Día 22 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este sábado 21 de marzo en su 22° día de guerra, tras una semana con fuertes tensiones y el temor a una escalada mayor. Donald Trump aseguró que Estados Unidos se está acercando a cumplir sus objetivos en la guerra de Irán y señaló que reducirá “gradualmente” su ofensiva militar. Asimismo, anunció una recompensa de US$10 millones a cambio de información sobre líderes iraníes.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Estados Unidos ofrece una recompensa de US$10 millones a cambio de información sobre líderes iraníes.

a cambio de información sobre líderes iraníes. Israel atacó Teherán y Beirut: un muerto y dos heridos en el sur de Líbano.

Irán atacó sin éxito una base estadounidense-británica en el Océano Índico con misiles balísticos.

Trump dijo que se están “acercando mucho” a cumplir sus objetivos en la guerra de Irán y que reducirá “gradualmente” la ofensiva militar contra Irán.

Estados Unidos emitió una autorización a corto plazo que permite la venta de petróleo iraní varado en el mar.

Trump aseguró que se están “acercando mucho” a cumplir sus objetivos en la guerra de Irán Alex Brandon - AP

Otros hechos de importancia

Irán ejecutó a tres personas por llevar a cabo operaciones “en favor de EE.UU. e Israel”.

Después de que Estados Unidos levantara temporalmente las sanciones sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní, el precio del crudo Brent se situó el viernes en 112,19 dólares por barril

Netanyahu negó que Israel presionara a Estados Unidos a entrar a la guerra con Irán.

Reino Unido envió planificadores militares para trabajar con EE. UU . en la reapertura del Estrecho de Ormuz.

. en la reapertura del Estrecho de Ormuz. Irán afirma que la base logística de la embajada estadounidense en Bagdad fue atacada tres veces el viernes.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Estados Unidos dijo que su objetivo está cerca de cumplirse Fatemeh Bahrami - Getty Images

Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

El líder supremo Mojtaba Khamenei HAMED JAFARNEJAD - ISNA