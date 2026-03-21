Día 22 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entra este sábado 21 de marzo en su 22° día de guerra, tras una semana con fuertes tensiones y el temor a una escalada mayor. Donald Trump aseguró que Estados Unidos se está acercando a cumplir sus objetivos en la guerra de Irán y señaló que reducirá “gradualmente” su ofensiva militar. Asimismo, anunció una recompensa de US$10 millones a cambio de información sobre líderes iraníes.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Estados Unidos ofrece una recompensa de US$10 millones a cambio de información sobre líderes iraníes.
- Israel atacó Teherán y Beirut: un muerto y dos heridos en el sur de Líbano.
- Irán atacó sin éxito una base estadounidense-británica en el Océano Índico con misiles balísticos.
- Trump dijo que se están “acercando mucho” a cumplir sus objetivos en la guerra de Irán y que reducirá “gradualmente” la ofensiva militar contra Irán.
- Estados Unidos emitió una autorización a corto plazo que permite la venta de petróleo iraní varado en el mar.
Otros hechos de importancia
- Irán ejecutó a tres personas por llevar a cabo operaciones “en favor de EE.UU. e Israel”.
- Después de que Estados Unidos levantara temporalmente las sanciones sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní, el precio del crudo Brent se situó el viernes en 112,19 dólares por barril
- Netanyahu negó que Israel presionara a Estados Unidos a entrar a la guerra con Irán.
- Reino Unido envió planificadores militares para trabajar con EE. UU. en la reapertura del Estrecho de Ormuz.
- Irán afirma que la base logística de la embajada estadounidense en Bagdad fue atacada tres veces el viernes.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente recién este miércoles con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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