Día 40 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este miércoles de abril en su 40° día de guerra, en el marco de las negociaciones para alcanzar la paz. Antes de que venza el plazo del ultimátum que le dio al régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que se acordó un alto el fuego bilateral. Irán propuso un acuerdo de 10 puntos, que se debatirán en las próximas dos semanas, sin ataques. Israel respaldó a EE.UU. pero aclaró que el cese al fuego no incluye a Líbano, donde mantiene intensos embates contra Hezbollah.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Estados Unidos e Irán acordaron llevar a cabo un cese el fuego por dos semanas.

por dos semanas. Israel respaldó el cese el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán.

El presidente dijo que tomó la decisión de suspender el ultimátum que le había dado a Irán tras dialogar con las autoridades de Pakistán, que actuó como mediador.

Estados Unidos e Irán acordaron llevar a cabo un cese el fuego por dos semanas KENT NISHIMURA - AFP

Luego de que Trump asegurara que las fuerzas estadounidenses atacarían centrales eléctricas y puentes de Irán, miles de personas formaron este martes cadenas humanas alrededor de puntos estratégicos en distintas ciudades.

en distintas ciudades. Si no se llegaba a un acuerdo, Estados Unidos había amenazado con lanzar “un ataque sin precedentes”.

Este miércoles, las bolsas asiáticas subieron y el petróleo bajó por el alto el fuego con Irán.

El líder de la oposición israelí calificó al alto el fuego con Irán como “desastre político”.

Otros hechos de importancia

Por otra parte, este martes se escucharon explosiones en Doha y Emiratos Árabes Unidos dice que responde a amenaza de misiles iraníes.

y Emiratos Árabes Unidos dice que responde a amenaza de misiles iraníes. Se reportó un ataque en una planta iraní a horas del fin del plazo impuesto por Trump.

las bolsas asiáticas subieron y el petróleo bajó por el alto el fuego con Irán CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El alto al fuego pactado surge de un acuerdo de 10 puntos. Entre ellos, se incluye el tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas estadounidenses de combate de las bases de Medio Oriente.

El grupo iraquí Kataib Hezbollah liberó este martes a la periodista estadounidense Shelly Kittleson.

este martes Israel volvió a atacar Líbano y murieron al menos nueve personas.

Bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron al jefe de inteligencia de los Guardianes de la Revolución de Irán, Majid Khademi.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Está previsto que el cese al fuego dure dos semanas JACK GUEZ - AFP