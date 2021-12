Con peluca y lentes: Wanda Nara se hizo pasar por vendedora en su local y sorprendió a los clientes

En sus días en la Argentina, Wanda Nara hace de todo. Además de reencontrarse con familiares y amigos y cumplir con compromisos laborales, le dedica tiempo a sus fans. Es así que este miércoles, con una peluca negra y gafas, se “infiltró” en el local de cosméticos que inauguró días atrás en el shopping Abasto y, haciéndose pasar por vendedora, sorprendió a todos. El momento quedó registrado con un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Una nueva vendedora en Wanda Cosmetics”, escribió en u posteo en la red social donde compartió una foto con el look que eligió para intentar pasar desapercibida.

Wanda Nara, una vendedora infiltrada en su local del Abasto

A través de sus historias, Wanda le anunció la misión a sus seguidores: “Hoy con este look me voy al local y voy a sorprender a alguien. Voy a ser una vendedora infiltrada. ¿Me van a descubrir?”, se preguntó. Ahí mismo interactuó con la mayor de las hijas que tiene con Mauro Icardi: “La pregunta es, ¿me van a reconocer o no? ¿Vos qué decís, Franchi?”. Con mucha sinceridad, la niña le dijo: “Qué se yo, sí de la cara y de los tatuajes”.

En otro posteo, la empresaria se mostró en plena acción: “Acá haciendo reposición de stock”, describió.

Wanda Nara fue vendedora por un día en su local del Abasto

Pero lo más divertido de la tarde fue sin dudas el intercambio que tuvo con algunas de sus clientas. “¡Qué emoción!”, le dijo una de ellas mientras posaba para la foto. “¿Me reconociste?”, le preguntó Wanda, y la señora le respondió que no.

A otra de las compradoras le hizo la misma pregunta. Pero esta vez la respuesta fue afirmativa: “Sí, ¡con peluca!”, le dijo la mujer que no se dejó engañar por el cambio de aspecto.

“¡Hola, Wanda!”, la saludó otra clienta. “Ay, ¿todos me reconocen?”, se lamentó Nara y le consultó cómo se había dado cuenta. “Yo te sigo”, le explicó la chica maravillada por haberse encontrado con su ídola.

También se sumó a saludarla una niña. “Te ama”, le dijo la madre mientras la pequeña la miraba asombrada. “Sí, ¿es verdad? ¿O me miente tu mamá?”, le preguntó Wanda y la pequeña respondió que sí. “¿Y quién soy yo?”, insistió la empresaria y cuando ella dijo “Wanda”, le replicó: “No, soy Zaira. ¿No me ves morocha como Zaira y como vos? No soy Wanda”.

Wanda Nara se disfrazó de vendedora y sorprendió a sus fanáticas en el Abasto

“Es la primera vez, te juro que nunca me saqué foto con nadie pero me quería sacar con vos”, le expresó una clienta muy emocionada por haberse encontrado con la dueña del local de cosméticos.

Otro de los divertidos intercambios con sus fans se dio con una argentina que vive en Estados Unidos y vino al país para celebrar las fiestas con su familia. Wanda le preguntó a la mujer si había comprado algo y ella le respondió que sí. Cuando le consultó de dónde había venido, se sorprendió al escuchar que la respuesta era Miami. “Ay, ¿de vacaciones?”, repreguntó la empresaria y su interlocutora se explayó: “Vine a Argentina a pasar las fiestas. Vivo allá hace 20 años”.