¿Empanadas, carne, vinos o fútbol? Por qué cada vez más famosos visitan la Argentina

Al argentino le gusta decir que tiene la mejor carne, las mejores bodegas de vino y al mejor jugador de fútbol del mundo. Hay cierto grado de egocentrismo en ese pensamiento, pero también una cuota de razón. ¿En qué sentido? A lo largo de los años, el país recibió a varias celebridades de Hollywood y la cuestión es que sus visitas no fueron solo de trabajo. Hubo algo que les encantó, que los hizo salir de la habitación del hotel, caminar por las calles como turistas y hasta extender su estadía. Son invitados y lo saben, pero a la vez buscan introducirse en la cultura, y no solamente ponerse la camiseta celeste y blanca de la selección argentina. En las últimas semanas hubo un desfile de estrellas. Angus Young comió pastas en Retiro, Reese Witherspoon recorrió el Malba, Sabrina Carpenter tomó helado y se fascinó con las empanadas y Joe Keery alentó en La Bombonera. ¿Qué tiene la Argentina que los invita a ser verdaderos turistas? ¿Es Lionel Messi? ¿Es la historia? ¿Las empanadas? ¿La carne? ¿O es el hecho de que los ven como un destino con encantadores paisajes y buena gastronomía en el que pueden estar lejos de todo?

Sabrina Carpenter durante su estadía en la Argentina instagram.com/sabrinacarpenter/

¿Reese Witherspoon en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires? Ese fue un interrogante que se planteó a mediados de marzo en X. ¿Era ella realmente o simplemente alguien muy parecida, como cuando confundieron a una joven local con Jennifer Aniston? Efectivamente, era ella. Aunque el objetivo del viaje era filmar una publicidad, hizo de todo: vio arte, posó frente a la Casa Rosada -una locación muy Elle Woods- y comió ceviche de pejerrey y trucha patagónica en el restaurante Roux de Recoleta. A partir de ahí fue como si Hollywood hubiera copado la Argentina. En el mismo mes, Sabrina Carpenter tomó helado en la calle, pidió room service de empanadas y yerba mate. Incluso le preguntó al público del Lollapalooza si podía regresar al país (como si fuesen a negárselo). De hecho, quedó tan contenta que extendió su estadía. Aunque no tanto como Angus Young. El guitarrista de AC/DC aprovechó el espacio entre los shows en River para deleitarse con lo mejor de la gastronomía: pastas, pescado, chocolate y café.

El menú firmado por Angus Young

Un guiño argentino en una producción norteamericana o europea suele considerarse “una coronación de gloria”. No hay que olvidar que El renacido, la película que le dio el tan ansiado Oscar a Leonardo DiCaprio, se filmó en Ushuaia. Asimismo, a fines de los 90, Brad Pitt revolucionó Mendoza durante el rodaje de Siete años en el Tíbet y en 2013 Tom Cruise hasta fue declarado huésped de honor cuando estuvo en Buenos Aires para la presentación de la película Oblivion: el tiempo del olvido. Pero, aunque es cierto que el trabajo suele ser el principal motivo de viaje, varios optan por abandonar su hospedaje y ponerse en “modo turistas”.

El actor fue visto con la argentina disfrutando de un almuerzo en una pizzería Grosby Group - LA NACION

Carne y vino, el menú más elegido

El tour gastronómico parece ser una actividad no negociable para los famosos. Hay una necesidad imperiosa de descubrir si el vino y la carne son tan buenos como dicen. Aunque Don Julio suele ser una parada obligatoria, también hay otros restaurantes que les llamaron la atención: Margot Robbie cenó en Patagonia Sur, el restaurante de Mallmann en La Boca, y Noel Gallagher en Cabaña Las Lilas de Puerto Madero. En noviembre de 2025, durante sus shows en River, Dua Lipa regresó a El preferido de Palermo y comió langostinos, anchoas y espárragos, milanesa de pollo, lenguado y trucha, y probó chinchulines, mollejas, cortes de vaquillona y Wagyu en la parrilla Madre Rojas.

Margot Robbie sorprendió a todos en el sur argentino (Foto: captura Instagram/@adnsur)

Tampoco perdieron oportunidad de poner la tan famosa carne roja local. Durante el rodaje de Nada, la serie de Mariano Cohen y Gastón Druprat, Robert De Niro pidió un bife de chorizo de 800 gramos en la parrilla Bravo de Balvanera y en noviembre de 2025, durante la promoción de su película Modigliani, tres días en Montparnasse, Johnny Depp cenó asado a la leña con tintos del Valle de Uco, en El mercado, el restaurante del Hotel Faena. Aunque el argentino siempre dirá que su cocina es de primer nivel, el hecho de que sea uno de los principales atractivos turísticos sostiene mucho esa presunción.

El actor Robert de Niro filmando en Buenos Aires GrosbyGroup

La pasión por el fútbol

Matt Damon, que desde 2005 está casado con la argentina Luciana Barroso, llegó a reconocer que la cosa más loca que vio en su vida fue un partido de fútbol en la Argentina. Si bien recibir de regalo una camiseta de la Selección está prácticamente garantizado, ir a una cancha y experimentar en vivo un partido de fútbol para varios es innegociable si es que quieren sentirse realmente argentinos. En el último año, Johnny Depp, Dua Lipa, Rosalía, Noel Gallagher y Joe Keery fueron invitados VIP en La Bombonera. Alentaron, gritaron, aprendieron los cánticos y grabaron videos para sus redes. Además de la historia, seguramente lo consideran una forma de sentirse más cerca de Diego Maradona y hasta del propio Lionel Messi. De hecho, en octubre de 2016, cuando Al Pacino presentó en el Teatro Colón su unipersonal An Evening with Al Pacino, su entonces pareja, la argentina Lucia Polak, reveló que el actor era fanático del futbolista rosarino.

La cantante Dua Lipa en la cancha de Boca ALEJANDRO PAGNI - AFP

En un mundo convulsionado, la Argentina puede aparecer en el espectro como un lugar para descubrir. Y el fútbol, un deporte cada vez más extendido en los Estados Unidos, es un motivo de curiosidad para un extranjero: mezclarse con los hinchas durante un partido es una experiencia verdaderamente única.

Una agenda variada

La frase “en Buenos Aires hay de todo para hacer” suele escucharse muchas veces. Y es justamente esa variedad la que atrae a los turistas. La combinación de arte con historia y modernidad los seduce, pero lejos de movilizarse con un séquito de guardaespaldas, los famosos caminan por la calle “al descubierto”. Aunque muchos no los reconocen, quienes sí lo hacen reciben una cálida recepción de su parte, ya sea un saludo o una selfie. A Kate Walsh, la estrella de Grey’s Anatomy, se la vio en el show de La Bomba del Tiempo en el Konex durante su visita en 2020, a Chris Martin comprando guitarras en microcentro, a Jared Leto andando en bicicleta por Palermo y a Dakota Johnson comprando vinos orgánicos en San Telmo. Por su parte, Johnny Depp aprovechó para hacer una visita sorpresa al Teatro Colón y Tom Hardy aprovechó un hueco en el rodaje de El renacido para subirse a un avión y conocer San Telmo.

Jared Leto sorprendió a sus fans mientras daba un paseo en bici por Buenos Aires

Un lugar para vacacionar y empezar una nueva vida

Vacacionar en la Argentina se volvió una idea tentadora para los famosos. Quizás tiene que ver con que lo consideran un destino completamente alejado de todo, donde pueden pasar inadvertidos (aunque no siempre sucede). Además, suelen visitarlo normalmente entre octubre y febrero, con la intención de escaparle a las bajas temperaturas del hemisferio sur. Scarlett Johansson y Michelle Pfeiffer eligieron descansar en la Patagonia, Neil Patrick Harris en las Cataratas del Iguazú o “las más grandes del mundo”, como eligió llamarlas, y Emilia Clarke en un lujoso glamping en Las Sanitas Grandes, Jujuy, tomando mate y comiendo alfajorcitos de maicena.

Scarlett Johansson junto a su pareja Colin Jost, cuando viajó en secreto a la Patagonia en diciembre de 2018. En la foto, posa junto a Marcelo Janes y el equipo de Glaciar Sur que la llevó al recorrido Gentileza Agencia Glaciar Sur

La lejanía y la tranquilidad también fueron un motor para que algunos la conviertan en su hogar. En 2009, en medio de una crisis personal, Rami Malek decidió vivir en un departamento de Palermo y se volvió fanático del fernet con cola. Para Anya Taylor-Joy, que vivió en el país de su padre hasta 2006, es el lugar en el que se desconecta y puede ser ella misma. Por su parte, Tommy Lee Jones la vio como la posibilidad de hacer negocios: compró caballos de polo y construyó una casa en Lobos.

Tommy Lee Jones, un fanático del polo

Entre seguir al corazón y celebrar con amigos

El amor también es un factor influyente. En 2004, Ryan Gosling viajó para sanar un corazón roto, algo que logró con buena compañía, medialunas y helado, y en 2006 Natalie Portman terminó de romper el suyo. Voló de imprevisto porque le llegó la versión de que su entonces novio, Gael García Bernal, estaba saliendo con Dolores Fonzi. Aunque siguieron un tiempo más en pareja, finalmente se separaron y él oficializó su relación con la argentina. Las visitas de Gwyneth Paltrow en 2016 y de Dakota Johnson en 2017 y 2022 se debieron a los shows de Chris Martin -su ahora exmarido y exnovio, respectivamente- con Coldplay. Lo mismo ocurrió con Benedict Cumberbatch, que en septiembre de 2022 sorprendió a todos paseando por Plaza Armenia mientras acompañaba, junto a sus hijos, a su esposa Sophie Hunter en su debut como directora de las óperas Los siete pecados capitales y El castillo de Barbazul en el Teatro Colón.

Sophie Hunter, Benedict Cumberbatch, Jorge Telerman y Cynthia Cohen en el Teatro Colón en septiembre de 2022 Juanjo Bruzza - Prensa Teatro Colón

En el caso de John Travolta, su recordada compra de medialunas en Castelar allá por 2016 fue durante una visita por el cumpleaños de un amigo, al igual que la de Katheryn Winnick en 2018.

John Travolta se comió cuatro medialunas con pastelera en la panadería de Castelar

Los que juegan de locales y los que eligen volver

Así como Anya Taylor-Joy se mantiene fanática del dulce de leche y trata de viajar a Buenos Aires dos veces al año, Viggo Mortensen, que pasó sus primeros 11 años de vida en el país por el trabajo de sus padres, todavía tiene el escudo de San Lorenzo marcado en el pecho y está completamente al tanto de la realidad del país. También están aquellos que juegan como locales no por su familia, sino por haberse enamorado de una argentina, como los casos de Matt Damon con Luciana Barroso y Michael Bublé con Luisana Lopilato. “La Argentina es mi país, es mi casa”, supo decirle el canadiense a este medio.

Matt Damon suele visitar con frecuencia la Argentina GrosbyGroup

Si bien para los antes mencionados, la Argentina es un lugar de visita frecuente, también están aquellos que quedaron tan fascinados con su estancia que decidieron repetirla. Margot Robbie viajó por primera vez en 2013 con Will Smith para el rodaje de Focus y nueve años después regresó con su amiga, la modelo Cara Delevingne. Pasaron parte de sus días en La Soplada, la isla secreta de Mallmann ubicada en el Lago La Plata en Chubut, y en marzo de 2024 decidió regresar al mismo lugar con su esposo Tom Ackerley. Algo similar ocurrió con Ed Sheeran, que en el lapso de 10 meses tuvo dos visitas: en febrero de 2019, tocó en el Campo de Polo y en diciembre regresó para visitar el Jardín Japonés y conocer Ushuaia.

Aunque el trabajo sigue siendo el principal motivo de la visita de las celebridades a la Argentina, su ubicación y sus paisajes, sus temperaturas amigables, su variada agenda de actividades y sobre todo su calidad gastronómica se volvieron motivos más que suficientes para que quedarse encerrados en la habitación del hotel no sea una opción. El deseo de explorar rincones históricos, cruzar la calle como un peatón más, desayunar medialunas y sentirse un hincha en la cancha se volvió un plan más que tentador. Seguramente, entre amigos comparten las experiencias, por lo que no sería raro que en el próximo tiempo aparezca alguna cara nueva que busque sentirse local jugando de visitante.