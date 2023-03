A qué hora es la entrevista a Jey Mammon

escuchar

Desde hace una semana, Juan Martín Rago, mejor conocido como Jey Mammon, está en el ojo de la tormenta: fue denunciado de abusar sexualmente de Lucas Benvenuto cuando era menor de edad. Tras llamarse al silencio durante una semana, compartió un video en redes sociales donde, durante siete minutos, dio su versión de los hechos y aseguró: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida ni lo hice ni lo haría ni lo voy a hacer”. Un día después grabó su primera entrevista para televisión que saldrá al aire este viernes.

El músico estará por primera vez en televisión tras el escándalo. Cabe recordar que el domingo no estuvo en La peña de morfi, puesto que Telefe lo suspendió y lo reemplazó por Georgina Barbarossa. Ahora, el programa que eligió para contar su versión de la historia fue Argenzuela (C5N). Recibió en su casa a Jorge Rial, quien fue el encargado de entrevistarlo.

Adelanto de la entrevista a Jey Mammon

El programa de C5N se emitirá este viernes desde las 15 hasta las 17, por lo que se espera que a partir de esa hora se transmita la entrevista que dio Jey Mammon. Por lo pronto, ya se publicó un adelanto con varios textuales del cantante. Aseguró que estaba “en shock”, pasando “el peor momento de su vida” e incluso le habló a Lucas Benvenuto, quien lo denunció: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y si dentro de lo que él siente, lo cual no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

