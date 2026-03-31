¿Empanadas, carne, vinos o fútbol? Por qué cada vez más famosos visitan la Argentina
Desde la actriz Reese Witherspoon hasta la cantante Sabrina Carpenter, las celebridades ya no solo vienen a trabajar sino que deciden conocer el país
- 10 minutos de lectura'
Al argentino le gusta decir que tiene la mejor carne, las mejores bodegas de vino y al mejor jugador de fútbol del mundo. Hay cierto grado de egocentrismo en ese pensamiento, pero también una cuota de razón. ¿En qué sentido? A lo largo de los años, el país recibió a varias celebridades de Hollywood y la cuestión es que sus visitas no fueron solo de trabajo. Hubo algo que les encantó, que los hizo salir de la habitación del hotel, caminar por las calles como turistas y hasta extender su estadía. Son invitados y lo saben, pero a la vez buscan introducirse en la cultura, y no solamente ponerse la camiseta celeste y blanca de la selección argentina. En las últimas semanas hubo un desfile de estrellas. Angus Young comió pastas en Retiro, Reese Witherspoon recorrió el Malba, Sabrina Carpenter tomó helado y se fascinó con las empanadas y Joe Keery alentó en La Bombonera. ¿Qué tiene la Argentina que los invita a ser verdaderos turistas? ¿Es Lionel Messi? ¿Es la historia? ¿Las empanadas? ¿La carne? ¿O es el hecho de que los ven como un destino con encantadores paisajes y buena gastronomía en el que pueden estar lejos de todo?
¿Reese Witherspoon en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires? Ese fue un interrogante que se planteó a mediados de marzo en X. ¿Era ella realmente o simplemente alguien muy parecida, como cuando confundieron a una joven local con Jennifer Aniston? Efectivamente, era ella. Aunque el objetivo del viaje era filmar una publicidad, hizo de todo: vio arte, posó frente a la Casa Rosada -una locación muy Elle Woods- y comió ceviche de pejerrey y trucha patagónica en el restaurante Roux de Recoleta. A partir de ahí fue como si Hollywood hubiera copado la Argentina. En el mismo mes, Sabrina Carpenter tomó helado en la calle, pidió room service de empanadas y yerba mate. Incluso le preguntó al público del Lollapalooza si podía regresar al país (como si fuesen a negárselo). De hecho, quedó tan contenta que extendió su estadía. Aunque no tanto como Angus Young. El guitarrista de AC/DC aprovechó el espacio entre los shows en River para deleitarse con lo mejor de la gastronomía: pastas, pescado, chocolate y café.
Un guiño argentino en una producción norteamericana o europea suele considerarse “una coronación de gloria”. No hay que olvidar que El renacido, la película que le dio el tan ansiado Oscar a Leonardo DiCaprio, se filmó en Ushuaia. Asimismo, a fines de los 90, Brad Pitt revolucionó Mendoza durante el rodaje de Siete años en el Tíbet y en 2013 Tom Cruise hasta fue declarado huésped de honor cuando estuvo en Buenos Aires para la presentación de la película Oblivion: el tiempo del olvido. Pero, aunque es cierto que el trabajo suele ser el principal motivo de viaje, varios optan por abandonar su hospedaje y ponerse en “modo turistas”.
Carne y vino, el menú más elegido
El tour gastronómico parece ser una actividad no negociable para los famosos. Hay una necesidad imperiosa de descubrir si el vino y la carne son tan buenos como dicen. Aunque Don Julio suele ser una parada obligatoria, también hay otros restaurantes que les llamaron la atención: Margot Robbie cenó en Patagonia Sur, el restaurante de Mallmann en La Boca, y Noel Gallagher en Cabaña Las Lilas de Puerto Madero. En noviembre de 2025, durante sus shows en River, Dua Lipa regresó a El preferido de Palermo y comió langostinos, anchoas y espárragos, milanesa de pollo, lenguado y trucha, y probó chinchulines, mollejas, cortes de vaquillona y Wagyu en la parrilla Madre Rojas.
Tampoco perdieron oportunidad de poner la tan famosa carne roja local. Durante el rodaje de Nada, la serie de Mariano Cohen y Gastón Druprat, Robert De Niro pidió un bife de chorizo de 800 gramos en la parrilla Bravo de Balvanera y en noviembre de 2025, durante la promoción de su película Modigliani, tres días en Montparnasse, Johnny Depp cenó asado a la leña con tintos del Valle de Uco, en El mercado, el restaurante del Hotel Faena. Aunque el argentino siempre dirá que su cocina es de primer nivel, el hecho de que sea uno de los principales atractivos turísticos sostiene mucho esa presunción.
La pasión por el fútbol
Matt Damon, que desde 2005 está casado con la argentina Luciana Barroso, llegó a reconocer que la cosa más loca que vio en su vida fue un partido de fútbol en la Argentina. Si bien recibir de regalo una camiseta de la Selección está prácticamente garantizado, ir a una cancha y experimentar en vivo un partido de fútbol para varios es innegociable si es que quieren sentirse realmente argentinos. En el último año, Johnny Depp, Dua Lipa, Rosalía, Noel Gallagher y Joe Keery fueron invitados VIP en La Bombonera. Alentaron, gritaron, aprendieron los cánticos y grabaron videos para sus redes. Además de la historia, seguramente lo consideran una forma de sentirse más cerca de Diego Maradona y hasta del propio Lionel Messi. De hecho, en octubre de 2016, cuando Al Pacino presentó en el Teatro Colón su unipersonal An Evening with Al Pacino, su entonces pareja, la argentina Lucia Polak, reveló que el actor era fanático del futbolista rosarino.
En un mundo convulsionado, la Argentina puede aparecer en el espectro como un lugar para descubrir. Y el fútbol, un deporte cada vez más extendido en los Estados Unidos, es un motivo de curiosidad para un extranjero: mezclarse con los hinchas durante un partido es una experiencia verdaderamente única.
Una agenda variada
La frase “en Buenos Aires hay de todo para hacer” suele escucharse muchas veces. Y es justamente esa variedad la que atrae a los turistas. La combinación de arte con historia y modernidad los seduce, pero lejos de movilizarse con un séquito de guardaespaldas, los famosos caminan por la calle “al descubierto”. Aunque muchos no los reconocen, quienes sí lo hacen reciben una cálida recepción de su parte, ya sea un saludo o una selfie. A Kate Walsh, la estrella de Grey’s Anatomy, se la vio en el show de La Bomba del Tiempo en el Konex durante su visita en 2020, a Chris Martin comprando guitarras en microcentro, a Jared Leto andando en bicicleta por Palermo y a Dakota Johnson comprando vinos orgánicos en San Telmo. Por su parte, Johnny Depp aprovechó para hacer una visita sorpresa al Teatro Colón y Tom Hardy aprovechó un hueco en el rodaje de El renacido para subirse a un avión y conocer San Telmo.
Un lugar para vacacionar y empezar una nueva vida
Vacacionar en la Argentina se volvió una idea tentadora para los famosos. Quizás tiene que ver con que lo consideran un destino completamente alejado de todo, donde pueden pasar inadvertidos (aunque no siempre sucede). Además, suelen visitarlo normalmente entre octubre y febrero, con la intención de escaparle a las bajas temperaturas del hemisferio sur. Scarlett Johansson y Michelle Pfeiffer eligieron descansar en la Patagonia, Neil Patrick Harris en las Cataratas del Iguazú o “las más grandes del mundo”, como eligió llamarlas, y Emilia Clarke en un lujoso glamping en Las Sanitas Grandes, Jujuy, tomando mate y comiendo alfajorcitos de maicena.
La lejanía y la tranquilidad también fueron un motor para que algunos la conviertan en su hogar. En 2009, en medio de una crisis personal, Rami Malek decidió vivir en un departamento de Palermo y se volvió fanático del fernet con cola. Para Anya Taylor-Joy, que vivió en el país de su padre hasta 2006, es el lugar en el que se desconecta y puede ser ella misma. Por su parte, Tommy Lee Jones la vio como la posibilidad de hacer negocios: compró caballos de polo y construyó una casa en Lobos.
Entre seguir al corazón y celebrar con amigos
El amor también es un factor influyente. En 2004, Ryan Gosling viajó para sanar un corazón roto, algo que logró con buena compañía, medialunas y helado, y en 2006 Natalie Portman terminó de romper el suyo. Voló de imprevisto porque le llegó la versión de que su entonces novio, Gael García Bernal, estaba saliendo con Dolores Fonzi. Aunque siguieron un tiempo más en pareja, finalmente se separaron y él oficializó su relación con la argentina. Las visitas de Gwyneth Paltrow en 2016 y de Dakota Johnson en 2017 y 2022 se debieron a los shows de Chris Martin -su ahora exmarido y exnovio, respectivamente- con Coldplay. Lo mismo ocurrió con Benedict Cumberbatch, que en septiembre de 2022 sorprendió a todos paseando por Plaza Armenia mientras acompañaba, junto a sus hijos, a su esposa Sophie Hunter en su debut como directora de las óperas Los siete pecados capitales y El castillo de Barbazul en el Teatro Colón.
En el caso de John Travolta, su recordada compra de medialunas en Castelar allá por 2016 fue durante una visita por el cumpleaños de un amigo, al igual que la de Katheryn Winnick en 2018.
Los que juegan de locales y los que eligen volver
Así como Anya Taylor-Joy se mantiene fanática del dulce de leche y trata de viajar a Buenos Aires dos veces al año, Viggo Mortensen, que pasó sus primeros 11 años de vida en el país por el trabajo de sus padres, todavía tiene el escudo de San Lorenzo marcado en el pecho y está completamente al tanto de la realidad del país. También están aquellos que juegan como locales no por su familia, sino por haberse enamorado de una argentina, como los casos de Matt Damon con Luciana Barroso y Michael Bublé con Luisana Lopilato. “La Argentina es mi país, es mi casa”, supo decirle el canadiense a este medio.
Si bien para los antes mencionados, la Argentina es un lugar de visita frecuente, también están aquellos que quedaron tan fascinados con su estancia que decidieron repetirla. Margot Robbie viajó por primera vez en 2013 con Will Smith para el rodaje de Focus y nueve años después regresó con su amiga, la modelo Cara Delevingne. Pasaron parte de sus días en La Soplada, la isla secreta de Mallmann ubicada en el Lago La Plata en Chubut, y en marzo de 2024 decidió regresar al mismo lugar con su esposo Tom Ackerley. Algo similar ocurrió con Ed Sheeran, que en el lapso de 10 meses tuvo dos visitas: en febrero de 2019, tocó en el Campo de Polo y en diciembre regresó para visitar el Jardín Japonés y conocer Ushuaia.
Aunque el trabajo sigue siendo el principal motivo de la visita de las celebridades a la Argentina, su ubicación y sus paisajes, sus temperaturas amigables, su variada agenda de actividades y sobre todo su calidad gastronómica se volvieron motivos más que suficientes para que quedarse encerrados en la habitación del hotel no sea una opción. El deseo de explorar rincones históricos, cruzar la calle como un peatón más, desayunar medialunas y sentirse un hincha en la cancha se volvió un plan más que tentador. Seguramente, entre amigos comparten las experiencias, por lo que no sería raro que en el próximo tiempo aparezca alguna cara nueva que busque sentirse local jugando de visitante.
Otras noticias de Celebridades
"No me dejaba dormir". Qué es la pulpitis aguda, el problema de salud que afecta a Floppy Tesouro
Cuándo será. La emoción de Céline Dion al anunciar su regreso a los escenarios: “El mejor regalo de mi vida”
“Miren cómo quedó”. Zaira Nara hizo renovaciones en su casa y mostró el increíble resultado final
- 1
Tras los agraviantes comentarios sobre Mercedes Sosa del coordinador de Radio Nacional Tucumán, la familia de la artista emitió un comunicado
- 2
Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de la semana del 30 de marzo al 6 de abril de 2026
- 3
Jenny Mavinga, de Gran Hermano: una infancia atravesada por el dolor, el motivo que la alejó del Congo y el trato con los argentinos
- 4
Matías Santoiani: el difícil momento que atravesó, el recuerdo de su amigo Alberto Martín y el gesto de Nico Vázquez