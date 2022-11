Michael Bublé: “La Argentina es mi casa, quiero que el país crezca y que todos encuentren la felicidad”

El crooner canadiense habló en exclusiva con LA NACION antes de su show del sábado en el Movistar Arena; reveló cómo su hijo Noah ayudó a escribir una de las canciones de su último disco, se explayó sobre su admiración por su esposa, Luisana Lopilato, y contó qué temas tiene en su playlist

escuchar

Él no tiene prejuicios en admitirlo. Podría, con el aval de una carrera de más de 20 años, quedarse en una zona de confort. Sin embargo, no es eso lo que motiva a Michael Bublé. El artista canadiense, que se presenta el sábado en el Movistar Arena con su Higher Tour, se reconoce fanático de muchos artistas y admira a quienes han logrado permanecer vigentes en una industria voluble en la que él siempre va por más. No solo no da por sentado su éxito: este es el combustible para el desafío renovable.

“Antes de salir al escenario trato de recordar siempre lo agradecido que estoy por poder hacer lo que amo”, le cuenta a LA NACION vía Zoom en una entrevista exclusiva posibilitada por Rolex. Esta parada de su tour, además, no es una parada que se asemeje a ninguna otra. “Cuando bajé del avión, me sentí en casa”, remarca. Esa casa a la que fue conociendo a través de su esposa, Luisana Lopilato, y de la que hoy se siente parte. “Si los argentinos son felices, yo también”, expresa.

El crooner, de 47 años, se encuentra presentando su flamante álbum, Higher, uno de los trabajos más sólidos de su discografía en el cual se percibe con claridad cómo su factótum quiso fusionar nuevas composiciones (“I’ll Never Not Love You”, “Baby I’ll Wait”) con reversiones de clásicos (“Bring It On Home To Me”, “Make You Feel My Love”), y el trabajo en conjunto con grandes como Willie Nelson (“Crazy”) y Sir Paul McCartney (“My Valentine”). Asimismo, el disco se titula por la canción homónima que nació gracias a una idea de su hijo Noah, quien en una actividad cotidiana esbozó una frase que se terminó incorporando al tema en cuestión.

Cálido, ávido por presentarse ante la audiencia argentina y con ese carisma con el que mantiene vivas las raíces del jazz y el swing, Bublé habló con este medio desde cómo surge la inspiración a la hora de componer a todo lo que aprendió de su esposa, “quien me motiva a seguir creciendo” .

–¿Cuán entusiasmado estás de presentarte en la Argentina?

–La Argentina es mi país, es mi casa, así que cuando aterricé sentí eso, que estaba en casa, que había llegado. Es un sentimiento muy lindo, para mí es lo mismo que tocar en Vancouver, es mi lugar, es donde mis hijos crecieron, este es mi país ahora, mi cultura. Estoy muy orgulloso. Por eso este show es muy especial , ya van a ver, no veo la hora de presentarme ante todos mis amigos de la Argentina.

–¿Te ponés nervioso antes de dar un show después de tantos años o ya no sucede? ¿Qué se te cruza por la cabeza?

Michael Bublé se presentará este sábado en el Movistar Arena Joshua Mellin

–No, no soy de ponerme nervioso, sinceramente. Lo que me pasa es que me recuerdo a mí mismo lo agradecido que tengo que estar por poder hacer lo que amo y ante la gente que amo, así que los nervios nunca aparecen. Más que nada me emociona lo que voy a hacer. Es todo alegría, siempre.

–Sé que sos muy obsesivo con tu trabajo, ¿eso se traslada a los looks elegidos? Porque tu longeva alianza con Rolex, que apoya las creaciones artísticas en general y musicales en particular, se percibe en ese punto también...

–Soy perfeccionista con todo lo que hago, sí. Me preocupo de que la música sea siempre buena, de que la producción sea perfecta, pero también está bueno cuidarse y cómo mostrarse, y en ese sentido la alianza con Rolex fue muy especial porque son mi familia desde hace muchos años. Compartimos los mismos valores en la vida, y me encanta que nos hayamos conectado. No solo me encanta usar sus relojes o soy fanático de sus clásicos sino que también hice amigos. Cuando sos artista, es importante conectar con una marca porque uno espera poder compartir las mismas ideas y la misma imagen, para luego compartirla con la gente. Es una relación hermosa.

–Cuando hablás de perfeccionismo, ¿cómo fue el proceso para que Higher sea un disco tan cohesivo? Tiene material nuevo, pero también arreglos de los clásicos, como “Bring It On Home To Me”, el tema de Sam Cooke que hace años que querías grabar...

–No sé por qué, por muchas razones, la vida, la edad, lo que atravesamos con el Covid... Sentí que estaba en un espacio creativo muy bueno, quizá porque tuve mi tiempo para respirar, y eso me dio más ganas de trabajar, y aquí lo hice con gente tan maravillosa. Es curioso, porque yo nunca escucho mis discos cuando los termino, pero cuando viajaba en avión hacia la Argentina, lo hice, y pensé en los genios con los que trabajé, desde los productores, Greg Wells y Bob Rock, hasta Sir Paul McCartney y Willie Nelson .

"Sentí que hice un disco cohesivo", le dijo Bublé a LA NACION sobre Higher Joshua Mellin

También pude componer junto a Ryan Tedder y Michael Pollack, siento que me arriesgué mucho y fue una experiencia muy especial. Cuando terminé el disco, me di cuenta que había hecho un buen trabajo. Y la última vez que sentí que había hecho un disco tan cohesivo en la que cada canción era exactamente lo que había deseado fue hace muchos años, así que estoy en un momento muy emocionante.

–Tu hijo Noah tiene parte de los créditos de la canción “Higher”, ¿cómo pasó eso?

–¡Sí! (risas) Bueno, la semilla de la canción, la idea, surgió cuando un día los chicos se estaban bañando y empezó a cantar “Because when you go low, and I get higher” [”Porque cuando vos vas hacia abajo, yo voy más arriba”], y escuché esa frase y le dije: “Guau, eso es muy cool”. Así que le llevé el germen a Ryan Tedder, y así nació la canción. Yo escribo muchas canciones, y a veces es extraño el lugar del que provienen. Nunca sabés dónde te va a encontrar la inspiración. He escrito canciones en mi vida cuando estaba enamorado, cuando estaba enojado, cuando estaba triste, cuando pasaba algo emocional importante. Pero a veces vienen de la nada, a veces estás sentado y pasa. “Home” [del disco de 2005, It’s Time] nació cuando estaba en la ducha y de repente empecé a cantar una frase y me vino todo en un minuto. Uno nunca sabe, es de otro mundo cuando sucede algo así, cuando la música entra en tu vida.

–Tiene algo mágico...

En sú ultimo disco colaboró colaboró con Paul McCartney y Willie Nelson Joshua Mellin

–Es algo mágico sí, porque yo quiero tener éxito, claro, quiero que a una canción le vaya bien en la radio o que la gente la escuche, pero pasa otra cosa que siempre les digo a mis hijos. Cuando componés, ya es un éxito el momento en que nace una idea que cobra vida, que sale de la nada. ¡De la nada! Porque cualquier científico te puede decir que nada surge de la nada: si no tenés nada de dónde partir, no podés. De alguna manera, como compositor a veces estás vacío, y luego entrás a una habitación y creás algo maravilloso, creo que esa es una de las cosas que más me gusta de ser artista .

–¿Pensás que existe una comunidad, una camaradería entre artistas como vos y Jon Batiste, por ejemplo, que buscan mantener vigente el legado de los cantantes y compositores que los influenciaron?

–Oh, sí, absolutamente. Todos nos parados sobre los hombros de nuestros héroes, y robamos y tomamos prestado de ellos (risas), tratamos con respeto, amor y pasión crear nuestro propio legado a partir de eso. Jon es increíble, lo quiero mucho, trabajamos juntos, me puse muy feliz cuando dijiste su nombre porque es una de mis personas favoritas, es un hombre encantador. Es interesante porque aunque tengo un enorme respeto por mis héroes y trato de ser repetuoso con ellos, también respeto a cualquiera que pueda sobrevivir en esta industria. Amo la música, soy fanático.

Michael Bublé destaca la importancia del apoyo entre colegas Joshua Mellin

De hecho, diez minutos antes de esta entrevista le escribí a AJ McLean de los Backstreet Boys y le comentaba lo contento que me ponía verlos activos después de tantos años y con el amor de la gente. Es muy difícil mantenerse relevante. Me gusta lo que sucede con artistas como Jon, AJ y tantos otros, con quienes hay una relación de mucho amor y respeto, no hay celos, no hay envidia por lo que el otro tiene. El punto es estar seguro de uno mismo. ¿Conocés a Meghan Trainor?

- Sí, claro, acaba de sacar su nuevo álbum, Takin’ It Back

-Bueno, hablé con ella hace poco y le dije lo mismo, que me ponía muy feliz por ella, por su marido, por su bebé, por el hit nuevo que lanzó [”Made You Look”] y ella me dijo lo mismo sobre Higher, y eso me parece genial. Podemos competir, pero podemos también ser fans y yo lo soy. También me gusta la música argentina.

–¿Luisana te hizo conocer ciertas bandas o cantantes?

–Por supuesto, no solo bandas, muchas cosas, y después terminé amando cosas que quizá ella no conocía. Por ejemplo, descubrí a Maxi Trusso por estar escuchando la radio. De repente lo escuché a él y me pareció algo tan bueno, tan diferente, original, único . Naturalmente, me hice fan de él también.

–¿Y te divierte hacer videos con Luisana y con toda la familia como el caso de “I’ll Never Not Love You”? Ahí también hay un respeto por el legado de los clásicos, cinematográficos en ese caso.

Luisana Lopilato y Michael Bublé en el rodaje del video del cantante (Foto: Instagram)

– ¡ Me encanta hacer videos con ellos ! Quiero ser cuidadoso en cómo te digo esto, pero mi esposa es tan increíblemente talentosa que a veces me olvido cuando la veo como mi mejor amiga, madre, ser humano extraordinario, que es una de las grandes actrices del planeta. La veo seguido en ensayos o filmando y dijo: “Guau”. Es una persona que entiende su profesión, y es emocionante para mí, porque además de amarla tanto, la veo trabajar mucho en su carrera y con humildad. Muchas veces me inspira su pasión, su dedicación a ser excelente, ya sea en comedia o en drama, soy su fanático número uno.

Lo que aprendí todos estos años es que las estrellas más grandes del mundo son humildes porque no necesitan probar nada

Es muy lindo verla crecer, ver cómo fue de Rebelde Way a Perdida, cómo tiene todas las herramientas. Ella es muy valiente porque es difícil crecer. Va del drama a la comedia, y eso me hace querer crecer a mí también, eso me hace querer salir de lugares cómodos. Si bien hago esto desde hace 25 años, es muy loco que la reina de mi vida se haya convertido también en mi maestra. A veces le escribo cuando la veo en algo y le digo lo impresionado que me quedé al verla, pero ella es muy humilde.

–¿Y qué aprendiste en el proceso de grabar Higher de Willie Nelson y Sir Paul McCartney?

–¿Sabés que es lo más loco? Y no lo digo solo sobre Paul o Willie... Lo que aprendí todos estos años es que las estrellas más grandes del mundo son humildes porque no necesitan probar nada, no necesitan ostentar de que son grandes. Por el contrario, son relajados, no tienen inseguridades porque trabajan mucho en sus vidas para ser los mejores en lo que hacen y además se divierten haciéndolo. Generan un lugar muy cómodo para estar.

"Luisana me inspira, es una gran actriz", manifestó Buble Instagram: @michaelbuble

Yo creo que en realidad nunca necesité aprender eso, que nunca tuve que mostrarme demasiado seguro para quedar bien, pero cuando pienso en Willie y Paul digo: “Esto es lo normal, así debería ser”. Me imagino que a vos te debe pasar cuando entrevistás a estrellas, que son muy tranquilas, son cool. El problema es cuando no son felices en el lugar en el que están, ahí se ponen más difíciles.

–Respecto a Paul, eso queda a la vista en el documental The Beatles: Get Back...

–Bueno, eso es Paul. Es una persona hermosa, dulce. Él te demuestra que es fan también, te escribe, te desea “Feliz cumpleaños”. Me pasó y dije: “¡Qué genial que es esto, Paul McCartney me está escribiendo por mi cumpleaños!” (risas)

–Decías que la inspiración te viene en momentos impensados ¿En qué estas trabajando ahora?

Michael Bublé - I'll Never Not Love You

–Ahora estoy totalmente abierto a esos momentos de inspiración. Mantengo mi corazón y mi mente abiertas a Dios y sé que si pongo mi fe en ese lugar, las cosas van a salir bien. Siempre escucho ideas, por eso cuando mi hijo vino con esa idea me encantó, me pareció genial, no soy esnob.

–¿Y les hacés escuchar clásicos? ¿Salen a comprar discos?

–No, no. A Noah, Eli y Vida les gusta lo que les gusta (risas). Nunca les digo: “Deberían escuchar esto o lo otro”. Noah ama el rock, a los Beatles, los 50, Elvis Presley, le gusta esa clase de música. A Eli le gusta más la música moderna, como Panic! at the Disco, a todos les gusta Luis Miguel, Sebastián Yatra y alguien a quien escuchan todo el día: Camilo. Yo lo conocía a través de Lu, es un hombre hermoso que tiene este éxito que viene también de la fe. Mis hijos escuchan a Camilo, pero demasiado (risas). La otra noche los acostamos y les dejamos la luz prendida, estaba todo tranquilo y dijeron: “Papá, queremos escuchar a Camilo”. Y les dije: “No, no, los amo, pero tenemos que tomarnos un descanso de Camilo” (risas).

–¿Y qué estás escuchando últimamente, qué hay en tu playlist en el celular?

–A ver... Ahora tengo a Daft Punk, Frank Sinatra, Olivia Rodrigo, Sam Cooke, Luis Miguel, Nat King Cole, Eric Clapton, La sirenita por mi hija Vida, los Ramones, Frozen (risas), Ace of Base, Robbie Williams, Nancy Sinatra, Ray Charles, Elton John. Amo a Elton, como músico y persona. Tengo de todo. También me encanta Taylor Swift, como seguramente te imaginarás porque viste el video que hicimos con Lu [donde hay un recreación del cortometraje de Swift, All Too Well: The Short Film]. Me alegro mucho todo lo que le está pasando con su último disco.

Michael Bublé expresó su admiración por su esposa, Luisana Lopilato MARIA ALEJANDRA CARDONA - AFP

–¿Hay algún lugar de la Argentina que te quedó por visitar?

–Es increíble, pero Luisana fue tan buena a la hora de mostrarme tantos lugares. Es un país tan hermoso. Quiero que las cosas mejoren para la gente porque son mi gente, mi familia, y se merecen cosas mejores. Quiero que la Argentina tenga una buena economía, que se sienta segura, que los argentinos tengan esperanza, que la vida sea lo que ellos deseen, que encuentren la felicidad porque amo este país como amo mi país (se emociona). Lo digo muy en serio.

Cuando ustedes son felices, yo también. Cuando sufren, yo también. Lo veo en los ojos de mi esposa, de mis suegros, de Darío y Daniela [Lopilato], y el amor que sienten por el país es tan profundo... Es un país hermoso, rico culturalmente y en otros aspectos, así que rezo para que las cosas mejoren, para que el país crezca y para que las personas amen sus vidas porque se lo merecen. Los argentinos son personas graciosas, dulces, inteligentes y talentosas. Es un momento difícil, el Covid fue duro para todo el mundo también, así que rezo para que los argentinos estén bien.