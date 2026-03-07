Qué significa Super Clipping, el nuevo concepto que se suma a la F1 en 2026

La actividad en el Albert Park Circuit inauguró una nueva era técnica en la Fórmula 1 definida por la administración de la energía. La paridad de potencia entre el sistema eléctrico y el motor de combustión transforma el comportamiento de los monoplazas ante la exigencia del cronómetro. El reglamento establece condiciones donde la electrónica interviene sobre la voluntad del conductor para asegurar la eficiencia del giro.

¿Qué significa Super Clipping?

La administración de los recursos impulsa el rendimiento en la pista. El sistema híbrido aporta el 50% de la fuerza total del auto, mientras que el motor de combustión interna completa la otra mitad. Esta equivalencia demanda una atención permanente sobre el estado de carga.

El término Clipping describe el instante en que la batería toca su límite de descarga. El motor eléctrico interrumpe su aporte de potencia en ese punto. Una variante más compleja y crítica de este fenómeno domina el análisis técnico actual. El Super Clipping ocurre cuando el sistema reduce la potencia del motor de combustión para priorizar la recarga de la batería, incluso si el piloto acelera a fondo.

Super Clipping: el nuevo desafío técnico de los motores híbridos de Fórmula 1 en 2026 Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

La computadora del auto restringe la velocidad final para garantizar la recuperación de energía necesaria. El piloto pierde el control total de la aceleración en favor de la estrategia energética. La recarga sucede en más momentos del circuito respecto a temporadas anteriores. La batería recibe alimentación al frenar o al levantar el pie del acelerador.

Esta necesidad de regeneración constante visibiliza técnicas como el Lift and coast. El competidor deja de acelerar antes de la zona de frenado y permite el avance por inercia. La maniobra reduce el consumo de combustible y facilita la recuperación eléctrica.

La aerodinámica activa y las herramientas de ataque

El reglamento elimina el Drag Reduction System (DRS) tras su uso entre 2011 y 2025. La categoría implementa la aerodinámica activa. Los monoplazas disponen de alerones delanteros y traseros móviles. El piloto ajusta estos elementos desde el volante.

Los autos de 2026 son más chicos y dependen un 50% de la energía eléctrica Altaf Qadri - AP

El Modo recta configura los alerones con un menor ángulo de ataque. La resistencia al aire disminuye y permite desarrollar mayor velocidad en tramos lineales. El sistema revierte la configuración a una de mayor carga aerodinámica de forma automática ante la aproximación de una curva.

Las opciones para ganar posiciones también evolucionan. El Modo adelantamiento actúa como un sistema de potencia extra. El conductor lo activa al ubicarse a menos de un segundo del auto precedente y su funcionamiento no depende de zonas específicas del trazado.

Existe también el Modo Boost, una función que libera la potencia máxima combinada del motor y la batería. El vehículo obtiene energía adicional del Sistema de Recuperación de Energía. Los pilotos utilizan este recurso para atacar a un rival o defender su posición.

Los autos de 2026 son más chicos y dependen un 50 % de la energía eléctrica GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Los términos clave de la nueva Fórmula 1

Concepto Definición Función o Impacto Aerodinámica activa Sistema de alerones móviles (delantero/trasero). Reemplaza al Drag Reduction System y ajusta la carga desde el volante. Modo recta Configuración de alerones con bajo ángulo de ataque. Reduce la resistencia al avance y aumenta la velocidad en línea recta. Modo adelantamiento Sistema de potencia extra sin restricciones de zona. Facilita sobrepasos al estar a menos de un segundo del rival. Modo Boost Activación de la potencia máxima combinada. Aporta energía extra del sistema híbrido para atacar o defender. Recarga Alimentación de la batería mediante frenado o inercia. Recupera energía eléctrica durante más momentos de la vuelta. Lift and coast Técnica de inercia al levantar el pie del acelerador. Reduce el consumo de combustible y favorece la recarga eléctrica. Gestión Administración energética del sistema híbrido (50% eléctrico). Equilibra el rendimiento entre el motor eléctrico y el de combustión. Clipping Momento de agotamiento de la batería. El motor eléctrico cesa su aporte de potencia. Combustibles sostenibles Mezclas de biomasa o residuos municipales. Disminuye la huella ambiental de la categoría. Minisectores Herramienta de cronometraje en vivo. Identifica el rendimiento real en tramos cortos del circuito.

Dimensiones reducidas y lectura de carrera

Los vehículos de 2026 exhiben una filosofía de diseño distinta, ya que los ingenieros buscaron autos más ágiles y menos dependientes de la carga aerodinámica extrema. Los monoplazas son 20 centímetros más cortos y 10 centímetros más angostos, donde la distancia entre ejes bajó de 3600 mm a 3400 mm y el ancho total pasó de 2000 mm a 1900 mm. El suelo del auto también perdió 150 mm de longitud.

La revolución técnica incluye combustibles sostenibles. Los motores funcionan con mezclas producidas a partir de biomasa no alimentaria o residuos municipales, una decisión que apunta a reducir la huella ambiental de la categoría.

La aerodinámica activa reemplaza al DRS y modifica las estrategias de sobrepaso Altaf Qadri - AP

Las transmisiones televisivas suman herramientas para la interpretación del espectador, ya que los cronómetros en vivo muestran minisectores, pequeños tramos dentro de cada sector del circuito que permiten identificar en tiempo real el rendimiento de una vuelta. La audiencia conoce si el registro mejora o empeora la referencia sin esperar al cierre del sector completo.

La suma de estas variables configura un escenario de aprendizaje. La gestión energética constante transforma cada giro en un ejercicio de administración. Franco Colapinto anticipó la magnitud del cambio antes del inicio del campeonato: “Una nueva manera de manejar”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.