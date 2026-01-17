El militar que fundó un movimiento político con Chávez, pero le dio la espalda y murió preso en una cárcel de Venezuela

Mientras actualmente se negocia por la salida de presos considerados políticos por la oposición y ONG de derechos humanos en Venezuela, toma relevancia la historia de Raúl Isaías Baduel, militar y exministro de Defensa de Hugo Chávez. A pesar de su cercanía al chavismo, mostró oposición pública a una medida del fallecido líder del régimen y en 2010 fue condenado a prisión. En 2021, 11 años después, falleció en la cárcel. Desde aquel entonces, sus familiares y la oposición cuestionaron la causa del fallecimiento.

Raúl Isaías Baduel, el hombre cercano a Chávez que lo ayudó a llegar al poder

De acuerdo con una recopilación que hizo BBC, la relación entre ambos había comenzado décadas antes del comienzo del chavismo. Baduel y Chávez fueron compañeros de promoción en el ejército en 1971.

Baduel fue el encargado de la operación militar que repuso a Hugo Chávez en el poder de Venezuela tras el golpe de Estado en su contra en 2002 (imagen de referencia) ARCHIVO - AFP

En la década siguiente, el exfuncionario fue uno de los militares que creó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200). Esta agrupación fue el origen de lo que luego derivó en el Movimiento Quinta República, que le permitió a Chávez llegar al poder en Venezuela.

Con roles destacados dentro de las fuerzas armadas, su vínculo con el expresidente venezolano siempre fue fuerte, al punto que en 2001 fue su secretario. En 2002, fue quien encabezó la operación “Restitución de la Dignidad Nacional”, con la que Chávez volvió al poder luego del golpe de Estado en su contra.

Años más tarde, en 2006, fue nombrado ministro de Defensa, cargo que ocupó hasta 2007, cuando su oposición pública al presidente fue considerada traición.

La oposición de Baduel a la reforma constitucional, el episodio que rompió la relación con Chávez

Mientras todavía era uno de los hombres de confianza más cercanos al entonces presidente venezolano, Baduel se mostró en contra de la reforma constitucional que propuso el gobierno en 2007.

Raúl Isaías Baduel se opuso a la reforma constitucional de 2007, hecho que el gobierno de Hugo Chávez tomó como una traición

En ese momento, Chávez convocó a un referéndum para modificar la Constitución de 1999 y, entre otras cosas, declarar a Venezuela como un Estado socialista. Ante la propuesta, Baduel dijo que, de aprobarse, “se estaría consumando un golpe de estado”.

El entonces ministro de Defensa era defensor de la Carta Magna de 1999 y aseguró que no se la podía culpar por los problemas que enfrentaba la nación. El gobierno chavista, que no logró obtener el apoyo para la reforma, lo consideró una traición.

Los años de Baduel preso en Venezuela

Tres años después, en 2010, Baduel fue condenado a prisión por “delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de autoridad”, según BBC. Luego de años en la cárcel militar de Ramo Verde y tras la muerte de Chávez, en 2015 obtuvo libertad condicional.

Sin embargo, dos años después se la revocaron. El ya entonces presidente Nicolás Maduro tuvo un rol decisivo en que Baduel pasara el resto de su vida en la cárcel.

Nicolás Maduro acusó a Baduel de traición a la patria y el exministro debió pasar el resto de su vida en prisión JUAN BARRETO - AFP

En 2017, poco después de que le quitaran la libertad condicional, el exfuncionario debía quedar en libertad. Sin embargo, el gobierno de Maduro lo acusó de traición a la patria e instigación a la rebelión, por lo que nunca pudo salir de prisión.

La muerte de Baduel en prisión y los cuestionamientos de la familia

Baduel falleció en la cárcel en 2021. Según anunció el entonces fiscal general Tarek William Saab, el otrora aliado de Chávez, habría muerto por Covid-19.

Sin embargo, su familia cuestionó esta versión. Su esposa manifestó que no le notificaron oficialmente sobre el fallecimiento y que poco antes su esposo había recibido la vacuna contra el virus.