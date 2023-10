escuchar

Desde un rodaje que fue extenuante para su actriz y que la condujo a terminar la relación con su director hasta una pareja que prefirió mantener su vínculo fuera del radar de los medios, son muchos los casos en los que el proceso creativo genera lazos muy fuertes entre realizadores e intérpretes. En esta nota, un recorrido por cinco historias de amor que nacieron en el set, pero que tuvieron diferentes derroteros .

*Harry Styles y Olivia Wilde, romance con escándalo incluido

Harry Styles y Olivia Wilde protagonizaron una fuerte polémica TIDNY-576

Olivia Wilde debutó como directora con una excelente ópera prima, La noche de las nerds, una comedia sobre la amistad entre dos adolescentes que navegan problemáticas de la escuela secundaria con la certeza de que siempre van a tener su apoyo mutuo. Se trataba de una producción muy sólida, que ponía el foco en la amistad femenina y sus pormenores, una temática no muy frecuente en el cine contemporáneo.

El buen desempeño de su primer film le dio a Wilde el respaldo necesario para llevar adelante su segundo largometraje, basado en una idea de la coguionista de La noche de las nerds, Katie Silberman, y que estaba centrado en una pareja que vive en un lugar idílico donde la protagonista, Alice (Florence Pugh), y su marido, Jack (Harry Styles), atraviesan su cotidianidad sin demasiadas disrupciones. El rodaje del film se llevó a cabo en plena pandemia, en 2020, cuando Wilde reemplazó al actor que originalmente iba a protagonizar su película (Shia LaBeouf) por el ex One Direction . De acuerdo con los trascendidos, el romance con Styles surgió en el set, y ambos se mostraron luego ante los flashes asistiendo una boda en 2021.

Harry Styles y Olivia Wilde no pudieron sortear las polémicas Mega/The Grosby Group

La relación no estuvo exenta de conflictos una vez que el rodaje del film se completó y Pugh reveló en algunas entrevistas su incomodidad respecto a cómo la directora manejó las dinámicas con los actores. En ese momento, se dejó entrever que Wilde no se comportó de manera profesional con el equipo y que priorizó su vínculo con Styles , lo que fue inmediatamente desmentido por otros integrantes que formaron parte de la producción, como el director de fotografía, Matthew Libatique.

Cuando el film se estrenó en 2022, en el Festival de Cine de Venecia, la polémica ya estaba instalada, y se notó la incomodidad de Pugh con Wilde y la de Styles con su propia pareja. Al poco tiempo de esa atribulada premiere, la pareja anunció su separación. “No hay animosidad entre ellos. Harry no dejó a Olivia, o viceversa. Esta es la relación más larga que ha tenido Harry, por lo que claramente tienen un vínculo especial”, aseguró una fuente cercana a la expareja a Page Six al momento del anuncio.

*Jennifer Lawrence se cansó del director Darren Aronofsky

Jennifer Lawrence confesó sentirse "harta" del director Darren Aronofsky Jim Spellman - WireImage

Una de las películas más desafiantes para la actriz Jennifer Lawrence fue ¡Madre!, el drama plagado de alegorías (y de mucha pretenciosidad) de su director, el siempre controversial Darren Aronofsky. La actriz se entregó por completo al personaje central del film, una mujer que veía cómo su casa era invadida por presencias que alteraban su armonía, tan solo la punta del ovillo de un film por demás ambicioso. En ese rodaje tan extenuante, la ganadora del Oscar se enamoró del director, pero decidieron hacer público su vínculo una vez que la filmación llegó a su fin.

En 2017, en diálogo con revista Vogue, Jennifer expresó: “Sentimos una energía muy particular cuando nos conocimos, él es una persona brillante; estuve en relaciones en las que me sentía confundida respecto a lo que me pasaba, pero nunca me sentí confundida con él” . Asimismo, ambos compartieron múltiples ruedas de prensa para promocionar el largometraje y se mostraron muy profesionales.

De todas maneras, el vínculo no logró perdurar. Luego de poco más de un año juntos, ambos tomaron la decisión de separarse y Lawrence aludió a cómo esas ruedas de prensa de ¡Madre! influyeron en el desgaste del vínculo. “Estábamos de promoción juntos y lo último de lo que quería hablar yo cuando volvíamos al hotel era de la película, pero eso era lo único que él deseaba hacer. Y lo entiendo; es su bebé: él lo concibió, lo escribió, lo dirigió. Yo estaba tratando de ser una buena novia mientras al mismo tiempo lo único en lo que podía pensar era en si, por Dios, podía dejar de girar todo en torno a la película durante un instante”, expresó la actriz en un mano a mano con Adam Sandler para la publicación Variety.

Finalmente, Lawrence no pudo seguir sobrellevando esas diferencias, y expresó que estaba “un poco harta” de la situación, y que no estaba preparada para lidiar con el malestar de su entonces pareja cuando ¡Madre! no fue recibida como él esperaba. En 2018, en tanto, aseguró que seguía queriendo mucho al director y que era muy buena manteniendo una amistad con sus exparejas.

*Helen Mirren y un amor inoxidable que nació en pleno rodaje

Taylor Hackford y Helen Mirren, una de las parejas más consolidadas de Hollywood Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

La actriz ganadora del Oscar estuvo en el centro de la atención mediática este año cuando dio a conocer detalles de un vínculo poco conocido: el que mantuvo con su colega Liam Neeson. Los actores se conocieron en el set del film Excalibur en 1980 y el flechazo fue instantáneo.

“Recuerdo estar en el set y pararme con Ciarán Hinds mientras Helen caminaba hacia nosotros vestida con su traje completo de Morgana Le Fey y ambos dijimos: ‘Oh’ y me enamoré. Creo que Ciaran también lo estaba, pero yo estaba muy enamorado”, contó el actor ante la mirada de su ex, quien se encontraba presente en el mismo lugar donde recordó ese momento, en el programa The Graham Norton Show. “Nosotros no salimos casualmente, vivimos juntos durante cuatro años, fuimos una pareja seria por un tiempo”, añadió Mirren. En efecto, Neeson fue su último noviazgo estable antes de la llegada a su vida de su gran amor, el realizador Taylor Hackford .

Pese a estar en pareja desde 1985, Helen Mirren y Taylor Hackford no han tenido hijos Archivo

Poco tiempo después de su ruptura con el protagonista de Búsqueda implacable, la actriz se embarcó en el rodaje de White Nights, que tenía detrás de cámara a Hackford, el cineasta de quien la actriz se enamoró instantáneamente a mediados de los 80. La pareja esperó un tiempo prudencial para casarse, ya que Mirren no estaba segura de si quería pasar por el altar, hasta que finalmente, en 1997, tomó la decisión de formalizar el vínculo .

En 2010, la pareja volvió a unir fuerzas para el largometraje de Hackford, Love Ranch, protagonizado por Mirren, Joe Pesci y Bryan Cranston. En la actualidad, son una de las parejas más sólidas de Hollywood. “Cuando nos casamos, lo hicimos porque sabíamos que íbamos a pasar el resto de nuestra vida juntos, de eso se trata todo”, explicó la actriz , quien además aseguró que nunca quiso ser madre. “Taylor me hizo pensar en el matrimonio, algo que yo rechazaba, creo que en definitiva tenía que conocer al hombre adecuado para sentir ganas de casarme, y eso me pasó con él”.

*Michelle Williams se enamoró, se divorció y se volvió a casar

Michelle Williams, muy enamorada del director Thomas Kail Bruce Glikas - WireImage

Una de las interpretaciones más memorables de Michelle Williams fue la que brindó en la miniserie Fosse/Verdon por la que arrasó en la temporada de premios gracias a su sentida personificación de la actriz y bailarina Gwen Verdon, la verdadera musa detrás de las creaciones de quien fuera su marido, Bob Fosse. La bioserie, filmada en 2018, tenía como showrunner, realizador y guionista a Thomas Kail, un prestigioso director teatral que tenía entre sus créditos a las puestas de las obras de Lin-Manuel Miranda, In the Heights y la popular Hamilton.

La química entre Williams y Kail en el rodaje fue indisimulable, pero ambos estaban casados cuando se conocieron: la actriz, con el músico Phil Elverum; y el director, con la cantante Angela Christian . Al momento del estreno de Fosse/Verdon, ambos anunciaron no solo que se habían divorciado de sus respectivas parejas sino que además se habían comprometido. En 2020, dieron el sí en una boda secreta.

Michelle Williams y Thomas Kail se enamoraron en el rodaje de Fosse/Verdon y se divorciaron de sus respectivas parejas AFP

La pareja afianzó aún más su relación con la llegada de sus dos niños. Michelle ya era madre de Matilda, la hija que tuvo fruto de su relación con el fallecido actor Heath Ledger, de quien también se enamoró en un rodaje. En ese caso, del drama de Ang Lee, Secreto en la montaña, que le valió su primera nominación al Oscar. En cuanto al nacimiento de su tercer hijo, Williams expresó: “A medida que pasan los años, uno se pregunta qué podrían o no traerte. Es emocionante descubrir que algo que deseás una y otra vez es posible una vez más. Esa buena fortuna no pasa desapercibida para mí”.

Además, recordó cómo fue dar a luz a su primer hijo con Kail en plena pandemia: “Fue un recordatorio de que la vida continúa”, aseguró. “El mundo al que trajimos un bebé no es el mundo al que pensamos que traíamos un bebé, pero él lo ignora. Experimenta la alegría absoluta del descubrimiento y la felicidad de un hogar lleno de amor”.

*Rosario Dawson no quiere hablar de Danny Boyle

Rosario Dawson y Danny Boyle, romance de bajo perfil Dave M. Benett - WireImage

La vida privada de Rosario Dawson siempre se mantuvo de ese modo: bajo una estricta privacidad. Desde su relación con el senador Cory Booker hasta la llegad a su vida de su hija, a quien adoptó en 2014, la actriz de Dopesick no suele hablar de sus relaciones . A pesar de ello, cuando se reencontró con el realizador de Trainspotting, Danny Boyle, en 2012, le costó mantener ese vínculo fuera de los reflectores. El director, quien ya había mantenido charlas con la intérprete para un proyecto que quedó trunco, la convocó para su largometraje Trance (para el rol protagónico de Elizabeth Lamb) y en el set se produjo un flechazo que los condujo a empezar una relación cuya duración solo la conocen sus protagonistas.

Rosario Dawson y Danny Boyle reconvirtieron su romance en una sentida amistad Jared Siskin - Patrick McMullan

Cuando Trance se estrenó en 2013, la pareja ya estaba distanciada. Tanto Boyle como Dawson se tenían mucho cariño, por lo que lograron convertir su vínculo romántico en una amistad. “Nunca anunciamos nuestra relación, así que no teníamos razones para anunciar nuestra ruptura”, le reveló la actriz a la publicación Net-A-Porter, en una entrevista en la que habló sobre el aprecio que le tiene al cineasta. “Yo lo quiero mucho, es una persona extraordinaria y estuvimos juntos más tiempo de lo que se supo, pero respeto su privacidad, así que prefiero no hablar de eso, no me gusta”, aclaró Dawson respecto a cómo, una vez que termina sus relaciones, no tiene necesidad alguna de reflotar los recuerdos, sobre todo si sus exparejas se encuentran en nuevos vínculos.