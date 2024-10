El divertido pedido que Susana Giménez le hizo al notero de LAM: “Por favor”

Escuchar

Susana Giménez atraviesa un gran momento profesional. Hace dos semanas regresó a la pantalla de Telefe y ya entrevistó al presidente Javier Milei en la Casa Rosada, a Leandro Paredes y Rodrigo de Paul, y también a María Becerra, Cristian Castro y Úrsula Corberó. Asimismo, el público la acompaña y no solo fue tendencia en las redes sociales, sino que su debut tuvo un pico de 19 puntos de rating.

Ahora, mientras se prepara para su tercera emisión donde tendrá como invitada a Wanda Nara, la diva de los teléfonos tuvo un mano a mano con LAM (América) y habló de todo. Reflexionó sobre su vuelta la televisión, hizo comentarios sobre la entrevista que le hizo al presidente y se pronunció sobre la separación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán. Sin embargo, uno de los momentos más divertidos de la entrevista, fue cuando le hizo un pedido al cronista Alejandro Castelo y divirtió a todos en el estudio.

Susana Giménez regresó a la televisión; su programa se emite los domingos a las 22 en Telefe adrian diaz bernini

Sentada en el asiento trasero de un auto, Susana Giménez tuvo un mano a mano con las cámaras de LAM. Lo primero que dijo fue que con su producción estaban muy felices con el éxito del programa y aunque reconoció que al principio sintió la adrenalina, no tenía miedo: “Sé que los ratings están muy bajos”. También habló sobre su entrevista a Javier Milei y contó que tuvieron que editarla porque era muy extensa: “Son muy agradables él y su familia. Estaban la mamá y estaba Karina, divinos”.

Tras varios minutos de conversación, antes de hacerle la última pregunta, el periodista le dijo: “Te agradezco la amabilidad”. Sin embargo, la respuesta de Susana Giménez hizo reír a más de uno. La diva hizo un explícito y honesto pedido.“Por favor que no salga mal. Poneme un filtro por favor”, lanzó e hizo reír a todos. “Estás hermosa”, le dijo el comunicador para que no se preocupe.

“Por favor que no salga mal. Ponemos filtro por favor”, dijo Susana Giménez entre risas (Foto: Captura de TV / América)

Por último, Susana fue consultada por la posibilidad de que Carolina Pampita Ardohain fuera a su programa, puesto que en los últimos días se especuló bastante respecto a eso. Si bien aseguró que le encantaría entrevistarla, su productor le dijo que por ahora no iba a ser posible. Además, se refirió sobre la separación de la modelo y García Moritán y dijo: “A mí no me sorprende que el amor se acabe, se me acabó tantas veces a mí”.

Al escucharla, Castelo le dijo que muchos compararon esa ruptura con la que años atrás tuvo ella con Huberto Roviralta. Ante esto, sin vueltas, bromeó: “Parecida, sí... la actuación, digamos”.

Susana Giménez se peleó con un “susano” y se escuchó el reto en el micrófono abierto

En su segundo programa, la diva tuvo en su living Úrsula Corberó quien actualmente se luce en la película El jockey, dirigida por Luis Ortega. Si bien la charla fluyó sobre ruedas, cuando finalizó se vivió un tenso momento en el piso. La conductora se levantó del sillón y pidió un aplauso para la actriz. En ese momento su asistente, el ‘susano’, le extendió la mano, pero ella la rechazó y le pidió que acompañara a la invitada. “Yo me voy sola al escritorio” le dijo.

Después de esto, la conductora se dirigió a su asiento, pero su asistente no sabía muy bien para qué lado ir. En ese momento, el micrófono quedó abierto y se la escuchó decir: “¿Y quién la acompaña a ella? Si yo te digo que la acompañes, la acompañás”. Tras esta molestia, se sentó en el escritorio y retomó el programa.

LA NACION