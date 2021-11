La tragedia detrás de Los Simpson: ¿por qué dejaron de aparecer dos emblemáticos personajes?

Si alguien se detuvo a analizar minuciosamente las temporadas de Los Simpson, se habrá dado cuenta de que conforme pasan los capítulos dos personajes dejan de aparecer en la serie. Estos son: el abogado fracasado Lionel Hutz y el galán Troy McClure.

Aunque ambos son figuras totalmente distintas, fueron interpretados por el mismo actor de doblaje, Phil Hartman, hasta su fatídico asesinato en 1998, crimen que conmocionó a Estados Unidos.

Lionel Hutz

Lionel Hutz es reconocido por los fanáticos de la serie animada como un abogado fallido y frustrado.

Lionel Hutz es reconocido por los fanáticos de la serie animada como un abogado fallido y frustrado Captura de pantalla

De hecho, según los sitios especializados, el lugar donde tiene su oficina lo llamó “I can’t believe this is a Law Firm”, que en español significa, “No puedo creer que sea un bufete de abogados”.

El personaje apareció en capítulos como “Nuevo niño del vecindario”, “El día que murió la violencia”, “La elección de Selma” y “Sólo se muda dos veces”, entre otros.

La familia Simpson siempre recurre a él cuando se encuentra en apuros. De hecho, los casos que ha ganado el personaje han sido por golpes de suerte y las intervenciones de otros personajes dentro del episodio.

Troy McClure

Por su parte, Troy McClure es un reconocido galán de televisión en la ciudad ficticia de Springfield, lugar donde también vive la familia protagonista.

Troy McClure es un reconocido galán de televisión en la ciudad ficticia de Springfield Captura de pantalla

Además, fue caracterizado como el perfecto estereotipo de Hollywood: dentro del formato realiza labores como presentador de anuncios y videos educativos en la serie. Su latiguillo es recordado por los fanáticos: “Hola, soy Troy McClure, tal vez me recuerden por películas como...”. Y siempre enumera títulos de los más variados.

Este personaje en particular tuvo muy pocas apariciones, entre ellas: “El repertorio de refritos de los Simpson” y “El sueño de amor de Selma”.

Pero… ¿Quién era Phil Hartman?

Hartman era un actor y humorista reconocido en todo Estados Unidos, y cuya muerte conmocionó a Hollywood. Fue asesinado, a los 49 años de edad, cuando se encontraba dormido en su habitación, en su casa de Los Angeles.

Hartman escribió una serie para que su esposa pudiese protagonizar, pero el proyecto fue cancelado y el actor consiguió su propia telecomedia: Newsradio Newsradio

El comediante, oriundo de Canadá, era conocido por su inconfundible talento. Y figuras como Adam Sandler lo acompañaron en su camino.

Participó como anfitrión en el programa de comedia Saturday Night Live, el cual cuenta actualmente con 47 temporadas.

Según El País, Hartman hacía “comedia de autor, al deconstruir el sueño americano y satirizar su figura más icónica: la del canalla parásito que llega al poder mediante la labia”.

Durante un año de trabajo duro, Phil empezó a ser reconocido en el país. En 1998 hizo parte de la película Pequeños guerreros.

Lamentablemente, el artista murió un mes antes del tan esperado estreno.

¿Cómo murió Hartman y cómo era la relación con su esposa?

En 1987, Hartman se casó con Brynn Omdahl, una modelo que quería incursionar en la actuación; sueño que, según cuentan los allegados de Hartman, él siempre le ayudó a cumplir.

Phil Hartman, junto a su esposa Brynn, en una entrega de premios Universal Pictures

De hecho, Hartman escribió una serie para que la esposa pudiese protagonizar pero, por cosas del destino, “el proyecto fue cancelado por la cadena antes de grabarse y el actor consiguió su propia telecomedia, Newsradio“, publicó El País.

En 1998 ocurrió la noche del fatídico incidente. Brynn había peleado con Hartman y decidió irse a tomar unas copas.

Aunque existían tensiones y discusiones entre la pareja, las personas cercanas coincidían en que ella era una buena madre y tenía una gran relación con Hartman.

Según las declaraciones de su amiga Christine Zander, productora de Cosas de marcianos, ellas ingirieron alcohol, cocaína y un antidepresivo.

Brynn había estado en rehabilitación a principios de ese año, pero no duró más de cinco días.

En la madrugada, la modelo tomó una pistola y le dio tres tiros a Hartman mientras se encontraba dormido en su habitación.

Según el diario El País, “uno fue en el brazo, otro en el cuello y el último en la cabeza”. Cuando la mujer cometió el acto se dirigió a la casa de Ron Douglas, uno de los amigos más cercanos de la pareja.

De momento, Douglas no le creyó la historia a la modelo porque se encontraba borracha.

Brynn tomó una pistola y le propinó tres disparos a Hartman mientras se encontraba dormido en su habitación Reuters

Sin embargo, se percató de que ella traía consigo un arma de fuego y regresaron a la casa donde se había cometido el homicidio.

Douglas llamó a la policía y, mientras sacaban a los menores de la casa, Brynn se encerró en el mismo cuarto que su esposo y acabó con su propia vida.