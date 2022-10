Evelyn Von Brocke recordó el calvario que vivió en su niñez: “He dormido en plazas”

escuchar

Tras una gran explosión mediática que protagonizó en 2013, producto de su separación de Fabián Doman, Evelyn Von Brocke buscó mantener las cuestiones vinculadas a su vida privada bajo resguardo de los medios de comunicación. Sin embargo, invitada a La Noche del Domingo (América TV), la panelista abrió su corazón y, por primera vez, habló sobre el calvario que vivió en su infancia y cómo se sobrepuso a las duras situaciones que atravesó.

Von Brocke se destaca por su perspicacia y frontalidad a la hora de ejercer su labor como periodista. La misma determinación tiene en su vida personal, que se conoció más luego de su mediático divorcio de Doman. Sin embargo, parte de sus vivencias -hasta ahora- eran desconocidas. “Mucho no hablo de mi vida de la infancia porque es muy triste y nunca lo he hablado. Y todavía no lo hablo. Parezco una cheta con una vida divina, pero fue muy triste mi vida”, comenzó ante la pregunta de Mariano Iúdica sobre su niñez.

Evelyn Von Brocke sobre su infancia

Con cierto resguardo, señaló que durante su infancia fue testigo de una fuerte interna familiar entre sus padres que se separaron cuando ella nació y esto la llevó a ella ser “trofeo de guerra”. Ese calvario, la hizo a querer huir de los problemas que se desataban puertas adentro de aquel hogar: “He dormido en plazas. He vivido situaciones tremendas de no poder entrar a casa y no se lo recomiendo a nadie. Me escapaba del infierno que era mi casa. Hubo peligros y los tuve”.

Con tan solo 10 años, Evelyn indicó que vivió cosas muy feas y carencias de cariño por parte de sus padres, a tal punto que indicó que nunca tuvo un festejo de cumpleaños, un día muy anhelado por la mayoría de los niños. Asimismo, destacó que hoy en día adora a sus padres y entiende que sus acciones estuvieron vinculadas a diversas situaciones que ellos atravesaron, al escapar de la guerra. “Los entiendo y no los juzgo. Hoy en día están vivos los dos y yo los cuido. Nos tratamos bien”, aseguró al mismo tiempo que reveló que nunca habló con ellos sobre aquella oscura etapa que vivió.

En la misma línea, destacó que dejó atrás cada vivencia dolorosa a fuerza del esfuerzo y se resguardó en el deporte, la terapia y, luego, el trabajo. De este modo, buscó sanar, curar y unir a su familia, con un rol de madre presente y en pos de beneficiarlos a ellos. “Hoy somos una familia unida. Sanamos y nos curamos. A mis hijos nunca les conté sobre mi infancia y el trato de mis padres. Ellos descubrieron a sus abuelos a su manera y tienen una relación lindísima, la que yo no tuve. Yo amo a mi papá y amo a mi mamá porque es lo que ellos pudieron hacer dentro de su poca instrucción de vida para salir adelante”, expresó al borde de la emoción.

Evelyn Von Brocke sobre sus padres

Consultada por Pablo Layus sobre la existencia de un pedido de perdón por parte a sus padres por lo sucedido, la periodista señaló que no aceptaría este tipo de disculpas. “Nadie debe perdonar a nadie, más que no repetir la mala historia que vos tuviste. Ese es el perdón y lo que hay que lograr: formar una nueva familia sana. Padres sanos mentalmente tratando de ser los mejores del mundo. Mis padres son los que me tocaron y les agradezco lo que me enseñaron”, concluyó para luego fundirse en un abrazo con Iúdica, que se mostró muy conmovido por su historia.

