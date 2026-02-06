The Wall Street Journal afirma que los cambios en el INDEC “sacuden la confianza” en Milei

The Wall Street Journal (WSJ) abordó la renuncia de Marco Lavagna como director del Indec y la consecuente polémica alrededor de la medición de la inflación, y afirmó que se está “poniendo a prueba la confianza de los inversores en la reforma económica” de Javier Milei. En un artículo publicado este viernes, el medio señaló que está “reviviendo el recuerdo de los esfuerzos de sus predecesores peronistas por manipular los datos de precios al consumidor”.

Luego de idas y vueltas respecto a la actualización del índice de inflación, Lavagna dio un paso al costado en su rol. Tras su salida, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que no hubo ningún conflicto con el funcionario, sino que se fue en “términos amigables” y que el motivo detrás de la decisión de atrasar la actualización era “no comparar peras con manzanas”. Afirmó que la actualización ocurriría una vez que la desaceleración de precios se haya completado.

En ese contexto, el diario estadounidense remarcó que “la fuerza política de Milei y el éxito percibido de su ‘terapia de choque’ económica” dependen mayormente de “la rápida reducción de la inflación”.

Además, los autores del artículo, Samantha Pearson y Silvina Frydlewsky, entrevistaron a consultoras argentinas como Exquanti, que consideró la movida del gobierno como una “manipulación de datos”. “Lavagna ayudó a Milei y a Caputo durante dos años al retrasar el cambio, pagando el precio de desacreditarse a sí mismo y al instituto. No podía seguir haciéndolo sin arriesgar su prestigio en el serio mundo de la estadística”, dijo la consultora al periódico norteamericano.

Marco Lavagna, exdirector del Indec Télam

El diario señaló que Milei es un “estrecho aliado político” del presidente estadounidense, Donald Trump, y mencionó el paquete de ayuda financiera acordado en octubre del año pasado por US$20.000 millones en forma de swap de divisas.

El WSJ recordó que JPMorgan Chase y otros bancos estadounidenses habían planeado un rescate de otros US$20.000 millones para la Argentina, pero que “redujeron sus planes para ofrecer en su lugar un paquete de préstamos a corto plazo”.

“Cualquier erosión de la confianza en los datos de inflación de la Argentina amenaza no solo la credibilidad de Milei, sino también la apuesta de Washington por su presidencia como prueba de que las reformas radicales impulsadas por el mercado pueden tener éxito en América Latina”, analizaron desde el periódico.

Luego, explicaron que si bien el IPC usa precios actuales, se pondera según una encuesta de gastos de los hogares que tiene alrededor de 20 años de antigüedad. “Los servicios públicos representan una mayor proporción del presupuesto de los argentinos en la actualidad, pero el impacto del aumento del costo de estos artículos se ve atenuado por el índice actual”, expresaron.

El presidente Javier Milei LUIS ROBAYO - AFP

Según el diario estadounidense, el nuevo índice se traduciría en un pequeño aumento de la inflación. “Sin embargo, los aumentos previstos en las tarifas energéticas este año podrían ampliar drásticamente esa brecha, según los economistas”, aseguraron.

Además, sostuvieron que tanto los economistas argentinos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaron a Milei a actualizar el índice de inflación del país desde que asumió la presidencia, con el objetivo de normalizar el Indec tras años de manipulación de precios.

Como contexto, mencionaron las recientes declaraciones del exviceministro de Caputo, Joaquín Cottani, quien afirmó que el índice ya se encontraba listo para implementarse en junio de 2024.

“Los activos argentinos sufrieron una fuerte caída esta semana ante el intenso debate sobre la medida, con el índice bursátil de referencia, el S&P Merval, cayendo aproximadamente un 8% desde el viernes. Y el peso también podría verse afectado”, afirmaron.

El ministro de Economía Luis Caputo y su exviceministro Joaquín Cottani Collage

Sobre la moneda nacional, señalaron que el Gobierno permitió que la banda estrecha en la que se maneja se expandiera en enero con la inflación mensual como parte de las medidas favorables al mercado para flexibilizar controles. “Como resultado, una mayor inflación ahora ofrece mayor margen para que el peso se deprecie, lo que podría impulsar aún más los precios”, añadieron.

El WSJ entrevistó al director de la consultora argentina Outlier, Juan Truffa, quien dijo que Milei tiene razones válidas para retrasar el cambio al nuevo índice porque cambiar la medida de la inflación durante los esfuerzos por controlar los precios resta fiabilidad a las comparaciones.

“El nuevo índice se basa en el gasto del consumidor de 2017-2018, lo que implica que está más actualizado que el índice actual. Pero todavía no es totalmente preciso porque los hábitos de gasto han cambiado desde la pandemia”, expresaron desde el diario.

“Si bien ambos argumentos son válidos, si efectivamente son las verdaderas razones, podrían haberlas presentado con antelación y haber resuelto el problema”, afirmó Truffa.

El Indec JUAN MABROMATA - AFP

El analista político Sergio Berensztein sumó al diario estadounidense que ahora los inversores estarán atentos a cómo las cifras oficiales de inflación difieren de los cálculos del sector privado para medir el nivel de distorsión. Y sobre la salida de Lavagna, dijo: “La reacción inicial, especialmente en el extranjero, Wall Street y círculos similares, fue negativa”.

El WSJ sostuvo que la reputación del Indec se vio “gravemente dañada” durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner cuando “despidieron a personal técnico y funcionarios con larga trayectoria que se negaron a manipular los datos”. En paralelo, bancos y consultoras generaron estimaciones privadas de inflación y enfrentaron “sanciones y amenazas legales” del Gobierno.

“Si bien esto es muy diferente de lo que ocurrió con los Kirchner, sigue siendo un cambio en las reglas en comparación con lo que se había anunciado. La diferencia entre medir la inflación con una u otra canasta es muy pequeña, pero el costo reputacional, dada la historia de Argentina, es muy alto”, afirmó Marcos Buscaglia, autor y economista especializado en mercados emergentes, al periódico norteamericano.

Según el diario, los líderes argentinos más orientados al mercado cayeron en una trampa similar al intentar recuperar la confianza el tiempo suficiente para aprobar cambios que encaminaran al país hacia un crecimiento sostenible.

“El presidente Mauricio Macri intentó restaurar la credibilidad del Indec tras el gobierno de los Kirchner. Dos años después de su gobierno, y cada vez más frustrado con lo que él consideraba las inalcanzables metas de inflación del Banco Central, las reajustó abruptamente durante una conferencia de prensa en diciembre de 2017. Este episodio resultó ser el principio del fin del modelo económico de Macri, allanando el camino para una fuga de capitales, un rescate del FMI y, finalmente, el regreso del peronismo”, concluyeron.