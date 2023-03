Nazarena Vélez y Marcela Feudale protagonizaron un áspero cruce al aire: “Estás mal”

escuchar

Un tenso momento se vivió en la última emisión de LAM (América), por un cruce entre Nazarena Vélez y Marcela Feudale. Todo se dio en el marco de una discusión que tuvieron por la situación de Fátima Florez y su pareja, Norberto Marcos. Mientras todo ocurría, tantos sus compañeras como el conductor del ciclo las observaron en silencio.

Durante las últimas semanas, el programa de Ángel de Brito estuvo en el ojo de la tormenta en lo que refiere a sus panelistas. Inesperadamente, una angelita se vio involucrada en el escándalo que rodeó a la vida amorosa de Fede Bal.

Luego de la separación de Sofía Aldrey, quien descubrió la infidelidad de su entonces pareja por el uso del lavarropas, se conocieron unos chats del actor con Estefi Berardi. Esa información y la circulación de capturas de pantalla generaron asperezas entre la mencionada panelista y Yanina Latorre, quien dio a conocer la información originalmente en el programa.

Cuando parecía que todo se había calmado entre las integrantes del programa, se dio un nuevo cruce interno en vivo. Todo ocurrió mientras se debatía en el panel sobre la situación de Fátima Florez y su marido, quien además es su representante.

Luego de ver una entrevista en un móvil en el que supuestamente ambos estuvieron muy tensos, el tema se puso en discusión en el estudio. Allí, Feudale tomó la palabra y destacó la importancia de Marcos en la vida profesional de su pareja: “La carrera de Fátima es Norberto”.

Mientras hacía este comentario, inmediatamente Nazarena la cruzó: “La carrera de Fátima es Fátima, por favor. Yo laburé con ella y se maneja con muchas cosas”. “¿Me dejás concluir?”, respondió la locutora ante la interrupción, ya molesta por el tono y el comentario.

A continuación, Feudale amplió su comentario para aclarar su punto: “Él es el armado que está atrás permanentemente de lo que ha sido la artista. No voy a decir que Fátima no tiene talento, pero él es el que la apuntaló”. En ese momento, tanto De Brito como Latorre le dieron la razón y todo parecía quedar ahí. Sin embargo, la tensión volvió a subir segundos después.

La discusión se reavivó cuando la locutora defendió nuevamente el rol de Marcos en la carrera de la actriz: “Mientras Fátima está arriba del escenario haciendo 40 o 50 personajes, Norberto está corriendo atrás de todo lo demás. Eso es lo que uno trata de explicar, no es tan fácil hacer una obra de teatro, hacer una estrella”. Rápidamente, y con ironía, Vélez le dijo: “Tranquila, amiga”.

Ante la mirada desafiante de su compañera, la angelita no se detuvo y decidió subir la apuesta: “Estás como muy ‘uf’, estás muy vehemente, de verdad quedaste sensible”. Sobre el final del fragmento, Feudale terminó la conversación mientras miró al conductor del ciclo: “No hablé en todo el programa, no sé qué decir. No sé lo que dice esta mujer, parece que está mal hoy”.

