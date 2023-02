El contundente mensaje de Lali Espósito tras el veredicto por el caso de Lucio Dupuy: “Perpetua”

escuchar

Después de mucho tiempo de pedir justicia y tras intensas semanas de juicio, finalmente el pasado jueves al medio día se conoció el veredicto de un caso que generó gran conmoción en el país, el asesinato de Lucio Dupuy, ocurrido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. Por el crimen acusaron a su madre, Magdalena Espósito Valenti, a quien los jueces declararon culpable de ser autora del delito de homicidio triplemente calificado, aunque absuelta por abuso sexual, y a su pareja, Abigail Páez, culpable por homicidio doblemente calificado y abuso sexual agravado.

El crimen del pequeño de cinco años tomó gran relevancia a nivel nacional y fueron varias las figuras públicas que usaron su influencia para pronunciarse sobre el tema y unirse al pedido de justicia de la familia. Fue así también que, cuando se conoció que declararon culpables a las dos acusadas, reaccionaron en las redes y se hicieron eco. Una de ellas fue Lali Espósito, quien escribió un fuerte y contundente mensaje.

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron declaradas culpables por el asesinato de Lucio Dupuy

La intérprete de “Disciplina” acudió a su cuenta de Twitter, donde tiene más de siete millones de seguidores, para expresarse sobre el veredicto del caso de Dupuy. “Justicia por Lucio”, manifestó y fue contundente con su postura: “Que se pudran en la cárcel quienes le hicieron esto, y ojalá que su papá sienta que existe algo de justicia. ¡Perpetua!”.

Lali Espósito se pronunció en las redes luego de que se conociera el veredicto del caso de Lucio Dupuy (Foto: Twitter @lalioficial)

Rápidamente, varios usuarios de la red social del pajarito reaccionaron al tuit y adhirieron al pedido de justicia que hizo Espósito. Así como ella, otras celebridades y figuras de renombre se expresaron públicamente y reaccionaron al veredicto de los jueces. Una de las primeras en hacerlo fue la China Suárez, quien siguió de cerca el caso y anteriormente hizo publicaciones en Instagram al respecto. Pasado el medido día del jueves 2 de febrero, compartió un profundo y extenso mensaje sobre el menor.

La actriz subió a su feed de Instagram una foto del pequeño, y algunas de sus palabras fueron: “Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El infierno que le hicieron vivir estas dos mierdas (porque no pienso usar la palabra ‘madre’). Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse. Les deseo lo peor, sí, lo peor. Lucio, perdón, en nombre de todos los que te podrían haber salvado y no pudieron. Y que su familia pueda encontrar algo de paz”.

El mensaje de la China Suárez tras conocerse el veredicto por el caso de Lucio Dupuy (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Al igual que las exCasi Ángeles, tras escuchar la palabra de la jueza durante el medio día del 2 de febrero, Rodrigo De Paul también se expresó en Twitter con un fuerte mensaje. Compartió un video de la sentencia y escribió: “Para que nunca más alguien se atreva a tocar un niño, este es el camino. Descansa en paz Lucio, se hizo justicia”.

El fuerte mensaje de Rodrigo De Paul tras el veredicto del crimen de Lucio Dupuy

Cinthia Fernández publicó un duro descargo tras el veredicto por la muerte de Lucio Dupuy

Por su parte, Cinthia Fernández compartió una foto del niño que tenía la frase “Justicia por Lucio” y expuso: “Siguen haciendo todo mal dándoles el beneficio de no recibir la sentencia presencialmente. Todos queríamos ver a esas dos mier... Ojalá lleguen pronto videos de bienvenida en la cárcel. Y a falta de pena de muerte, ojalá hoy y el lunes sea justicia = perpetua”.

LA NACION