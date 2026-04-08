Día 40 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
- 5 minutos de lectura'
El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles de abril en su 40° día de guerra, en el marco de las negociaciones para alcanzar la paz. Antes de que venza el plazo del ultimátum que le dio al régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que se acordó un alto el fuego bilateral. Irán propuso un acuerdo de 10 puntos, que se debatirán en las próximas dos semanas, sin ataques. Israel respaldó a EE.UU. pero aclaró que el cese al fuego no incluye a Líbano, donde mantiene intensos embates contra Hezbollah.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Estados Unidos e Irán acordaron llevar a cabo un cese el fuego por dos semanas.
- Israel respaldó el cese el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán.
- El presidente dijo que tomó la decisión de suspender el ultimátum que le había dado a Irán tras dialogar con las autoridades de Pakistán, que actuó como mediador.
- Luego de que Trump asegurara que las fuerzas estadounidenses atacarían centrales eléctricas y puentes de Irán, miles de personas formaron este martes cadenas humanas alrededor de puntos estratégicos en distintas ciudades.
- Si no se llegaba a un acuerdo, Estados Unidos había amenazado con lanzar “un ataque sin precedentes”.
- Este miércoles, las bolsas asiáticas subieron y el petróleo bajó por el alto el fuego con Irán.
- El líder de la oposición israelí calificó al alto el fuego con Irán como “desastre político”.
Otros hechos de importancia
- Por otra parte, este martes se escucharon explosiones en Doha y Emiratos Árabes Unidos dice que responde a amenaza de misiles iraníes.
- Se reportó un ataque en una planta iraní a horas del fin del plazo impuesto por Trump.
- El alto al fuego pactado surge de un acuerdo de 10 puntos. Entre ellos, se incluye el tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas estadounidenses de combate de las bases de Medio Oriente.
- El grupo iraquí Kataib Hezbollah liberó este martes a la periodista estadounidense Shelly Kittleson.
- Israel volvió a atacar Líbano y murieron al menos nueve personas.
- Bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron al jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, Majid Khademi.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Medio Oriente
Minuto a minuto. La ONU celebró la tregua alcanzada en Medio Oriente y pidió avanzar hacia "una paz duradera y global”
Uno por uno. Los detalles del acuerdo de 10 puntos entre Estados Unidos e Irán para alcanzar la paz
“Permaneceremos cerca”. Trump aplaza por dos semanas el ultimátum a Irán y se desbloqueará el estrecho de Ormuz
Más leídas de El Mundo
- 1
Reportan ataques aéreos a puentes en Irán antes del ultimátum de Trump por el estrecho de Ormuz
- 2
El líder supremo de Irán se encuentra inconsciente y recibiendo tratamiento en Qom, según The Times
- 3
A qué hora vence el ultimátum de Trump a Irán que puede desatar la mayor escalada en la guerra
- 4
La Casa Blanca negó que esté evaluando utilizar armas nucleares contra Irán