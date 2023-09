escuchar

Alejandro Papu Gómez fue noticia últimamente porque rescindió su contrato con el Sevilla FC, el club español en que milito desde 2021. Pero antes de dejar esa institución andaluza, el futbolista campeón del mundo con la selección de Lionel Scaloni dejó una definición picante, o al menos, no la que se esperaba de él.

Resulta que en las redes sociales del mencionado club de España preguntaron a varios jugadores quién era el contacto más famoso que tenían en su celular y Papu, que bien podría haber mencionado a Lionel Messi, mencionó a otras celebridades distintas, que nada tienen que ver con el fútbol ni la selección nacional.

Le preguntaron a Papu Gómez por el contacto más famoso en su celular y causó polémica

La encuesta informal que el club sevillano le hizo a varios de sus futbolistas fue publicada por la misma institución en su cuenta de TikTok. Allí, se les hacía a los jugadores una pregunta muy sencilla: “¿Quién es la persona más famosa que tenés en tus contactos?”.

El sondeo comienza por el mediocampista conocido como Suso (Jesús Fernández Sáenz de la Torre) que responde que el más famoso que tiene en sus contactos es Adriano Galliani, expresidente del Milan. Más adelante, aparecen dos jugadores argentinos que juegan en el Sevilla, Lucas Ocampo y Marcos “Huevo” Acuña. Y, como era de esperar, al mencionar al personaje más famoso que llevan en su teléfono, tanto el exfutbolista de River como su colega surgido en Ferro Carril Oeste respondieron que era Lionel Messi.

Lucas Ocampo no dudó cuando le preguntaron por el más famoso en sus contactos: Lionel Messi TikTok / sevillaf

Prácticamente, la Pulga no es solamente la persona más famosa en sus celulares, sino que también podría decirse de todo el mundo. Pero, aparentemente no es así para todos. O al menos no lo es para Papu Gómez. Es que, para sorpresa de todos, cuando le tocó responder “al clon de Beckham” por su contacto más famoso, lo pensó un rato y respondió: “Bueno, tengo a el Duki, Bizarrap... algunos de los cantantes argentinos”.

Luego vinieron las respuestas de Iván Rakitik y el brasileño Fernando Reges, pero la respuesta del exArsenal y San Lorenzo fue la más llamativa y no pasó desapercibida por los seguidores argentinos de la cuenta del Sevilla, que expresaron su extrañeza por la omisión del mediocampista del nombre de Leo Messi. Y esto, además, sirvió para alimentar las innúmeras teorías que señalan que la relación entre Gómez y los referentes de la selección argentina campeona del mundo no sería la mejor de todas. Más bien, todo lo contrario.

Marcos Acuña, campeón del mundo con la selección argentina, mencionó a Lionel Messi cuando le preguntaron quién era el contacto más famoso que tenía en su celular Tiktok / SevillaFC

“Ya que el Papu no diga Messi, confirma que la relación está completamente rota”; “¿Y el papú porque no dice Messi?”; “Amigo el Papu no dijo a Messi, la teoría cada vez es más real”, fueron tan solo algunos de los comentarios que escribieron los usuarios en el video de los futbolistas del Sevilla.

El distanciamiento entre Gómez y el resto de La Scaloneta

Después de la copa del mundo de Qatar 2022, en la que Gómez formó parte del plantel argentino campeón del mundo, surgieron varias teorías acerca de que el futbolista y el resto de los jugadores de la selección estaban completamente peleados. En rigor, se decía que todos los jugadores le estaban haciendo el vacío al exSan Lorenzo.

Esta hipótesis se nutrió del hecho de la fría interrelación que tenían los futbolistas albicelestes con su compañero en las redes, y también por el hecho de que Gómez no fue convocado al partido de los campeones del Mundo contra Panamá en el Monumental en marzo de este año.

¿Se acabó el amor? La respuesta que le dio Papu Gómez al Sevilla sobre el más famoso que tiene en sus contactos reavivó los rumores de una ruptura entre el futbolista y sus examigos y compañeros de la selección, como Lionel Messi y Rodrigo de Paul Instagram: @Leo Messi

La realidad fue que el futbolista no fue autorizado por el Sevilla para jugar en la selección por tener el tobillo lesionado, pero el hecho de que no lo llamara el cuerpo técnico nacional despertó suspicacias.

Estas manifestaciones en las redes generaron que se hablara de un origen del malestar de los jugadores con Papu por dos posibles motivos: el primero, decía que Gómez había ido a ver una bruja para asegurarse un lugar en el seleccionado nacional en Qatar. Según los promotores de esta teoría, la visita de Gómez a la bruja habría coincidido, sugestivamente, con las lesiones de Giovanni Lo Celso, Nicolás González y Joaquín Correa, todos jugadores que quedaron fuera de la copa.