidado y estar atentos con lo que pase”.